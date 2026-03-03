Menu Apri login
di Enzo Raneri
 
03 marzo 2026 | 19:09

Oro d’Etna presenta i nuovi spumanti 2024: un orange e tre metodo classico

A Zafferana Etnea, in provincia di Catania, la cantina Oro dell’Etna ha presentato quattro nuovi vini 2024: l’orange “Stranizza d’amuri” e tre spumanti metodo classico, tra cui Ad Amante Aetna Cento 100 mesi

di Enzo Raneri
03 marzo 2026 | 19:09
 

Si è tenuto a Zafferana Etnea (Ct), presso i nuovi locali della cantina Oro d’Etna, che servono sei ettari giacenti a circa 600 metri s.l.m., un interessantissimo evento di presentazione in anteprima di quattro nuovi vini tutti del 2024: “Stranizza d’amuri” Orange, “Velo d’amuri” spumante sui lieviti, “Ad Amante Etna” spumante Etna Doc 36 mesi e Ad Amante Etna Cento” Spumante Doc 100 mesi.

L'ingresso della cantina Oro dell'Etna a Zafferana Etnea (Ct)

I nuovi vini 2024 di Oro dell’Etna: filosofia produttiva e identità territoriale

La presentazione condotta da Salvo Ognibene, ha dato la possibilità di conoscere questa innovativa cantina, che nelle mani di Domenico Costa, dopo avere raggiunto numerosi successi con i vini “canonici” (Vena Etna rosso da nerello mascalese, Vena Etna bianco da 65% carricante, 20% catarratto e 15% minnella e Vena Etna rosato da nerello mascalese - soprattutto con il rosato, che mostra una verticalità rinfrescante e salina, che esprime forse il vero timbro dell’Etna per un rosato, in cui il frutto domina), hanno presentato oltre all’orange, tre nuovi spumanti, accomunati all’orange da una filosofia di coltivazione e di cantina, che determina un particolarissimo aspetto gustativo molto ben diverso dalla totalità delle esperienze etnee similari.

Oro d’Etna presenta i nuovi spumanti 2024: un orange e tre metodo classico

I nuovi vini 2024 di Oro dell’Etna

Infatti, dal breve colloquio con l’enologo Leonardo La Corte ed il cantiniere Giuseppe Lazzaro, si è potuto evincere che il leitmotiv della casa è quello di una sorta di “laisser faire” alla pianta e all’areale (un po come facevano i nostri bisnonni), in quanto ogni soluzione di manipolazione può generare alterazioni drammatiche della evoluzione naturale dell’uva, con il rischio di “piegare” alla volontà umane, le naturali predisposizioni, dando luogo invece a risultati sorprendenti (a nostro avviso da approfondire in un confronto fra i giovani enologi etnei, scelti fra quelli muniti di apertura mentale, entusiasmo e desiderio di riscoprire le modalità di eccellenza di un passato ancora non sopito

Stranizza d’amuri Orange da Carricante 100%

E quindi abbiamo degustato prima l’orange “Stranizza d’amuri” (nome derivato dal titolo della canzone di Franco Battiato) da uve di carricante al 100%, la cui modalità di fermentazione come se fosse un rosso ha determinato una non impressioannte forza gustativa, mantenendo un sorso molto light, atipico rispetto ad altre esperienze sull’Etna, prendendo spunto (come ci confessava l’enologo) dai monaci georgiani, non tanto per l’so dell’anfora, bensì per il ricorso al contatto con bucce e raspi prolungato per mesi, offrendo un profilo unico, ambrato e strutturato, con sapidità breve, una “acidità-tannicità” media e una aromaticità lunga per quanto non spiccata.

Velo d’Amuri metodo classico Brut Nature Rosato Igp Terre Siciliane

Successivamente abbiamo testato lo spumante metodo classico Brut Nature Rosato Igp Terre Siciliane “Velo d’Amuri”, ottenuto da uve di Nerello Mascalese tenuto almeno 24 mesi sui lieviti: la denominazione deriva dalla velatura, rimasta dopo il processo di sedimentazione a bottiglia capovolta dei lieviti più grossolani, che poi vengono sboccati, lasciando il residuo dei lieviti più fini all’interno della bottiglia, con il risultato di ottenere una struttura gustativa più intensa, che migliora con la sua longevità.

Oro d’Etna presenta i nuovi spumanti 2024: un orange e tre metodo classico

I vigneti di Oro dell'Etna

Ad Amante Aetna Doc 36 mesi pas-dosè rosato

Subito dopo proviamo lo spumante metodo classico Brut Ad Amante Aetna Doc pas-dosè rosato, ottenuto da uve di Nerello Mascalese tenuto almeno 36 mesi sui lieviti: molto più “masticabile” con una nota leggermente sulfurea e terrosa, che ne costituisce un nerbo importante per abbinarlo a pietanze più robuste.

Ad Amante Aetna Cento Doc 100 mesi: lo spumante da meditazione

Infine proviamo lo spumante metodo classico Brut Ad Amante Aetna Cento Doc pas-dosè rosato, prodotto con le annate più vecchie dello spumante precedente, con il risultato di un vino dal profumo fruttato e floreale sicuramente migliorato nel tempo, con forti sensazioni di vellutata sapidità, con una acidità bilanciata. Quasi uno spumante “da meditazione”.

Rinfresco siciliano con specialità tipiche dell’Etna

Dopo la degustazione, la casa vinicola ha approntato un rinfresco, basato su alcuni assaggi tipici prevalentemente siciliani: Insalata di arance tarocco con alici marinate, Panino con ortaggi saltati in padella, una caponata di melanzane con scglie di mandorla, I fiori di zucca ripeni di ricotta condita e fritti, le frittelle di cavolfiore, la scacciata catanesi ai broccoli e tuma, i panserotti fritti di ricotta, le siciliane catanesi ripiene con tuma e acciughe e fritte, la pancetta condita con crema di misticanza, il maccherone al prosciutto, il riso nero in insalata, il cus cus al pomodoro, lo pollo fritto, le polpette in agrodolce.

Da sempre l’animo del vignaiolo risiede nella storia e negli avi della famiglia Costa. E in particolore da nonno “Neddu”, il bottaio tra le maestranze della famiglia nelle ultime generazioni, che desiderano riesumare quelle glorie, grazie ad una posizione incantevole.

Oro d’Etna
Via S. Giacomo 135 95019 (Ct)
Tel +39 095 7081411

Zafferana Etnea etna catania oro d'etna Metodo Classico etna doc
 
