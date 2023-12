Asti Docg, vini unici in un territorio patrimonio dell'Unesco

Cinquantuno comuni della provincia di Alessandria, Asti e Cuneo per un’estensione di circa 10mila ettari inseriti nel paesaggio vitivinicolo Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il primo in Italia, riconosciuto dall’Unesco nel 2014 con il titolo “Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato”. Di questi, oltre 1400 ettari hanno una pendenza superiore al 40%: si tratta di vigneti storicamente soprannominati “Sorì”, dove, a causa dell’elevato dislivello, non è possibile utilizzare mezzi meccanici e il lavoro in vigna può essere svolto solo manualmente.

Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato patrimonio dell'Unesco

È l’istantanea del vitigno Moscato bianco che dà vita all’Asti Docg, nelle tipologie Asti Spumante e Moscato d’Asti, i due bianchi dolci aromatici italiani per eccellenza. Grazie alla capacità di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche dell’uvaggio dovuta alla soffice spremitura e alla limitata fermentazione alcolica, i due vini consentono di assaporare anche nel calice i profumi e gli aromi dell’uva appena raccolta.

I sapori e gli aromi unici dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti

L’Asti Spumante è la sintesi di tradizioni spumantiere piemontesi, conoscenze enologiche, tecniche di coltivazione e di raccolta che mantengono intatto il patrimonio aromatico dell’uva; profumi freschissimi che rendono questo vino un accompagnamento ideale a tutto pasto.

Le uve di Moscato bianco che caratterizzano la produzione dell'Asti Docg

Il Moscato d’Asti rappresenta uno dei prodotti più caratteristici della vitivinicoltura regionale, contraddistinto dall’intenso aroma muschiato dell’uva da cui è vinificato, dal sapore delicato che ricorda il glicine e il tiglio, la pesca e l’albicocca con sentori di salvia, limone e fiori d’arancio, con una componente zuccherina e un basso tenore alcolico. A livello produttivo, il Moscato si differenzia dall’Asti Spumante per la fermentazione, che viene arrestata al raggiungimento della gradazione di circa 5% vol., e per la pressione più contenuta che lo rende un vino vivace e frizzante ma non spumante.

