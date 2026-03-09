Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 09 marzo 2026  | aggiornato alle 13:50 | 117868 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
ROS

vendemmia 2026

Terre d’Oltrepò, il rilancio passa dal Veneto? Collis raccoglie consensi tra i viticoltori

Le manifestazioni di interesse per la vendemmia 2026 sfiorano i 100mila quintali. Tra i potenziali conferitori non solo soci storici della cooperativa, ma anche aziende finora rimaste fuori dalla base sociale

di Stefano Calvi
 
09 marzo 2026 | 13:23

Terre d’Oltrepò, il rilancio passa dal Veneto? Collis raccoglie consensi tra i viticoltori

Le manifestazioni di interesse per la vendemmia 2026 sfiorano i 100mila quintali. Tra i potenziali conferitori non solo soci storici della cooperativa, ma anche aziende finora rimaste fuori dalla base sociale

di Stefano Calvi
09 marzo 2026 | 13:23
 

Non soltanto soci storici di Terre d’Oltrepò. Tra i viticoltori che hanno manifestato disponibilità a conferire l’uva alla cooperativa veneta Collis in vista della vendemmia 2026 figurano anche alcune aziende esterne alla base sociale della cantina oltrepadana. Secondo fonti interne, tra i potenziali conferitori ci sarebbero perfino realtà che in passato erano state escluse dalla cooperativa e che ora potrebbero essere nuovamente coinvolte nel progetto di rilancio.

Terre d’Oltrepò, il rilancio passa dal Veneto? Collis raccoglie consensi tra i viticoltori

Oltrepò Pavese, Collis allarga la base: pre-adesioni anche da aziende fuori dalla cooperativa

Pre-adesioni e volumi stimati per la vendemmia 2026

L’apertura a tutto il territorio era stata del resto chiarita fin dall’incontro pubblico svoltosi due settimane fa a Broni, durante il quale i vertici di Collis e l’amministratore unico di Terre d’Oltrepò, Giampaolo Cocconi, avevano invitato i produttori a manifestare il proprio interesse attraverso una pre-adesione. A venerdì 6 marzo le manifestazioni raccolte si attestavano attorno ai 100mila quintali di uva. Un dato che, per chi non è addetto ai lavori, va interpretato come una stima potenziale: le pre-adesioni indicano infatti la disponibilità dei viticoltori a conferire il raccolto proveniente da una determinata superficie vitata, dalla quale - secondo i disciplinari di produzione - è possibile ottenere un certo quantitativo di uva per ettaro.

Terre d’Oltrepò, il rilancio passa dal Veneto? Collis raccoglie consensi tra i viticoltori

Vendemmia 2026, Collis raccoglie pre-adesioni nell’Oltrepò: superata quota 100mila quintali

Si tratta quindi, almeno per ora, di volumi teorici. Alla pre-adesione dovrà infatti seguire l’adesione formale, che prevede il versamento di una quota di ingresso pari a 500 euro per ettaro - fino a un massimo di 1.500 euro - oltre al conferimento di un capitale sociale della stessa entità. Nonostante questa premessa, i numeri raccolti finora vengono considerati superiori alle aspettative. E potrebbero crescere ulteriormente: il termine per le pre-adesioni, inizialmente fissato al 6 marzo, è stato prorogato di almeno una settimana proprio per consentire ad altri produttori di valutare la proposta.

Il piano industriale di Collis e il ruolo della base produttiva

Dalle pre-adesioni, spiegano fonti vicine al dossier, dipenderà in larga parte la definizione del piano industriale che Collis intende costruire per il rilancio della filiera oltrepadana. L’obiettivo, assicurano, non è escludere nessuno, ma poter contare su una base produttiva chiara e definita su cui impostare il progetto. Intanto sul futuro della cooperativa interviene anche Confagricoltura Pavia, che nei giorni scorsi ha riunito i propri soci per fare il punto sulla trattativa in corso. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la presidente provinciale Marta Sempio, il direttore Alberto Lasagna e alcuni tecnici di Terre d’Oltrepò.

Montasio Cattel

Le richieste di chiarimento avanzate da Confagricoltura

Al termine della riunione l’associazione ha chiesto l’apertura di un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti: le organizzazioni agricole, i commissari, la cooperativa Collis e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi. L’obiettivo è chiarire i diversi aspetti ancora aperti e definire con maggiore precisione i contorni dell’operazione. Tra i punti sollevati dai soci figurano, in particolare, i rapporti che si instaureranno tra Collis e la cooperativa in liquidazione in vista della vendemmia 2026 - con l’ipotesi di acquisto o affitto del ramo d’azienda - ma anche questioni tecniche come i differenziali di grado per le diverse varietà, le modalità e i tempi di pagamento dei conferimenti e il futuro dei dipendenti della cantina. Temi che, secondo Confagricoltura, richiedono un confronto diretto tra tutte le parti per arrivare a una soluzione condivisa e offrire ai viticoltori dell’Oltrepò Pavese un quadro più chiaro sulle prospettive della prossima vendemmia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Terre d’Oltrepò Collis Broni vino cantina uva vendemmia produzione ConfagricolturaGiampaolo Cocconi Marta Sempio Alberto Lasagna Alessandro Beduschi
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Salomon
Sagna
Per dell'Emilia Romagna
Horeca Expoforum
Salomon
Sagna
Per dell'Emilia Romagna
Horeca Expoforum
Caviar Import
Cinzano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026