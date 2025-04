Export vino: Italia leader nei segmenti popular e premium, ma insegue nel luxury

Il vino italiano conferma la sua solidità sui mercati internazionali, con una presenza rilevante nelle fasce entry level, popular e premium. Tuttavia, secondo l’ultima analisi dell’Osservatorio del Vino UIV-Vinitaly, l’Italia fatica ancora a imporsi nel segmento di fascia alta, dove si concentra la crescita attesa nei prossimi anni. Nonostante il valore complessivo dei consumi italiani nel mondo raggiunga i 29,9 miliardi di dollari, la quota nei vini di alta gamma rimane marginale rispetto a competitor come Francia e Stati Uniti. Parallelamente, emergono nuovi trend nei consumi, soprattutto tra i giovani: crescono l’interesse per vini a basso o nullo contenuto alcolico e l’attenzione ai temi della sostenibilità. A fronte di questi cambiamenti, si sviluppano strategie per differenziare l’offerta e consolidare la percezione del vino italiano nei mercati esteri.

Export vino, Italia leader nei segmenti entry level, popular e premium

Secondo l’ultima analisi dell’Osservatorio del Vino UIV-Vinitaly, presentata a Verona in apertura di Vinitaly, l’Italia si conferma tra i principali attori mondiali nella produzione e nell’export di vino. Il Paese è leader globale nelle fasce entry level, popular e premium, ma mostra ancora una presenza marginale nei segmenti di fascia alta, dove si concentra la maggiore crescita attesa nei prossimi anni. I dati elaborati su base IWSR evidenziano che l’Italia, pur detenendo un valore complessivo al consumo pari a 29,9 miliardi di dollari, è presente con solo il 2% dei volumi e il 9% del valore nel segmento dei vini di fascia alta. In confronto, la Francia copre il 42% del volume in questa categoria, mentre gli Stati Uniti arrivano al 30%.

L'Italia è leader globale nei segmenti entry level, popular e premium

Nel segmento deluxe (oltre 25 dollari al dettaglio, almeno 8 dollari all’origine), l’Italia detiene una quota del 10% del valore globale, corrispondente a 2,8 miliardi di dollari. Una quota inferiore rispetto a quella francese (47%) e statunitense (29%). L’Italia mantiene una posizione di primo piano nei segmenti entry level e popular (vino venduto fino a 15 dollari allo scaffale e sotto i 5 dollari alla cantina), con una quota globale del 23% e un valore al consumo di 15,9 miliardi di dollari. Anche nella categoria premium (prezzo tra i 5 e gli 8 dollari all’origine e 15-25 dollari al dettaglio), il vino italiano si conferma leader con una quota del 30% e un valore pari a 11,2 miliardi di dollari.

Tuttavia, secondo il report, la categoria premium - nonostante il nome - rappresenta una fascia di prodotto medio-alta, come nel caso emblematico del Prosecco negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, la pressione inflazionistica e l’aumento dei costi produttivi hanno spinto una parte consistente dei vini popular verso la fascia più bassa della categoria premium, generando una maggiore competizione interna. Questo fenomeno, osserva Carlo Flamini dell’Osservatorio UIV-Vinitaly, non è destinato a esaurirsi: da qui al 2028, i prezzi medi dei vini premium italiani sono previsti stabili, mentre quelli dei vini popular cresceranno dell’1% annuo.

Vini, il segmento premium a rischio erosione

Secondo Flamini, il segmento premium sarà il più esposto nei prossimi anni, rischiando un’intensificazione della competizione e una possibile erosione del margine. La fascia luxury, oggi dominata dalla Francia e dagli Stati Uniti, resta difficile da penetrare per il vino italiano. I mercati di riferimento - in particolare Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Giappone - risultano già saturi o fortemente presidiati. Inoltre, il 44% dei vini Super, Ultra premium e Luxury è venduto negli Usa , dove intervenire sui livelli di prezzo è particolarmente complesso.

