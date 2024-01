 Una grappa da monumento: Bottega Alexander celebra il bello d'Italia

Bottega abbina la cultura alla grappa e lancia, trent'anni dopo le loro prime apparizioni, le bottiglie di grappa Alexander con all'interno le miniature, in vetro soffiato, delle bellezze italiche. Da quelle naturali a quelle costruite dall'uomo o più semplicemente le simbologie delle varie città. Così una bottiglia di ottima grappa (Alexander è uno dei brand più conosciuti nel settore dei distillati) dedicata a Roma apparirà con al suo interno il Colosseo oppure la Bocca della Verità mentre Venezia apparirà con il leone alato o la gondola. Senza dimenticare Pisa con la sua torre pendente o Alberobello con i suoi Trulli. Una trentina di miniature, perfettamente riprodotte da maestri vetrai, che interpreteranno molte altre bellezze, dalla Madonnina del Duomo di Milano alla Mole Antonelliana di Torino, dall'Arena di Verona all'Etna per Catania.

Grappa Alexander Bottega e i monumenti, in vetro soffiato, delle principali città italiane

Bottega: «Le bottiglie verranno vendute nei nostri 40 "Bottega Prosecco Bar" nel mondo»

«Più di trent'anni orsono - sottolinea Sandro Bottega, a capo dell'azienda vinicola trevigiana che produce grappa Alexander - le bottiglie con le miniature in vetro soffiato consentirono di rafforzare il nostro successo e la nostra ascesa mondiale. Riteniamo che siano un modo per farsi un regalo o per donarle a qualcuno, senza dimenticare i collezionisti. Le bottiglie verranno vendute nei nostri 40 "Bottega Prosecco Bar" nel mondo, dislocati nei più trafficati aeroporti internazionali. Saranno un richiamo dell'Italia, un modo come un altro per pensare alle nostre bellezze».