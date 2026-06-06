Scalea, il birrificio immerso nel Pollino che usa cedro e bergamotto nelle sue ricette

A Scalea (Cs), nel cuore della Riviera dei Cedri ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, nasce nel 2022 il progetto Birra Cala, marchio della società CD Gest srl. Un birrificio che si inserisce nel panorama artigianale calabrese con una struttura produttiva da oltre 20 ettolitri per cotta e una produzione che nel 2025 ha raggiunto circa 1.800 ettolitri. Alla base del progetto c’è la famiglia De Caprio, con Luigi e Antonio prima e oggi con i figli Antonio, Alfredo, Marida e Marco, che hanno portato avanti un’idea nata da un confronto generazionale e da un legame diretto con il territorio. Una traiettoria imprenditoriale che si sviluppa in un contesto produttivo dove la dimensione artigianale resta centrale. Accanto a loro il birraio Salvatore Fortunato e il beer sommelier e brand ambassador: Stanislao Palmieri.

Nel 2025 la produzione di Birra Cala ha raggiunto circa 1.800 ettolitri

Produzione e identità tra impianto, taproom e filiera corta

Il birrificio integra produzione e accoglienza all’interno della stessa struttura, dove sono presenti una taproom con punto vendita e un ristorante-pizzeria da circa 80 posti. Lo spazio ospita anche la sede regionale dell’Unione Degustatori Birre, elemento che contribuisce a posizionare il progetto in un contesto di divulgazione oltre che produttivo. La distribuzione si sviluppa attraverso il canale Horeca, con ristoranti, pub ed enoteche, oltre alla vendita diretta online. Le referenze viaggiano in diversi formati, dalle bottiglie da 33 e 75 cl alle lattine da 33 cl fino ai fusti da 24 litri.

Le birre come interpretazione dello stile e del territorio

La gamma stabile del birrificio si sviluppa attorno a quattro ricette che riprendono gli stili classici, mantenendo una forte connessione con la materia prima e con il profilo aromatico. La birra più richiesta sul mercato resta la Lager 4,8%, riferimento immediato della produzione e prodotto di ingresso della gamma. Questa birra si presenta con un profilo dorato e una lettura immediata, dove le note di crosta di pane e miele si inseriscono in un corpo che resta scorrevole. La Bock 7,2% lavora su una struttura più ampia, con richiami a caramello, toffee e frutta matura. La American IPA 6,7% introduce invece un registro più aromatico, giocato su agrumi e frutta tropicale, mentre la Blanche al Cedro 4,8% rappresenta il legame più diretto con il territorio. Proprio su quest’ultima si concentra una parte dell’identità del progetto, con l’utilizzo di cedro della Riviera dei Cedri come elemento distintivo.

Birra Cala: Lager

La lettura della Blanche al Cedro è affidata anche alla narrazione del beer sommelier e brand ambassador Stanislao Palmieri, che la descrive come un prodotto costruito su un equilibrio tra tecnica e territorio. «Ci sono prodotti che nascono per essere bevuti. E poi ci sono prodotti che nascono per essere raccontati. Questa birra appartiene alla seconda categoria», osserva Palmieri. La ricetta parte dallo stile blanche, tradizionalmente caratterizzato da scorze d’arancia, qui sostituite dal cedro locale. Le scorze vengono utilizzate in infusione durante la produzione, senza aromi aggiunti. Il risultato è una birra che si sviluppa su un profilo agrumato e fresco, con una speziatura che include anche pepe di Sichuan, inserito per amplificare le note balsamiche senza sovrapporsi alla componente del frutto. Nel racconto del brand, la birra si lega anche a un’idea di consumo non legata alla sola performance gustativa ma al contesto: l’aperitivo, il consumo estivo, la tavola informale.

Birra Cala: Blanche al Cedro

Tra materie prime locali e ricerca di identità

Accanto al cedro, il birrificio utilizza anche altri ingredienti legati al territorio come peperoncino diavolicchio di Diamante, bergamotto di Reggio Calabria e caffè colombiano, in una combinazione che alterna riferimenti locali e aperture esterne.

Birra Cala: Diavolicchia

In questa prospettiva, Birra Cala si inserisce nel segmento delle realtà artigianali che cercano un equilibrio tra produzione stabile e interpretazione territoriale, senza una spinta industriale ma con una crescita progressiva legata alla riconoscibilità del marchio.