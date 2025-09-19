Due esperienze per scoprire i segreti del Pinot Nero nei vigneti dell’Oltrepò Pavese

A partire da questo mese settembre, la tenuta guidata da Ottavia Giorgi di Vistarino propone agli amanti del Pinot Nero due nuove esperienze per scoprire il meglio dell’Oltrepò, Le Vignoble, le Raisin et le Vin e Le Beau, le Bon et le Vin.

Passeggiata tra i filari di Pinot Nero alla tenuta Conte Vistarino

«I due format puntano a un’ospitalità di alto livello, nell’ottica di un’accoglienza ricercata e selezionata, che preferisce approfondire e lasciare il segno che puntare alla quantità. Queste esperienze, che permettono di scoprire il cuore della tenuta, prendono spunto, non solo nel nome, dal nostro profondo legame con Francia, modello qualitativo mondiale del Pinot Nero, Paese che fa ancora scuola nell’ambito della wine hospitality, luogo centrale della mia formazione e parte integrante della storia agronomica di questa azienda, fin dalle sue origini», dichiara Ottavia Giorgi di Vistarino.

Le Vignoble, le Raisin et le Vin

Da aprile a ottobre, a bordo del fuoristrada, la tenuta di Rocca dei Giorgi, non lontana da Milano, si apre come un atlante verde e ricco di biodiversità. Un invito a immergersi nella natura, risalire alle radici del vino, vederlo nascere tra i filari e ritrovarlo, intatto, nel calice.

Ottavia Giorgi di Vistarino

Programma:

Visita ai vigneti a bordo della Ford Ranger, per apprezzare la natura e l’estesa biodiversità della tenuta

Visita alla Cantina e degustazione di altri 3 vini, in abbinamento a salumi, formaggi e lievitati artigianali

Tour esclusivo della tenuta Rocca dei Giorgi a bordo della Ford Ranger

Vini:

Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg, Cépage

Oltrepò Pavese Riesling Doc, Ries

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc , Conte Vistarino

1 Cru di Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Docscelto tra Pernice, Bertone o Tavernetto

Durata: 2,5 ore

Ospiti: Min 2 - Max 4

Costo: € 125 /pax

Le Beau, le Bon et le Vin

Un cancello che si socchiude e il tempo che si fa sottile: entrare a Villa Fornace è accedere a una narrazione sottile, fatta di affreschi, saloni, dettagli d’epoca, fotografie storiche. Un racconto che si svela passo dopo passo, tra eleganza e memoria, da aprile a novembre.

Programma:

Visita privata alla cantina

Visita ai Saloni di Villa Fornace , assaporando un calice di Metodo Classico

Eleganza e storia nei saloni di Villa Fornace durante la wine experience

Vini:

Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero, 1865 Millesimato

Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Pinot Nero Rosé Saignée della Rocca

Oltrepò Pavese Riesling Doc, Ries

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc , Conte Vistarino

1 Cru di Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Docg scelti tra Pernice, Bertone o Tavernetto

Pinot nero rosé Saignée della Rocca di Conte Vistarino

Durata: 3 ore

Ospiti: Min 4 - Max 16 persone, in un unico tavolo

Costo: €160 /pax con il pranzo - €200 /pax con la cena

Il rilancio dell’enoturismo a Rocca De’ Giorgi

Il rilancio dell’enoturismo a Rocca De’ Giorgi è un nuovo tassello della crescita della storica realtà, celebre per il Pinot Nero fin dal 1850, anno a cui risale la prima importazione di barbatelle, direttamente d’Oltralpe, da parte della famiglia Vistarino, che ha dato origine alla tradizione enologica dell’Oltrepò Pavese.

Narrazione e memoria tra arte e vino a Villa Fornace

Negli ultimi anni, è stata proprio Ottavia Giorgi di Vistarino a compiere i successivi e fondamentali passi verso l’eccellenza, esprimendo soprattutto nei 3 Cru Pernice, Bertone e Tavernetto, eleganti rossi da singoli vigneti, la massima vocazione territoriale della varietà. Oggi è ancora lei a essere protagonista della continuità e del rinnovamento aziendali, con determinazione e una visione contemporanea: interpretare al meglio il nobile vitigno, realizzando anche le migliori bollicine Metodo Classico della Denominazione.

Le due nuove esperienze, prenotabili via email o sito web, si aggiungono alle cinque formule già disponibili per i winelovers presso la cantina, non a caso identificata anche come #LaCasadelPinotNero.