La guerra non ferma il vino in Ucraina: cala la produzione, ma crescono le cantine

“Lo Chardonnay penso sia la varietà più diffusa in Ucraina. Abbiamo poi l'Aligoté, piuttosto popolare; il Riesling; il Sauvignon Blanc. Abbiamo poi alcune varietà georgiane, che sono super popolari, credo, perché un tempo facevamo parte della stessa comunità. Così in Ucraina furono portati il Rkatsiteli e il Saperavi, anch'esso super popolare. Tra i rossi ci sono il Cabernet Sauvignon e il Merlot.

Abbiamo anche le nostre uve locali. La vera uva autoctona è il Telti-Kuruk, che pensiamo risalga al tempo in cui questo territorio era occupato dall'Impero Ottomano, perché il è turco e significa "coda di volpe", dato che l'uva somiglia a una coda di volpe. È un'uva bianca. L’istituto ucraino di enologia ha pure creato alcuni incroci di uve locali. Per il rosso è nato l'Odessa Black - un incrocio di Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet - e tra i bianchi il Sukholimansky - un incrocio di Chardonnay e Bayan Shirey, la varietà moldava. Abbiamo poi molte varietà autoctone in Crimea - dico che le abbiamo perché la Crimea è ancora territorio ucraino, non accettiamo l’occupazione. E anche alcune uve famose come il Citron Magaracha, forse note anche all'estero.

Vengono vinificate nello stile tipico europeo. A volte, in una degustazione alla cieca, il nostro Odessa Black può essere scambiato per Saperavi, perché è molto ricco, molto intenso, con tannini molto alti. Oppure certi Telti-Kuruk potrebbero ricordare agli italiani la Malvasia e ad alcuni portoghesi un Sémillon Blanc.

Comunque, adesso siamo concentrati assolutamente sulla qualità. Non facciamo più il raccolto abbondante in stile sovietico. Abbiamo capito che non vogliamo vendere di più, ma vogliamo essere tra i migliori. Ed è questa la linea dell'enologia ucraina di oggi”