La Francia domina il settore luxury

Secondo l’Osservatorio, una possibile strategia per l’Italia potrebbe essere la differenziazione geografica, accompagnata da una valorizzazione dei vini premium di maggiore qualità, per facilitarne la transizione verso le fasce superiori. Si tratta, tuttavia, di un percorso che richiede una strategia strutturata e investimenti mirati, in un contesto di crescita futura concentrata proprio nei segmenti di fascia alta, stimati in aumento del 2% annuo sia a volume che a valore da qui al 2028.

Vini low e no alcol: una crescita globale

Oltre ai fattori commerciali, si evidenziano cambiamenti strutturali nella domanda. I dati mostrano una crescita significativa nelle vendite di vini dealcolati: +23% in Germania e +54% negli Stati Uniti negli ultimi tre anni. Questo si inserisce in un contesto di riduzione generale del consumo di vino tra i giovani tra i 23 e i 35 anni, con cali fino al 39% in Germania. In prospettiva, una quota sempre più rilevante di giovani dichiara di voler consumare preferibilmente vini a basso o nullo contenuto alcolico: il 34% negli Stati Uniti, il 26% in Germania, il 25% nel Regno Unito e il 20% in Francia. La sostenibilità emerge come uno dei fattori determinanti nella scelta del vino per i giovani tra i 23 e 35 anni. È considerata prioritaria dal 41% dei britannici, 35% degli statunitensi, 32% dei tedeschi, 38% dei francesi e 34% degli spagnoli. In Spagna e Francia, però, il prezzo mantiene un peso decisivo, mentre negli Stati Uniti e in Germania il brand è ancora un elemento centrale nelle decisioni d’acquisto. L’interesse per la sostenibilità tende inoltre a superare quello per il biologico, un segnale di un’evoluzione nelle preferenze verso aspetti più trasversali e legati all’impatto ambientale e sociale.

La sostenibilità emerge come uno dei fattori determinanti nella scelta del vino per i giovani tra i 23 e 35 anni

Secondo i dati TradeLab, in Italia i consumatori tra i 23 e i 34 anni rappresentano il 20% del valore di mercato e generano il 19% delle visite fuori casa. Tuttavia, all’interno del segmento bevande, il vino rappresenta solo il 13% dei consumi, superato da cocktail e distillati (24%) e dalle bollicine (16%). Nelle occasioni serali - cene e aperitivi - si registrano tuttavia margini di crescita per il vino. I giovani scelgono autonomamente cosa bere (95%) e si orientano in prevalenza su criteri di prezzo e sostenibilità, più che su origine o abbinamenti gastronomici. L’attenzione per i vini low e no alcol è crescente: il 43% dei consumatori italiani si dichiara interessato, mentre il 70% conosce già questi prodotti.

Vino, promuovere un consumo moderato: l’iniziativa di Fipe e Coldiretti

In questo contesto, Coldiretti, Filiera Italia e Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) hanno presentato al Vinitaly la campagna “Keep calm and bevi vino italiano”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incoraggiare un consumo moderato e consapevole di vino, sostenere il comparto della ristorazione e valorizzare il patrimonio enologico nazionale. La campagna prevede una serie di iniziative comuni che puntano a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un consumo equilibrato, evitando messaggi allarmistici in caso di uso moderato. In un contesto in cui il nuovo Codice della Strada pone attenzione sul tema dell’abuso di alcolici, le organizzazioni promotrici sottolineano la necessità di fornire strumenti informativi chiari ai cittadini.

La presentazione al Vinitaly della campagna “Keep calm and bevi vino italiano”

Tra le azioni previste, è promosso l’utilizzo dell’etilometro digitale disponibile tramite l’app Fipe. Lo strumento consente di ottenere una stima del proprio grado alcolemico nel sangue, ricordando che il risultato è indicativo e non sostituisce gli accertamenti ufficiali. Il messaggio della campagna invita alla prudenza: se si hanno dubbi sulla propria idoneità alla guida, è consigliabile non mettersi al volante. Nei ristoranti aderenti alla Fipe verrà distribuito materiale informativo che richiama la campagna. I menu includeranno un QR code per il download diretto dell’app con l’etilometro digitale. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di promozione del vino italiano e della cultura del consumo responsabile.