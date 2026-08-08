Enoturismo, il vino entra nelle vacanze estive: cresce il richiamo del mare

L’enoturismo non è più necessariamente il motivo principale per cui si sceglie una destinazione. Sempre più spesso diventa una componente della vacanza, capace di inserirsi in itinerari costruiti attorno al mare, alla gastronomia, al paesaggio e alla scoperta dei territori. È uno dei principali elementi che emergono dal nuovo rapporto «Gli italiani e le esperienze enoturistiche», curato da Roberta Garibaldi in collaborazione con Ascovilo - Associazione dei Consorzi di Tutela dei Vini Lombardi e The Data Appeal Company. La ricerca arriva in una fase particolarmente significativa per il settore. La campagna vendemmiale 2026, anticipata in molte aree dalla situazione climatica, apre una stagione nella quale le esperienze legate al vino tornano a intrecciarsi con eventi, degustazioni, visite in cantina e iniziative nei territori. Il fenomeno coinvolge una platea ormai ampia: sono circa 18 milioni gli italiani interessati al turismo enogastronomico, 4,5 milioni in più rispetto al 2024. Ma è soprattutto la composizione della domanda a indicare come stiano cambiando le modalità con cui viene vissuta un'esperienza enoturistica.

Cinque Terre e Salento davanti al Chianti: cambia la mappa dell’enoturismo

La graduatoria delle destinazioni più desiderate introduce un elemento particolarmente interessante. Cinque Terre e Salento sono al primo posto, entrambe indicate dal 20% dei turisti italiani. Seguono Chianti, al 19%, e Costiera Amalfitana ed Etna, entrambe al 18%. Il dato non è secondario. Quattro delle prime cinque destinazioni individuate dagli intervistati sono infatti costiere o comunque strettamente legate alla presenza del mare. Il vino, dunque, sembra inserirsi sempre più spesso in vacanze che hanno una motivazione più ampia. Dopo le prime cinque posizioni si trovano Montepulciano, al 16%, Montalcino, al 15%, quindi Langhe-Barolo e Gallura, entrambe al 14%. La presenza della Gallura conferma ulteriormente la capacità delle destinazioni costiere di intercettare la domanda enoturistica.

Rapporto “Gli italiani e le esperienze enoturistiche” Le destinazioni enoturistiche che i turisti vorrebbero visitare nel corso dei prossimi viaggi in Italia

Il risultato suggerisce una trasformazione della vacanza. Non è più necessariamente il turista del vino a spostarsi verso una destinazione vitivinicola, ma può essere il turista che ha scelto il mare, un borgo o una città d’arte a decidere di inserire una cantina nel proprio itinerario. Una degustazione, una visita in azienda, una cena tra i filari o una passeggiata in vigna diventano così attività complementari alla vacanza principale. Per le cantine significa poter intercettare un pubblico più ampio rispetto a quello costituito dagli appassionati che scelgono deliberatamente una destinazione per il suo vino.

Il paesaggio rurale pesa più della notorietà del vino

A spiegare questo cambiamento contribuiscono anche i criteri con cui gli italiani scelgono una destinazione enoturistica. Il rapporto qualità-prezzo è indicato dal 76% degli intervistati, seguito dalla bellezza del paesaggio rurale, al 75%, e dalla prossimità geografica, al 65%. La graduatoria cambia leggermente quando la domanda riguarda la scelta della singola cantina. In questo caso, la bellezza del paesaggio rurale diventa il primo criterio, indicato dal 73% degli intervistati. Seguono il rapporto qualità-prezzo, al 72%, e la prossimità, al 63%. La qualità e la notorietà dei vini raggiungono invece il 60%.

Rapporto “Gli italiani e le esperienze enoturistiche”, La bellezza del paesaggio conta quasi quanto il rapporto qualità/prezzo nella scelta dei turisti

Il dato racconta una trasformazione importante del concetto stesso di visita in cantina. L’azienda vitivinicola viene valutata come parte di un paesaggio e di un'esperienza territoriale, non soltanto come luogo nel quale assaggiare o acquistare vino. È una dinamica che può favorire soprattutto le aree capaci di costruire un'offerta integrata. Un territorio vicino al mare, per esempio, può collegare la giornata in spiaggia con una visita in cantina al tramonto; un borgo può proporre la degustazione come parte di un itinerario culturale; una destinazione gastronomica può aggiungere al percorso una visita tra i vigneti. La prossimità assume quindi un peso particolare. Il mercato dell’enoturismo non coincide soltanto con quello dei pernottamenti: comprende anche residenti, proprietari di seconde case, escursionisti e turisti che decidono durante il soggiorno come impiegare una giornata o anche soltanto alcune ore.

