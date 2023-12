Filetto in crosta di erbe aromatiche e Musivum Teroldego Riserva di Mezzacorona

Arriva finalmente il Natale con il suo dolce richiamo di feste e cene in famiglia e con amici. Queste occasioni sono l’ideale per dare valore alla tavola, alla convivialità e all’abbinamento e il connubio di oggi coglie esattamente nel segno.

Musivum Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva di Mezzacorona

Il sublime filetto di manzo incontra il re dei vitigni trentini, sua maestà Teroldego, in una veste unica e di grande eccellenza. L’eleganza, la complessità aromatica e la struttura del filetto di manzo in crosta di erbe aromatiche preparato dall’Executive Chef Stefano Goller, viene infatti valorizzata a pieno dal Musivum Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva di Mezzacorona, la cooperativa trentina che dal 1904 produce vino in regime di alta sostenibilità.

Musivum, cru d'annata in edizione limitata con affinamento in anfore di terracotta

Un progetto, il Musivum, che vede la valorizzazione delle singole parcelle di territorio, dei veri e propri “cru” che per posizione, terreno e accudimento hanno qualità rare. Qui la lavorazione è metodica e sartoriale, esclusivamente manuale, con rese molto limitate e modalità e tempi di vendemmia dedicati. Uve pregiate e di qualità unica che sono affinate in cantina solo nelle migliori annate e in edizioni limitate.

Le botti di affinamento di Mezzacorona

Il Musivum Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva è prodotto con le uve di 9 vigneti per una superficie di 3 ettari complessivi. Beneficia anche di una maturazione singolare che vede una parte del Musivum Teroldego affinare in anfore di terracotta, oltre che in barrique di rovere francese appositamente selezionate.

Ne risulta un vino rosso maestoso, generoso nelle note di piccoli frutti - in particolare di mirtilli maturi - fino ai sentori speziati, per arrivare a richiami di mandorla, tabacco e liquirizia. Al gusto si presenta vellutato, armonico, ricco e fragrante, ideale come vino da meditazione e per valorizzare il filetto in crosta di erbe aromatiche.

Filetto di manzo in crosta di erbe aromatiche

Ricetta Executive Chef Stefano Goller, presidente Associazione Cuochi Trentini

Musivum Teroldego Riserva in abbinamento al Filetto di manzo in crosta di erbe aromatiche

Ingredienti per 4 persone:

Filetto di manzo g 720

Pane bianco g 100

Burro nostrano g 100

Trentingrana grattugiato g 30

Erbe aromatiche g 25

Albume d’uovo g 20

Sugo di carne q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Sale e pepe di macinino q.b.

Procedimento:

Per prima cosa, preparate la base per la crosta di erbe aromatiche: tritate il pane bianco e mettetelo in una ciotola, aggiungete il burro morbido, le erbe aromatiche tritate, l’albume d’uovo e il Trentingrana grattugiato e lavorare il composto finché risulterà un impasto omogeneo. Create quindi un “salame” e mettetelo in frigorifero finché si sarà rappreso. Ungete il filetto di manzo e rosolatelo in un saltiere preriscaldato da entrambi i lati. Una volta rosolato, toglietelo dalla fonte di calore, insaporite con del sale e del pepe di macinino e fatelo intiepidire. Tagliate una fetta dell’impasto fatto in precedenza e adagiatelo sopra il filetto. Cuocete in forno preriscaldato a 200 gradi per qualche minuto, il tempo dipenderà anche dalla tipologia di cottura desiderata. Servitelo nel piatto con dei fagiolini verdi, conditi con olio del Garda o un contorno a vostro piacimento, guarnire con del sugo di carne.

Nosio - Mezzacorona

via del Teroldego 1/E - 38016 Mezzocorona (Tn)

Tel 0461 616399