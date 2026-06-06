Podere Cavàga festeggia 50 anni nel segno del vino e dell’ospitalità

Podere Cavàga festeggia i suoi primi 50 anni con tante nuove idee e una bottiglia speciale da mezzo litro, simbolo di condivisione. L’azienda vitivinicola di Foresto Sparso (Bg), con i grappoli coltivati sulle colline che scendono verso il lago d’Iseo, è stata acquisita dalla famiglia Mazzucchelli nel 2010. Da allora sono iniziati i progetti per rilanciare la location sia come cantina, affiancando l’attività di ristorazione e una foresteria con 20 camere.

Podere Cavàga, azienda vitivinicola di Foresto Sparso (Bg)

Andrea Mazzucchelli e il rilancio di Podere Cavàga

Discendente da una famiglia di produttori di reti da pesca sul lago d’Iseo, visceralmente legato al Sebino e alle sue tradizioni, Andrea Mazzucchelli è da sempre cultore di cibo, vino e arte: «L’armonia con la natura è il fondamento del nostro progetto. Coltiviamo la vite e l’orto e ci occupiamo del bosco dando valore alla biodiversità, ospiti rispettosi di una Natura forte e bellissima nella quale i nostri visitatori possono immergersi completamente. A Podere Cavàga, la parola tempo assume per i nostri visitatori un diverso significato: è scoperta, piacere, rigenerazione. Per noi, invece, Tempo significa saper attendere: la lievitazione del pane da servire ai nostri ospiti come il lento affinamento in cantina delle bottiglie che i wine lover assaggeranno con gioia». Il primo pensiero di Andrea è andato al recupero dei vigneti, per poi immaginare la vocazione ricettiva del podere, in posizione strategica tra le province di Brescia e Bergamo, vicino a Milano ma distante dal caos del traffico.

Andrea Mazzucchelli, titolare di Podere Cavàga

Nei terreni sono messi a dimora diversi vitigni come il Franconia, il Cabernet Sauvignon, insieme a Merlot e Pinot Nero. Due ettari sono riservati allo Chardonnay, che matura a 453 metri sul livello del mare: il più alto vigneto della Lombardia dedicato alla varietà. Quando è tempo di vendemmia, i grappoli, raccolti a mano in cassetta, sono portati in cantina per la spremitura; Franconia e Chardonnay entrano in una piccola pressa a polmone e solo il mosto fiore, pari al 50%, è utilizzato per le basi spumante. Vanessa Verdoni, l’enologa bergamasca che segue la produzione, riceve in cantina uve che, vendemmiate 20 giorni dopo le loro omologhe dei territori vicini, hanno parametri ideali per la produzione dei metodi classici perché coniugano acidità, aromaticità e maturazione ottimale. La prima fermentazione si svolge in vasche d’acciaio e la seconda in bottiglia, prolungando l’affinamento sui lieviti fino a 150 mesi.

Dalle bollicine ai grandi rossi: come nascono i vini di Podere Cavàga

Lo Chardonnay destinato a diventare vino fermo è raccolto a metà settembre e affinato soltanto in vasca d’acciaio, per sottolinearne finezza e complessità. A settembre si raccoglie il Pinot Nero, destinato sia all’assemblaggio del Samatha sia a sperimentazioni spumantistiche. Da ottobre inizia la raccolta di Merlot e Cabernet Sauvignon per il Valcalepio Rosso Riserva. Dopo la pigiadiraspatura, gli affinamenti proseguono in barrique, tonneau oppure botte da 30 ettolitri in rovere di Baron. Anche la restante parte del Franconia sarà vendemmiata a ottobre, raggiunta la maturazione fenologica e tecnologica.

Podere Cavàga firma anche una piccola produzione di Franciacorta, creati dall’Istituto enologico Franciacorta all’interno della Docg bresciana. Tutti i vini, comprese le basi spumante, sono sottoposti a fermentazione malolattica totale, per domarne le esuberanti acidità. Non sono invece utilizzate filtrazione e stabilizzazione tartarica: sarà la temperatura naturalmente fresca della cantina a stabilizzare i vini durante i tre anni almeno di affinamento. Imbottigliamenti, tiraggi e sboccature sono affidati a Enoitalia, azienda specializzata in servizi di cantina con sede in Franciacorta. Le bottiglie sono chiuse con tappi Diam, che garantiscono l’assenza di aromi indesiderati, mentre i rossi riserva sono fermati con tappi in sughero naturale monopezzo: una scelta impegnativa ma necessaria per questi vini da lunghissimo affinamento.

Le etichette di Podere Cavàga

La produzione annua si attesta intorno alle 80mila bottiglie, suddivise su diverse etichette:

Quintessenza Vsq : Chardonnay 100%, metodo classico, extra brut: 20mila bottiglie/anno, 30 euro circa in enoteca.

