Birre di Natale, la classifica delle migliori: trionfa il “Birrificio Incanto”

È "21 12" del Birrificio Artigianale Incanto (Casalnuovo di Napoli, Na) la migliore birra di Natale 2023 secondo la giuria della terza edizione del contest BdA • Xmas Beers, concorso di Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali italiane di Natale. Ad aggiudicarsi l'oro per il miglior abbinamento con il panettone è stata la Primatia del Birrificio Birranova (Triggianello - BA). Secondo e terzo posto della classifica delle migliori birre di Natale sono state le birre Guastafeste del Birrificio Mukkeller (Porto Sant'Elpidio - FM) e Santo Stefano del Birrificio Agricolo Pagus (Rogno - BG), che si sono aggiudicate rispettivamente anche le stesse posizioni sul podio del miglior abbinamento con il panettone.

Il podio del concorso Unionbirrai sulle Birre di Natale

Il dolce simbolo del periodo, quest'anno, è stato quello di Pompilio Giardino del Panificio Pompilio di Ariano Irpino (Av), vincitore della categoria “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale” della settima edizione del concorso “Mastro Panettone”. La terza edizione del concorso organizzato dall'associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti si è svolta a Bari, in piazza Massari, in occasione dell'evento Medibex - Mediterranean Beer Experience, che ha ospitato prima i tavoli di degustazione alla cieca e poi la premiazione del concorso sulle birre artigianali italiane dedicate alle feste. In giuria gli Unionbirrai Beer Tasters (Ubt) Alfonso Del Forno, Aristodemo Pellegrino, Francesco Recchia, Giovanni Gioia, Giulio Benvenuto, Onofrio Marzolla e per il tavolo abbinamento il giornalista agroalimentare Michele Peragine e il maestro pasticcere, già giurato di Mastro Panettone, Eustachio Sapone.

Le birre di Natale: caratteristiche di una tradizione secolare

Le birre di Natale rappresentano una tradizione secolare presente storicamente nel nord Europa. Vengono prodotte appositamente per le festività, con la caratteristica comune di avere un grado alcolico tendenzialmente elevato, aggiunta di spezie o comunque sentori speziati evidenti, un corpo tutt'altro che esile, un ampio range nel colore dato dalle diverse tostature dei malti impiegati e la predisposizione a molteplici abbinamenti gastronomici. Tra questi non manca certo quello con i dolci della tradizione, tra cui proprio il panettone.

Birre di Natale: grande tradizione in Europa (foto: Windermere Brewing)

Si tratta di birre che, per le loro variegate origini, non possono essere ricondotte ad un unico stile birrario. Se in Belgio le Noel nascono da una base di Triple, Dubbel, Strong Belgian Ale, per citare alcuni stili iconici, in Germania saranno invece mutuate da Bock, Doppelbock e simili. Il Regno Unito, dal canto suo, contribuisce creando Christmas Beer riconducibili alle Scotch Ale, alle Strong Ale, al mondo ammantato di nero delle Stout. Insomma, una babele di stili che possiedono il comune denominatore di essere birre prodotte per il Natale.

Pur avendo ispirazioni differenti, hanno tutte caratteristiche comuni. Non ultimo il packaging, che richiama in maniera netta le festività. Da tempo ormai, anche i birrai italiani si sono cimentati con quella che possiamo definire come la “famiglia delle birre di Natale”. Le proposte, assicura Unionbirrai, sono di ottimo livello, caratterizzate peraltro da packaging intriganti e originali, in linea con la tipologia a livello internazionale. Il concorso che sancisce la classifica delle migliori birre di Natale vuole così celebrare una tradizione attesa e amata da molti consumatori.