Degustazioni e visite in cantina aumentano

La crescita dell'interesse si riflette anche nei comportamenti già sperimentati dagli italiani. Le degustazioni in cantina hanno coinvolto il 64% dei turisti italiani, contro il 49% rilevato nel 2024. In due anni si registra quindi un aumento di 15 punti percentuali. Ancora più significativo è il dato relativo alle visite in cantina, passate dal 32% al 46%, con una crescita di 14 punti. L'esperienza enoturistica tende dunque a diventare più articolata. Non si tratta soltanto di entrare in una sala degustazione, assaggiare alcuni vini e ripartire. Cresce l'interesse per formule che comprendono ristorazione, paesaggio, ospitalità e attività complementari. Il 24% degli enoturisti ha visitato una cantina dotata di ristorante, mentre il 19% ha provato piatti gourmet abbinati ai vini dell'azienda.

Crecono le visite in cantina

Per le imprese vitivinicole questo significa che l'enoturismo può rappresentare un'occasione per ampliare il tempo trascorso dal visitatore e, di conseguenza, distribuire la spesa su più servizi. La degustazione può diventare il punto di partenza di un'esperienza gastronomica, di una visita al territorio o di un soggiorno. Non è quindi soltanto una questione di vendere una bottiglia in più. L'obiettivo diventa costruire un'esperienza nella quale il vino sia uno degli elementi di un sistema più ampio.

La ristorazione è uno degli elementi più apprezzati

Il rapporto tra vino e gastronomia emerge anche dall'analisi delle tracce digitali realizzata con The Data Appeal Company. Nel 2025 le 28 destinazioni enoturistiche analizzate hanno generato complessivamente 4,6 milioni di tracce digitali, circa 200 mila in più rispetto all'anno precedente. All'interno di questo patrimonio di contenuti, locali e ristorazione rappresentano il 43,2% delle tracce digitali. Il sentiment associato al comparto raggiunge 86,6 punti su 100, mentre il tema «cibo» arriva a un Semantic Rating di 92 su 100. È un'indicazione che rafforza il ruolo della tavola nell'esperienza enoturistica. Il visitatore non valuta soltanto il vino o la cantina, ma l'insieme delle occasioni attraverso cui entra in relazione con il territorio. Il cibo diventa così uno dei principali strumenti attraverso cui raccontare un vino e il luogo dal quale proviene. La cena in cantina, il pranzo con prodotti locali, la degustazione accompagnata da specialità del territorio e i percorsi gastronomici possono trasformare la visita in un'esperienza più completa.

La docente Roberta Garibaldi

La reputazione premia i territori enoturistici più strutturati

La mappa delle destinazioni desiderate non coincide però con quella della soddisfazione. Se Cinque Terre e Salento guidano il desiderio degli italiani, quando si analizza il sentiment digitale sono soprattutto i territori con una tradizione enoturistica consolidata a emergere. Nel 2025 la graduatoria è guidata da Langhe-Barolo, con 89,7 punti su 100. Seguono Chianti, con 89,5, Montalcino, con 89,3, Valdobbiadene, con 89,0, e Bolgheri, con 88,6.

Rapporto “Gli italiani e le esperienze enoturistiche”, Le destinazioni enoturistiche con il maggior livello di soddisfazione degli utenti nelle tracce digitali

Il confronto tra le due classifiche restituisce quindi due mappe differenti. Da una parte ci sono le destinazioni che generano maggiore desiderio, molte delle quali legate al mare. Dall'altra ci sono territori nei quali l'enoturismo è ormai un prodotto maturo, capace di combinare vino, ospitalità, ristorazione, paesaggio e servizi. La sfida per le destinazioni emergenti sarà trasformare l'interesse in esperienza soddisfacente, mentre per quelle già affermate sarà necessario mantenere elevato il livello dell'offerta soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Agosto è il vero banco di prova

Il rapporto segnala infatti un elemento che merita attenzione: il sentiment delle destinazioni enoturistiche tende a diminuire nel mese di agosto, proprio quando aumenta la pressione turistica. Il dato porta il tema dell'enoturismo fuori dalla sola dimensione promozionale. Aumentare il numero dei visitatori non è sufficiente se infrastrutture, mobilità, ristorazione, accoglienza e servizi non riescono a sostenere i picchi di domanda. Per le cantine significa anche ripensare gli orari e le modalità di accesso. La possibilità di visitare un'azienda soltanto in determinati giorni o con largo anticipo può rappresentare un ostacolo per chi sta trascorrendo una vacanza e decide all'ultimo momento di inserire una degustazione nel proprio programma. È proprio questo uno dei cambiamenti più evidenti della domanda. La prenotazione durante il viaggio è passata dal 15% al 24% in un solo anno, mentre il 42% degli intervistati continua a segnalare difficoltà nella prenotazione online.

