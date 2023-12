Hybla di Cantine Nicosia, speciale trasferta dall'Etna fino al Cerasuolo di Vittoria

Cantine Nicosia ha sede a Trecastagni nel versante sud-est dell’Etna, nasce nel 1898 e vendeva vino sfuso localmente nelle loro botteghe.

La vigna di Cantine Nicosia

Cantina Nicosia, eccellenza vinicola tra Etna, Vittoria ed oltre

Nel tempo ha acquistato vigneti sui vari versanti dell’Etna e tra Vittoria ed Acate nel ragusano; dalla fine del XX secolo si è dedicata alla grande qualità. Sul vulcano oggi arriva a gestire oltre 100 ettari di vigneti in varie contrade, ne possiede 60 nel ragusano e altri 15 a Noto (Sr). Così può vantare vini nella Doc siciliana più di successo, la Doc Etna, quella che a sentire i giudizi delle guide vinose sembri che sia, e non siamo d’accordo, il territorio siciliano quasi unico a dare vini eccellenti, oltre che nell’unica isolana Docg Cerasuolo di Vittoria.

La famiglia Nicosia

La famiglia Nicosia: il padre Carmelo, i figli Graziano e Francesco e i suoi dirigenti vendono 1,8 milioni di bottiglie in tutti i canali di vendita ed all’estero. L’enologa è Maria Carella che, come tutte le donne, esprime la sua sensibilità che accompagna la sapienza che si esprime nel rispetto della vigna e in cantina.

L'osteria di Cantine Nicosia (foto: Facebook)

Nel centro aziendale di Trecastagni, realizzato con attenzione al paesaggio e alla sostenibilità, si sviluppa un’ottima accoglienza con degustazioni e visite e specialmente nell’osteria di pregio dove opera lo chef Angelo Cinquerughe le cui pietanze accompagnano i vini Nicosia. A pochi km un altro centro di accoglienza in mezzo ai vigneti di Monte Gorna con uno spettacolare vecchio palmento e dove si organizzano serate ed eventi.

Il vecchio palmento di Cantine Nicosia

Cantine Nicosia, eleganza in ogni sorso del Cerasuolo di Vittoria Docg Hybla

Nicosia ormai si è fatto un nome di prestigio per i vini dell’Etna tra cui spiccano i tre spumanti metodo classico Sosta Tre Santi. Trovate in catalogo anche vini bio, vegani, monovitigni e blend. Insomma, riesce a coprire buona parte del panorama enologico della Sicilia Orientale con successo nelle guide e nei concorsi.

Il cerasuolo Hybla di Cantine Nicosia

Oggi non degustiamo un Etna bensì ci dedichiamo al Cerasuolo di Vittoria Docg con l’etichetta più prestigiosa Hybla 2020. Il disciplinare del Cerasuolo prevede Nero d’Avola dal 50 al 70% e Frappato per il resto. L’Hybla comprende 60 e 40%, percentuali classiche. In contrada Bonincontro, terreni sabbiosi a quote tra 200 e 250 m, vendemmia a mano, selezione dei grappoli, macerazione a freddo di 24 ore, fermentazione a 23° per 15 giorni, affinamento in acciaio a cui segue un breve passaggio in tonneaux, infine in bottiglia per almeno 6 mesi.

Nel calice colore rubino con vivaci riflessi viola; al naso floreale di viola, speziato di liquirizia e chiodi di garofano, fruttato di lampone e ciliegia, un tocco di balsamico, fine, franco, affascinante; in bocca spicca l’equilibrio, l’armonia tannico-acida, una corposa struttura e una fragranza che ripete i profumi, molto lungo. Le carni e i salumi sono il suo regno. 15.000 bottiglie, €12 il prezzo nel sito, qualità e convenienza.

Cantine Nicosia

via Luigi Capuana 65 - 95039 Trecastagni (Ct)

Tel 095 7806767