: Chardonnay 100%, metodo classico, extra brut: 20mila bottiglie/anno, 30 euro circa in enoteca. Millesimato 2011 : Chardonnay 100%, metodo classico, dosaggio zero: 1.200 bottiglie/anno, 50 euro circa in enoteca.

: Chardonnay 100%, metodo classico, dosaggio zero: 1.200 bottiglie/anno, 50 euro circa in enoteca. Heritage Ancestrale : Chardonnay 100%, metodo classico, non sboccato: 600 bottiglie/anno, 50 euro circa in enoteca.

: Chardonnay 100%, metodo classico, non sboccato: 600 bottiglie/anno, 50 euro circa in enoteca. Franconia Rosé Vsq : Franconia 100%, metodo classico, extra brut: 10mila bottiglie/anno, 35 euro circa in enoteca.

: Franconia 100%, metodo classico, extra brut: 10mila bottiglie/anno, 35 euro circa in enoteca. Franconia Rosé Millesimato 2011 : Franconia 100%, metodo classico, dosaggio zero: 1.200 bottiglie/anno, 50 euro circa in enoteca.

: Franconia 100%, metodo classico, dosaggio zero: 1.200 bottiglie/anno, 50 euro circa in enoteca. Franciacorta Brut: Chardonnay 70% e Pinot Nero 30%, dosaggio Brut: 6mila bottiglie/anno, 30 euro circa in enoteca.

Alcune delle etichette di Podere Cavàga

Franciacorta Satèn : Chardonnay 100%: 10mila bottiglie/anno, 35 euro circa in enoteca.

: Chardonnay 100%: 10mila bottiglie/anno, 35 euro circa in enoteca. Chardonnay : Chardonnay 100%: 2.400 bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca.

: Chardonnay 100%: 2.400 bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca. Franconia Vigne Alte Igt : Franconia 100%: 10mila bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca.

: Franconia 100%: 10mila bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca. Dharma : Merlot 100%: 2.400 bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca.

: Merlot 100%: 2.400 bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca. Samatha Vino Rosso : Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 30%, Pinot Nero 20%: 6mila bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca.

: Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 30%, Pinot Nero 20%: 6mila bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca. Foresto Riserva Doc: Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 50%: 10mila bottiglie/anno, 20 euro circa in enoteca.

Dal vino ai distillati, il passo è breve

Andrea Mazzucchelli non si ferma al vino: esplorando i dintorni della cantina scopre numerosi arbusti di ginepro e dal 2011 fa produrre con le loro bacche il Gin Iseo, il primo gin dedicato al Sebino e antesignano del successo della categoria. Negli ultimi anni ha affiancato al gin il Bitter Puro Cardinale e l’Elisir Misericordia. Gli spirits sono prodotti dalla Distilleria Doa di Bracca, sulle Prealpi Bergamasche. Si tratta del distillatore più premiato al mondo, che utilizza acque limpidissime provenienti dall’antica fonte di Bracca, alcol da frumento coltivato a Rovetta, in Val Seriana, e alambicco Müller in rame.

Delle bottiglie di Gin Iseo

Ristorazione e accoglienza

La chef Irene Gabucci è la regina della cucina. Dopo una lunga esperienza nel mondo della ristorazione, dal 2023 cura piatti e ricette con grande passione per gli ingredienti del territorio e per il lievito madre. Irene promuove una cucina polisensoriale che valorizza il carattere di ogni singola materia prima, in armonia con le stagioni. Il menu si decide al mattino in base a quello che si raccoglie nell’orto, nel frutteto, nel pollaio, al mercato del paese, dal casaro o dal piccolo allevatore in cima alla collina. Parallelamente, Irene Gabucci è impegnata con il progetto del Cavaga Lab, che sforna i lievitati ma si pone anche l’obiettivo di lavorare le materie prime stagionali per poi utilizzarle lungo tutto l’anno.

Vanessa Verdoni, Andrea Mazzuchelli e Irene Gabucci

Proseguono le visite per i 50 anni

Come detto, Podere Cavàga festeggia quest’anno il cinquantesimo anniversario dalla fondazione e lo fa aprendo le sue porte ai visitatori per degustazioni in cantina e pranzi seduti nella sala da 150 posti con annessa veranda.

La bottiglia in edizione limitata di Podere Cavàga

Per l’occasione è stata ideata una bottiglia da mezzo litro, ognuna diversa, numerata e portatrice di una storia unica, destinata a privati e Horeca, con l’obiettivo sottinteso di aumentare i consumi di vino grazie a un formato adatto anche alle coppie.