Il prezzo non è l'unico ostacolo alla visita

Il costo rimane la principale barriera indicata dagli intervistati: il 63% considera il prezzo elevato un ostacolo alla visita dei luoghi di produzione. Subito dopo, però, emergono fattori legati all'organizzazione. Il 58% segnala la mancanza di informazioni chiare su orari, costi e contenuti dell'esperienza; il 54% indica la limitazione a specifici giorni e orari e il 52% le difficoltà di accesso con mezzi diversi dall'auto privata. Il quadro è piuttosto chiaro: non basta proporre una buona esperienza, bisogna anche renderla facilmente comprensibile e acquistabile.

Rapporto “Gli italiani e le esperienze enoturistiche”, Non è solo il prezzo a frenare l'enoturismo

Per una cantina, questo significa indicare con precisione cosa comprende la visita, quanto dura, quanto costa, quali lingue sono disponibili, come raggiungere l'azienda e quali servizi sono accessibili. Significa inoltre offrire la possibilità di prenotare anche quando il turista è già arrivato nella destinazione. La componente digitale diventa quindi parte integrante dell'esperienza fisica. La difficoltà di trovare un'informazione online può tradursi direttamente nella perdita di una visita.

Tramonto, cene tra i filari e musica: crescono i format esperienziali

Le esperienze legate al vino stanno inoltre cambiando formato. Il 18% degli italiani ha partecipato a festival o eventi dedicati al vino, mentre il 16% ha preso parte a una degustazione al tramonto nei vigneti. Il 10% ha cenato tra i filari a lume di candela e un altro 10% ha acquistato una proposta romantica a tema vino. L'8% ha invece partecipato a un concerto o a una manifestazione musicale organizzata in cantina. Sono percentuali che mostrano come la degustazione tradizionale possa essere affiancata da formule più legate al tempo libero e alla socialità.

Rapporto “Gli italiani e le esperienze enoturistiche”, Il vino diventa il filo conduttore di un'esperienza, non necessariamente il suo unico contenuto

Il vino diventa il filo conduttore di un'esperienza, non necessariamente il suo unico contenuto. La direzione sembra essere particolarmente interessante per il periodo estivo, quando le condizioni climatiche permettono di utilizzare spazi all'aperto e di valorizzare il paesaggio. Il tramonto, la cena tra le vigne, la musica e le passeggiate diventano strumenti per prolungare la permanenza e differenziare la proposta.

La vendemmia turistica resta ancora una nicchia

Diverso è il discorso per la partecipazione diretta alla vendemmia. Soltanto il 9% degli intervistati ha già preso parte a una giornata da viticoltore. L'interesse potenziale esiste, ma il prezzo rappresenta un limite. Il 72% degli intervistati non sarebbe disposto a spendere più di 40 euro per questa esperienza: il 48% si fermerebbe sotto i 20 euro e il 24% tra 21 e 40 euro. Solo il 14% accetterebbe invece una spesa compresa tra 41 e 60 euro.

Il momento della vendemmia rimane ancora una nicchia

Il dato evidenzia una possibile distanza tra il valore organizzativo di un'esperienza di vendemmia e il valore economico che il pubblico è disposto ad attribuirle. Per le aziende può diventare quindi necessario ripensare il format, evitando di proporre semplicemente la partecipazione alla raccolta. Una giornata da viticoltore potrebbe essere collegata alla visita dei vigneti, alla degustazione, al pranzo, alla scoperta delle tecniche di vinificazione o alla possibilità di conoscere concretamente il lavoro che precede la produzione del vino.

L'enogastronomia genera più valore del turismo balneare

Il rapporto tra vino e turismo assume una dimensione ancora più rilevante se si considera il valore economico generato. Il confronto con la ricerca «Quando il vino incontra il turismo», realizzata da Roberta Garibaldi ed SRM e presentata lo scorso febbraio, indica che una presenza legata al turismo enogastronomico genera 151,7 euro di valore aggiunto. La cifra supera i 144 euro della media nazionale e i valori associati ad altri tematismi: 145 euro per il turismo culturale, 140,7 euro per quello montano e 128,2 euro per il turismo balneare. Il differenziale rispetto al turismo balneare è quindi di 23,5 euro per presenza, circa il 18% in più. La ragione sta nella capacità dell'enogastronomia di coinvolgere più comparti contemporaneamente. Una visita legata al vino può generare ricadute sulla cantina, ma anche sulla ristorazione, sull'agricoltura, sul commercio, sull'artigianato, sui trasporti e sull'ospitalità. Il valore dell'enoturismo non si esaurisce quindi nel fatturato della cantina, ma si distribuisce lungo una filiera territoriale più ampia.

