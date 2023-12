DOMENIS1898, la gamma Storica si arricchisce con la nuova Riserva Cognac Cask

DOMENIS1898, un sinonimo di 125 anni di storia, passione e tradizione nel cuore del Friuli; un lungo percorso che ha visto l’azienda crescere ed evolversi tenendo il passo con le nuove richieste di mercato con uno sguardo significativo volto all’innovazione e al mondo della mixology.

DOMENIS1898 Grappa Storica Riserva Cognac Cask

Oltre un secolo di esperienza e sapienza accumulata dai nostri mastri distillatori hanno dato vita a grappe quali Storica Nera, la grappa giovane per eccellenza: una grappa raffinata ed elegante, dai profumi fini e dalla lunga persistenza e Storica Riserva Barrique Millesimata, la grappa riserva dall’elevatissimo profilo organolettico che deriva dal paziente invecchiamento in barrique di rovere francese di un prezioso distillato.

L’ultima nata dalla costante ricerca dell’eccellenza e del gusto è Storica Riserva Cognac Cask, una grappa limpida dal color ambrato, all’olfatto armoniosi sentori di vaniglia e legno. L’invecchiamento per 18 mesi in barili ex Cognac arricchisce la Storica di ulteriori aromaticità, attribuendo al prodotto finale la giusta complessità di una esclusiva grappa da meditazione. Ambrata e morbida, è caratterizzata da un articolato profilo aromatico e un’equilibrata e originale personalità, tutta da scoprire.

Le grappe linea Storica DOMENIS1898 da meditazione

Cinque grappe ad alta gradazione (il tenore alcolico è pari a 50% vol.), dedicate agli intenditori che sanno abbandonarsi ai lenti piaceri della vita, ma anche a chi vuole lasciarsi sorprendere da tre realtà che rappresentano l’interpretazione di DOMENIS1898 di quello che è il distillato italiano per eccellenza: la grappa.

DOMENIS1898

via Darnazzacco 30 - 33043 Cividale del Friuli (Ud)

Tel 0432 731023