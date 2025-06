Uiv frena sull'espansione dei vigneti: chiesto un anno di stop ai nuovi impianti

Fermare temporaneamente la crescita del vigneto italiano per avviare una riflessione strutturata sul futuro del comparto. È questa la proposta approvata oggi dall'Unione italiana vini (Uiv) nel corso del Consiglio nazionale svoltosi all'azienda agricola Rocca a Leverano, in provincia di Lecce. L'iniziativa consiste in una moratoria di un anno sulle nuove autorizzazioni all'impianto, bloccando l'allargamento dell'1% del vigneto nazionale, corrispondente a circa 6.500 ettari.

La Uiv propone uno stop di un anno alle nuove autorizzazioni d’impianto

Uiv: stop all'impianto di nuovi vigneti

Secondo il presidente di Uiv, Lamberto Frescobaldi, la misura rappresenta uno strumento utile per contenere temporaneamente il potenziale produttivo nazionale, a patto che sia accompagnata da un percorso di riforma. «Uiv ritiene utile questa misura transitoria, volta a contenere il potenziale viticolo, a patto che si avvii contestualmente una riforma sul potenziale vinicolo – ha dichiarato Frescobaldi – così come sui quantitativi delle rese previste nei disciplinari e per i vini comuni. Il contesto di mercato ci impone senso di responsabilità e politiche di revisione. L'Italia è attualmente l'unico grande Paese produttore al mondo con una crescita della superficie vitata, a fronte di una domanda globale in calo del 10% negli ultimi cinque anni».

Lamberto Frescobaldi, presidente Uiv

Il segretario generale di Uiv, Paolo Castelletti, ha evidenziato che lo stop permetterebbe di recuperare tempo utile per un confronto operativo e trasparente con tutti gli attori del sistema.

«Lo stop di un anno alle autorizzazioni all'impianto consentirebbe il tempo tecnico per avviare un momento di confronto e revisione – ha spiegato – a partire dall'introduzione di nuovi criteri di priorità, che dovrebbero valorizzare le aree collinari, montane e quelle che dimostrano performance di mercato. Sarebbe anche l'occasione per fare chiarezza sui dati reali: sappiamo quanto viene assegnato, ma non quanto viene effettivamente impiantato, specialmente per i reimpianti».

Paolo Castelletti, segretario generale Uiv

Secondo Castelletti, non si può più attendere una riforma “dall'alto”, ma è necessario che i territori, le aziende e i Consorzi di tutela intervengano in prima persona, con approcci razionali e orientati alla sostenibilità economica. «È ora di riportare il vino sul pianeta terra, se vogliamo vincere la sfida della competitività e garantire ai viticoltori il giusto compenso» ha concluso.

Vino, giacenze stimate a livelli record

Secondo le stime dell'Osservatorio Uiv, entro la fine dell'attuale campagna viticola (31 luglio 2025), le giacenze di vino e mosto si attesteranno fra i 42 e i 44 milioni di ettolitri: l'equivalente di un'intera vendemmia. Un dato che conferma la necessità di ripensare la programmazione produttiva, evitando squilibri che rischiano di compromettere la redditività delle aziende vitivinicole.