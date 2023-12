Villa Franciacorta e lo Spiedo, una tradizione di Natale che si rinnova da 43 anni

Villa Franciacorta celebra le tradizioni e l'intreccio speciale tra un territorio, i suoi prodotti e le persone che lo abitano con lo Spiedo di Natale che è diventato nel tempo un appuntamento imprescindibile, un'occasione non solo per festeggiare, ma anche per preservare un patrimonio culturale e tradizioni che altrimenti rischierebbero di scomparire. Da 43 anni, Villa Franciacorta dà il via ai festeggiamenti natalizi con lo Spiedo Bresciano, mettendo in primo piano un evento che unisce tradizione, cultura, storia, passione e rispetto. È un momento unico che si propone di diffondere e condividere un sapere radicato in una cornice straordinaria.

Tramandata di generazione in generazione, l'arte della preparazione dello spiedo arriva fino ai giorni nostri grazie all'impegno e alla dedizione che molti hanno profuso nel tutelare quello che è il piatto che più rappresenta la “brescianità”. «Conoscere la tradizione culinaria italiana significa conoscere la storia del nostro paese, così come portarla avanti significa preservare una parte fondamentale della nostra cultura» ha dichiarato Roberta Bianchi. La volontà di Villa Franciacorta di portare avanti saperi e tradizioni, infatti, non emerge solamente nel contesto di eventi pubblici, ma è un modus operandi che caratterizza anche eventi privati come appunto lo spiedo degli auguri.

La preparazione dello Spiedo di Natale a Villa Franciacorta affidata a Emilio Zanola

A curare l'intera preparazione è stato Emilio Zanola della storica Trattoria Castello di Serle, in provincia di Brescia, famoso per essere uno dei migliori esponenti nella preparazione di questo piatto, proposto seguendo rigorosamente il disciplinare dello Spiedo De. Co. È lo stesso Zanola a raccontare le origini dello spiedo che affonda la proprie radici fin dai testi Omerici passando da Leonardo che inventò il metodo per far girare lo spiedo, fino ad arrivare verso la fine degli anni cinquanta, periodo post bellico, in cui la miseria e le privazioni erano compagne inseparabili e dove la maggior preoccupazione delle famiglie era quella di riuscire a mettere in tavola qualcosa da accompagnare alla solita e per fortuna, immancabile, polenta. Essendo gli animali da cortile e d'allevamento destinati alla vendita o al lavoro nei campi, non rimaneva che la cattura di piccola selvaggina. Pian piano, lo spiedo diventa una leccornia, arricchendosi, inevitabilmente, dei riti di preparazione e di cottura che gli permettono, entro breve tempo, di diventare la specialità gastronomica simbolo della nostra comunità.

Piatti e abbinamenti durante la cena a Villa Franciacorta

L'edizione 2023 dello Spiedo ha visto, come da tradizione, un pairing con vini millesimati di Villa Franciacorta, in un incontro magico, emblema di valori, sapere ed emozioni. L'aperitivo si è aperto brindando con Bokè Villa Franciacorta Rosè Brut in formato magnum nei millesimi 2016 e 2018. Il 2016 ha stupito tutti per eleganza, complessità, finezza, struttura e bouquet di gran classe. Il 2018 si è fatto notare per la sua esuberanza e ricchezza, espressione del millesimo successivo alla gelata del 2017, un compendio di energie di due stagioni concentratesi in una, con esplosione di note di zenzero che caratterizzano fortemente e rendono unico e inconfondibile proprio il millesimo 2018.

Roberta Bianchi, Alberto Schieppati e Hosam Eldin Abou Eleyoun

La Minestrina Sporca ha aperto anche quest'anno il convivio. Realizzata da Andrea Marenzi, chef e patron di éla osteria in Villa, «la Minestrina Sporca prepara lo stomaco allo spiedo ed è preludio di un'esperienza unica e ricca di fascino» ha spiegato Roberta Bianchi. Per l'edizione 2023 si è scelto di accompagnare questo piatto a Diamant Villa Franciacorta Pas Dosè Millesimato 2018, 85% Chardonnay, 15% Pinot Nero, un Franciacorta dalla personalità spiccata, dalla purezza tipica del Diamante e la freschezza, la complessità e le note iodate che solo vigne vecchie e un grande terroir sanno generare. Svela un concerto di sentori che rimandano al mare; spiccano fra queste le note iodate esaltate dalla complessità ottenuta dalla parziale fermentazione in barrique per 6 mesi e successivi 60 di affinamento sui lieviti.

L'esterno di Villa Franciacorta

Il protagonista assoluto di questa occasione di festa è stato lo Spiedo Bresciano, che si sposa alla perfezione con i due vini scelti: il Cru Cuvette Villa Franciacorta Brut Millesimato 2018 e Bianchi Roncalli Sebino IGT Barbera 2015, in un gioco che ha permesso ai commensali di scegliere l'abbinamento migliore. Cuvette, il cru di casa Villa Franciacorta e da sempre emblema dello Sparkling Menu, manifestazione nata nel 2001 per diffondere la cultura del Franciacorta a tutto pasto conferma di essere il pairing perfetto, grazie alla sua struttura generosa e accattivante e a quella vivace freschezza che rende il binomio davvero perfetto e invitante. Non di meno, Bianchi Roncalli 2015, il Barbera, vinificato in purezza, affinato 2 anni in barriques e 5 in bottiglia, caratterizzato da un color rosso rubino intenso di gran classe, è stato capace di sorprendere grazie all'inebriante profumo di frutta rossa e spezie dolci ed ha stupito per armonia, corpo e grande piacevolezza che ha reso l'abbinamento allo spiedo, ancora una volta veramente speciale ed unico. Sua Maestà, lo spiedo del castello di Serle, protagonista della serata, ha appagato e ancora una volta sorpreso gli ospiti per la perfetta cottura, la morbidezza delle carni e la squisita nota leggermente amarognola che caratterizza questo piatto della tradizione. Il trucco sta nelle dimensioni tutte uguali dei pezzi di carne e costine che, grazie alla lenta cottura, raggiungono la perfezione assoluta. A Cuvette e Bianchi Roncalli il compito di valorizzare il piatto in un matrimonio che non ha eguali.

Il brindisi della cena a Villa Franciacorta

Il brindisi finale ha visto protagoniste due eccellenze: Briolette Villa Franciacorta Rosè Demi-Sec e il Panettone artigianale Tiepolo della pasticceria Mille. Un perfetto abbinamento cromatico che già alla vista ha saputo stupire e attivare le papille gustative dei commensali. Briolette, il primo rosè prodotto da Villa Franciacorta e premiato da Luca Maroni per diversi anni come miglior Rosè d'Italia, è stato presentato nella sua elegante veste in tessuto rosa degno di una dama di gran classe, e il panettone ricoperto da un manto goloso di cioccolato rosa Tiepolo e puntini rossi di ribes. Goloso già al naso, questo vino in bocca sprigiona note di pasticceria e di fragoline di bosco che esaltano le morbide amarene candite e le gocce di cioccolato fondente del “Tiepolo”. La cremosità di Briolette amoreggia con la copertura di cioccolato rosa Tiepolo in un bacio goloso e seducente dal finale fresco e sorprendente dato dai ribes a guarnizione che sublimano grazie alla sapidità, la freschezza e l'effervescenza di un incontro amoroso al calar del sole.