Fontanafredda tra i “Top 100 Premium Wine & Spirits Brands” del mondo

Fontanafredda entra nella Top 100 dei Luxury Lifestyle Awards, classifica che rende omaggio alle realtà più meritevoli, affidabili e rispettate dell'industria globale del lusso. All'interno di ogni categoria principale, Luxury Lifestyle Awards seleziona i cento marchi che «fanno la differenza». In particolare, la storica cantina situata nel cuore delle Langhe è stata selezionata tra i Top 100 Premium Wine & Spirits Brands.

Nella lista figurano le migliori aziende del mondo e i più influenti individui che hanno conquistato la fedeltà dei clienti e il plauso degli esperti con costanza e affidabilità. Un altro importante traguardo per Fontanafredda, a conclusione dell’anno che segna il 165° anniversario dalla fondazione.

Fontanafredda: «Onorati di essere stati riconosciuti tra i 100 migliori marchi di vini e liquori del mondo»

La realtà vinicola fondata dal primo Re d’Italia Vittorio Emanuele II conferma il proprio impegno costante volto alla qualità e alla sostenibilità. Il "Rinascimento Verde", infatti, incarna una visione innovativa che si traduce non solo nella certificazione biologica, ma anche in azioni di efficienza energetica e attenzione all'impatto ambientale.

«Siamo onorati - si legge in una nota della cantina piemontese - di essere stati riconosciuti tra i 100 migliori marchi di vini e liquori del mondo da Luxury Lifestyle Awards. Questo risultato riflette non solo la nostra dedizione alla produzione di vini capaci di esprimere il territorio, ma anche il nostro impegno per la sostenibilità e la conservazione del nostro ricco patrimonio».