Chi è Roberta Garibaldi Roberta Garibaldi, professore universitario, svolge attività di formazione e ricerca per la promozione dei territori, del turismo enogastronomico e culturale, ed è regista di progetti applicati a livello internazionale, ha lavorato per molteplici Ministeri del turismo ed enti internazionali (da UNWTO-Organizzazione Mondiale del Turismo a FAO). È stata Amministratore Delegato di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo durante il governo Draghi e Vicepresidente della Commissione Turismo dell’OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. È keynote speaker ai principali eventi sul tema del turismo. Ricopre numerose cariche, tra cui Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. È autrice di 23 libri e di oltre 60 pubblicazioni scientifiche. Sono 11 le edizioni del Rapporto sul turismo enogastronomico.

Chi è Roberta Garibaldi Roberta Garibaldi, professore universitario, svolge attività di formazione e ricerca per la promozione dei territori, del turismo enogastronomico e culturale, ed è regista di progetti applicati a livello internazionale, ha lavorato per molteplici Ministeri del turismo ed enti internazionali (da UNWTO-Organizzazione Mondiale del Turismo a FAO). È stata Amministratore Delegato di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo durante il governo Draghi e Vicepresidente della Commissione Turismo dell’OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. È keynote speaker ai principali eventi sul tema del turismo. Ricopre numerose cariche, tra cui Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. È autrice di 23 libri e di oltre 60 pubblicazioni scientifiche. Sono 11 le edizioni del Rapporto sul turismo enogastronomico.

Le cantine che investono nell'accoglienza crescono di più

Anche i dati sulle imprese vitivinicole sembrano andare nella stessa direzione. Nel campione analizzato da SRM, le aziende che hanno investito in ospitalità e ristorazione raggiungono una produttività di 75,89 mila euro di valore aggiunto per addetto e hanno registrato una crescita dei ricavi del 27% tra il 2019 e il 2024. Il dato non dimostra automaticamente un rapporto di causa-effetto, ma evidenzia un'associazione tra capacità di accoglienza, integrazione gastronomica e performance aziendali. L'enoturismo diventa quindi anche uno strumento attraverso il quale diversificare il modello economico dell'impresa vitivinicola. Alla vendita del vino possono affiancarsi degustazioni, visite, ristorazione, ospitalità, eventi e altre esperienze.

Il paradosso digitale: le cantine piacciono, ma vengono raccontate poco

C'è infine un elemento che riguarda direttamente la presenza digitale delle aziende. Le circa 1.800 cantine presenti nelle principali destinazioni analizzate raggiungono un sentiment medio molto elevato, pari a 94,7 punti su 100. Il problema è che producono appena lo 0,4% delle tracce digitali complessive, pur rappresentando l'1,3% dei punti di interesse. In altre parole, chi visita una cantina tende a vivere un'esperienza positiva, ma questa soddisfazione non si traduce ancora in una quantità proporzionata di contenuti, recensioni e testimonianze online. È un limite che può avere conseguenze anche sulla capacità delle aziende di essere trovate. Recensioni, fotografie, commenti e contenuti generati dai visitatori contribuiscono infatti alla reputazione digitale di una destinazione e alla sua visibilità sulle piattaforme di ricerca e prenotazione. In questo senso, incentivare gli ospiti a raccontare l'esperienza può diventare parte della stessa strategia di accoglienza.

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La cantina deve diventare una tappa naturale della vacanza

Per Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo, la disponibilità di dati aggiornati diventa invece uno strumento necessario per accompagnare l'evoluzione del settore: «Disporre di dati aggiornati e di strumenti conoscitivi adeguati è fondamentale per comprendere i cambiamenti della domanda, orientare le scelte future e trasformare il crescente interesse verso il vino in valore duraturo per le imprese».

Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo

Dalla prospettiva digitale, Damiano Meola, marketing director di The Data Appeal Company, sottolinea invece il livello di soddisfazione raggiunto dalle destinazioni: «L'analisi delle tracce digitali conferma la crescente attrattività delle destinazioni enoturistiche italiane, che nel 2025 hanno generato 4,6 milioni di contenuti online con livelli di soddisfazione superiori alla media nazionale. I dati evidenziano come l'enoturismo non sia più solo un prodotto legato al vino, ma un ecosistema esperienziale in cui ospitalità, ristorazione, paesaggio e autenticità contribuiscono a costruire valore e reputazione per i territori». La fotografia restituita dalla ricerca indica quindi un mercato in espansione, ma anche una fase di trasformazione. Il turista non cerca più soltanto un vino da assaggiare: cerca un luogo da vivere. Il mare può essere il punto di partenza, il paesaggio può diventare il principale elemento di attrazione e la tavola può prolungare l'esperienza. Per le cantine, la sfida sarà rendere questo percorso semplice da trovare, prenotare e raccontare.

Damiano Meola, marketing director di The Data Appeal Company