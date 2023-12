Harmony Collection The Macallan in collaborazione con Stella e Mary McCartney

Stella e Mary McCartney hanno collaborato con The Macallan per la creazione della terza edizione di The Harmony Collection, serie limitata di uscite annuali che mette in luce la mentalità innovativa e creativa della distilleria. La terza release di The Harmony Collection celebra le terre di Scozia attraverso il single malt whisky The Macallan Harmony Collection Amber Meadow, ispirato dall'amore delle sorelle McCartney per la Scozia, un sentimento nutrito dai loro ricordi nella campagna scozzese.

The Macallan Harmony Collection Amber Meadow

Per sottolineare questo profondo legame con la terra, le scatole e le etichette delle bottiglie sono state realizzate utilizzando gli sfalci d’erba solitamente abbandonati, abbracciando così il riutilizzo di materiali naturali per far nascere bellezza da risorse giunte ormai alla fine della loro vita.

Il packaging è arricchito da fotografie della The Macallan Estate scattate da Mary McCartney. Il Macallan Whisky Mastery Team si è ispirato alle praterie naturali scozzesi per creare un whisky in edizione limitata, utilizzando una combinazione di botti di rovere ex-sherry ed ex-bourbon.

Nicola Riske, european brand ambassador di The Macallan

Il Whisky Maker Steven Bremner ha dichiarato: «C'è molto da scoprire con The Macallan Harmony Collection Amber Meadow. È un single malt che profuma di prati caldi e campi d'orzo maturi, con un finale ricco e agrumato.

Il colore 100% naturale che ricorda quelli dei tramonti estivi arriva dalle nostre eccezionali botti di rovere stagionate con bourbon e sherry, e riflette la ricchezza del gusto che ci aspetta. Al naso, agrumi freschi e caprifoglio si intersecano con note di vaniglia, cocco e orzo maturo. All'assaggio, prevalgono note di rovere, limone e melone, accompagnate da sapori che ricordano gli scones scozzesi e mandorle unite al tè verde, prima di lasciare il posto a un finale persistente, ricco e dolce».

Note di degustazione The Macallan Harmony Collection Amber Meadow

ABV :44.2%

Colore: sera d'estate

Aroma: arancia e limone, caprifoglio, vaniglia, cocco e campi d'orzo maturo

Palato: rovere, limone, melone, scone, mandorla e tè verde

Finale: ricco, dolce, persistente e complesso

La partnership tra Macallan e le sorelle McCartney si concentrerà anche su una collezione di pezzi lifestyle

Questa collaborazione segna per la prima volta l'unione creativa delle sorelle McCartney, e prende il nome di TOGETHER: A Collection for The Macallan by Stella e Mary McCartney. Si tratta di una collezione in edizione limitata composta di 11 pezzi lifestyle disegnati dalle sorelle e sapientemente realizzati da maestri artigiani. Ogni collezione sarà disponibile in quantità limitate e venduta esclusivamente come set.

The Macallan Harmony Collection Amber Meadow

La collezione presenta un'accurata selezione di pezzi creati su misura, come bicchieri di vetro lavorati a mano e colorati in tonalità vivaci con minerali naturali, una fiaschetta in ceramica ombreggiata racchiusa in una custodia in Appleskin, una coppia di timbri per il ghiaccio in ottone con manici di ceramica meticolosamente dipinti a mano con una miscela di colori verde e ambra sfumati e un ferma per tovaglioli in ottone a forma di ghianda, come omaggio alle eccezionali botti di rovere nelle quali matura il whisky The Macallan. Il logo di Stella e Mary fa il suo debutto in tutta la gamma, unito al logo di The Macallan.

TOGETHER: A Collection for The Macallan by Stella and Mary McCartney include:

• Una coppia di bicchieri tumbler di vetro

• Brocca per acqua in vetro

• Secchiello per il ghiaccio in vetro e pinze di ottone

• Fiaschetta in ceramica con custodia in Appleskin

• Coppia di timbri per il ghiaccio in Appleskin in un box di legno

• Set di tre ciotole di ceramica

• Set di sei sottobicchieri in ceramica

• Ferma tovaglioli in ottone

• Vassoio in ottone con intarsio in Appleskin

• Coperta di lana d'agnello

• Coppia di stampe in edizione limitata con cornice in ottone, fotografie di The Macallan Estate a opera di Mary McCartney

The Macallan

Easter Elchies AB38 9RX - Craigellachie, Scozia

https://www.themacallan.com/it

Distribuito da Velier https://www.velier.it/it/