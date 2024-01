The World’s Best Rosés 2023: ci sono anche due italiani

È italiano il miglior rosato del mondo: Trentodoc Rosé Extra Brut di Maso Martis. Lo ha stabilito The World’s Best Rosés 2023 di Wine Searcher, il più celebre portale di monitoraggio e comparazione dei prezzi del vino a livello mondiale. Non un rosato fermo, dunque, come gli altri presenti in classifica (tra cui solo un altro italiano). Piuttosto un Metodo classico, per l'appunto quello dell'azienda trentina della famiglia Stelzer, che ha superato in classifica nomi celebri del mondo dei rosati internazionali come Château d’Esclans e Miraval, la tenuta dell'attore Brad Pitt.

Migliori rosati del mondo Wine-Searcher: due gli italiani in classifica

In realtà, il Trentodoc Maso Martis Rosé Extra Brut è stato valitato 92/100, contro i 93/100 di altri tre vini presenti nella Top 10. «Se vi state chiedendo come mai alcuni vini sono classificati prima di altri con punteggi più alti - spiega Wine Searcher - è perché ponderiamo i punteggi in modo tale che un punteggio aggregato di 92 da 25 critici sia considerato migliore di un punteggio aggregato di 93 da quattro critici».

L'altro italiano, Lamoresca Rosato Terre Siciliane Igt, di fatto, si è aggiudicato un punto in più del Rosé Maso Martis, ma si è classificato nono nella classifica The World’s Best Rosés 2023 di Wine Searcher. Si tratta dell'uvaggio Nero d'Avola-Frappato dell'azienda vitivinicola Lamoresca di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania. Il progetto di Filippo Rizzo, attivo dall'inizio degli anni Duemila su 25 ettari.