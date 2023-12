Dal film "Profumo" all'alambicco: Eugin Distilleria compie (già) 5 anni

L'olfatto danza quando si entra da Eugin. Si è quasi frastornati dal ritmo incalzante delle botaniche che accolgono nella distilleria di gin che compie compie i suoi primi cinque anni. Un passo dopo l’altro, guidati dai profumi, si scopre il mondo di Eugenio Belli. «Non avrei mai pensato di lavorare così tanto: se mi guardo indietro mi rendo conto degli enormi sacrifici fatti», ammette il 33enne milanese (felicemente) trapiantato in Brianza, a Meda, con la sua attività. È il prezzo da pagare quando una passione, pura e forte, diventa mestiere. E allora non ci sono più riserve, né limiti alle ore trascorse nella distilleria, in solitaria. A dar vita a prodotti che sono un po' l'essenza di chi li crea. Una laurea triennale di Filosofia, una curiosità innata, il sogno di diventare chef lasciato nel cassetto sono le basi da cui tutto è partito. Accanto a lui il fratello Niccolò che si occupa dell'Eugin Store, il negozio aperto a fine 2021 in via Casoretto 5, a Milano.

Il mastro distillatore Eugenio Belli
Eugin Distilleria di Eugenio Belli compie 5 anni
Eugenio Belli, patron di Eugin Distilleria
Uno degli alambicchi di Eugin Distilleria

Belli non nasconde le fatiche. Ma al termine «sacrificio» unisce la parola «prospettiva» e questo la dice lunga su tenacia e motivazione che hanno dato vita a un prodotto di successo. La distilleria indipendente nasce da un intuito e da una serata sul divano, a guardare il film "Profumo": la scena in cui il protagonista impara a fare l'acqua di rose mosse qualcosa. «Iniziai a provare a distillare tutto quello che c'era in casa. Al gin ci sono arrivato poi, per esclusione. Ma anche perché mi diverte e lascia maggiore spazio alla creatività».

Dalle prime sperimentazioni sul balcone si arriva al 2018, quando inizia l'avventura. Belli si definisce «una bestiola da laboratorio». Ama stare tra le sue creature. Con lui, a condividere fatiche ma anche importanti riconoscimenti, ci sono Robert e Kathryn, i due alambicchi. In laboratorio sembrano due star. Presenza scenica d'impatto, che regala popolarità immediata. Robert è arrivato nel 2018, dalla Foresta Nera. Dopo quattro anni esatti è arrivata Kathryn.

Il segreto di Eugin? Le botaniche della Val Trebbia

Belli è una sorta di segugio. Raccoglie ogni botanica personalmente, in quello che è il suo scrigno naturale: la Val Trebbia. I boschi a 20 chilometri da Bobbio, tra Perino e Ottone, sono luoghi di famiglia, scoperti dal nonno negli anni Sessanta, divenuti il suo habitat. Eugenio, appena può, fugge e ci si perde, ritrovando i ritmi a lui congeniali della terra e della natura, alla ricerca di quelli che sono gli ingredienti capaci di fare l'alta qualità dei suoi distillati. L'equilibrio generato da quei luoghi si percepisce nella sapiente alchimia dei suoi gin. Lì trova il ginepro, i licheni, le primule selvatiche, le castagne e il sambuco; lì coltiva la melissa e altre erbe. Settanta quelle che si ritrovano nei suoi diversi gin.

"Autunno" e "Inverno", i due gin stagionali targati Eugin Distilleria

La produzione è passata dalle 3.200 bottiglie del primo anno alle 60 mila odierne, da 400 litri di alcol e 17 mila. La crescita verticale è evidente. I suoi alambicchi sono a bagnomaria: un'altra scelta di qualità, non solo di sicurezza. «Non c'è fiamma libera diretta e le botaniche non rischiano di alterarsi», spiega. Belli ha distillato anche le stagioni. Come l'Inverno, con i licheni e i sentori di terra e muschio del bosco, il ginepro e l'angelica. «Un'amica, assaggiandolo, mi ha detto: "Ma questo sei tu!"». Non è difficile ritrovarlo nelle sue creature, anche da semplici clienti.

Festeggiati i primi 5 anni di attività, il 2024 sarà all'insegna di un investimento importante, che consentirà di innalzare ulteriormente la qualità. «Una linea automatica di riempimento - annuncia il patron di Eugin - che farà la differenza sui tempi di lavorazione. Ora siamo a un terzo della capacità produttiva. Per il nuovo anno c'è anche un accordo con un noto distributore nazionale, mentre proseguirà la produzione conto terzi». Persino aperta la porta del laboratorio, dopo le botaniche, si percepisce l'instancabile intraprendenza di questo giovane mastro distillatore.

Eugin Distilleria

Via Trento 90 - 20821 Meda (Mb)

Tel 0362342786