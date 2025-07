Cantina Tramin è la migliore cooperativa vinicola al mondo per Weinwirtschaft

Cantina Tramin ottiene il titolo di Migliore cooperativa vinicola al mondo nell’ambito del concorso CO-OP 2025, secondo la rivista tedesca Weinwirtschaft, punto di riferimento internazionale per il settore vitivinicolo. Il premio è frutto di una selezione condotta da un panel di redattori esperti, che hanno valutato alla cieca i vini di 112 cooperative vinicole da tutto il mondo, analizzando le proposte dalle fasce entry level fino a quelle premium. La cerimonia di premiazione si è svolta il 25 giugno a Deidesheim, in Germania. Durante l’evento, Vincent Meßmer, redattore di Weinwirtschaft, ha consegnato ufficialmente il riconoscimento a Leo Tiefenthaler, presidente di Cantina Tramin, e a Wolfgang Klotz, direttore commerciale.

CO-OP 2025: Cantina Tramin ottiene il titolo di Migliore Cooperativa Vinicola al Mondo

Cantina Tramin, un riconoscimento alla qualità collettiva

Il risultato ottenuto rappresenta per Cantina Tramin una conferma della qualità enologica raggiunta grazie al lavoro congiunto di soci e tecnici. «Essere considerati la miglior cooperativa vinicola a livello mondiale è un onore che condividiamo con ogni singolo socio - ha commentato Wolfgang Klotz -. È il risultato di un lavoro collettivo condotto con dedizione e sapienza, che inizia in vigna, prosegue in cantina e si traduce in vini capaci di raccontare l’identità del nostro territorio alpino».

Cantina Tramin è una delle cooperative più longeve dell’Alto Adige. Fondata nel 1898 da Christian Schrott, allora parroco del paese e deputato al Parlamento di Vienna, nasce con l’intento di sostenere i piccoli viticoltori locali. Nel 1971 si unisce alla Cantina Sociale di Egna, ampliando soci e superficie vitata. Il salto di qualità arriva nel 1989 con l’avvio del progetto Selezione, primo passo verso una produzione enologica a vocazione qualitativa. Un ruolo fondamentale lo ha avuto Willi Stürz, enologo di Cantina Tramin da 34 anni, artefice del metodo produttivo che ha permesso all’azienda di affermarsi anche a livello internazionale. Sotto la sua guida, il Gewürztraminer Epokale 2009 è stato il primo vino bianco italiano a ottenere 100/100 da Robert Parker’s Wine Advocate.

Cantina Tramin, Epokale 2017 e Troy 2021: due etichette simbolo del successo

Il concorso ha premiato anche i vini. L’Epokale Gewürztraminer Spätlese 2017 ha ottenuto il titolo di Miglior Vino in Assoluto con un punteggio di 94/100, mentre il Troy Chardonnay Riserva 2021 è stato riconosciuto come Miglior Bianco Secco d’Italia.

Cantina Tramin: Epokale e Troy, due vini simbolo

Entrambe le etichette rappresentano la punta qualitativa della produzione di Cantina Tramin, che da decenni investe nella valorizzazione del proprio territorio e del lavoro dei soci.