Autunno in Monferrato: dal Festival delle Sagre al Wine Festival con i vini del Consorzio

Con l’arrivo di settembre, il Asti e il Monferrato diventano il cuore pulsante di un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino e alle tradizioni locali, con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato grande protagonista. Dal 12 al 21 settembre la Douja d’Or animerà le piazze del centro storico con degustazioni, masterclass e incontri culturali. A seguire, il Festival delle Sagre (13-14 settembre) porterà in città la grande sfilata storica e l’incontro tra cucina popolare e vini del territorio. Infine, il Barbera d’Asti Wine Festival (9-10 novembre) chiuderà l’autunno con un focus esclusivo sul vitigno simbolo del Monferrato, in abbinamento ai sapori della stagione e al tartufo. Tre momenti distinti ma complementari che, insieme, raccontano il legame tra territorio, comunità e cultura del vino.

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato protagonista dell'autunno del vino in Piemonte

Douja d’Or 2025: la Barbera d’Asti protagonista con degustazioni e masterclass

Con l’arrivo dell’autunno, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato presenta un calendario che porterà Asti a essere, per dieci giorni, il centro di appuntamenti dedicati alla cultura vitivinicola piemontese. Dal 12 al 21 settembre, la Douja d’Or animerà le piazze e i palazzi storici della città, con degustazioni e incontri nel cuore di Piazza San Secondo, in uno spazio condiviso con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

«La partecipazione del Consorzio alla Douja d’Or conferma l’impegno costante nella promozione delle denominazioni tutelate, espressione autentica di un territorio vocato alla vitivinicoltura» dichiara il presidente Vitaliano Maccario. «La Douja è una festa aperta a tutti, capace di coinvolgere appassionati e professionisti in un’esperienza condivisa di cultura e gusto».

Degustazioni e abbinamenti con Barbera e prodotti locali

Il programma prevede diversi appuntamenti di rilievo. Mercoledì 17 settembre si terrà “Barbera e Monfrà. Sapori di Piemonte”, in collaborazione con Coldiretti Asti, dedicato al Monfrà, panino nato nel 2015 per valorizzare i prodotti locali. Lo chef Domenico Sorrentino presenterà una versione speciale per la Douja d’Or, in abbinamento a un calice di Barbera d’Asti Docg. Venerdì 19 settembre, con “Cocktail in rosso”, Nicola Mancinone guiderà una degustazione in chiave mixology, mostrando come la Barbera possa essere interpretata anche nei cocktail, insieme a una proposta inedita a base di Grignolino.Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 12, un talk dal titolo “Razza Piemontese tra origini, sostenibilità e gusto”, curato da Coldiretti, esplorerà i temi della zootecnia e della gastronomia locale, con assaggi in abbinamento ai vini del Consorzio.

Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

La sede della Camera di Commercio di Asti, in Piazza Medici, ospiterà due masterclass dedicate alla Barbera, guidate dall’esperto Costantino Gabardi, che analizzerà versatilità ed evoluzione del vitigno. Gli incontri si concluderanno con la degustazione del formaggio di Roccaverano dop, in un abbinamento che unisce vino e territorio. Durante tutta la manifestazione sarà attivo un banco di degustazione con le etichette dei produttori consorziati, per offrire al pubblico un percorso completo tra le tredici denominazioni tutelate.

Il Festival delle Sagre e il Wine Festival

Il calendario di settembre proseguirà con il Festival delle Sagre (13-14 settembre), che richiama ogni anno migliaia di visitatori ad Asti. Il Consorzio sarà presente al Campo del Palio con un banco dedicato alle degustazioni. A novembre (9-10 novembre) tornerà infine il Barbera d’Asti Wine Festival, in un contesto autunnale arricchito dai profumi del tartufo. Douja d’Or, Festival delle Sagre e Wine Festival compongono un percorso unitario, che trasforma il vino in occasione di incontro e di conoscenza.