Le tante iniziative del Consorzio Garda Doc per inaugurare il 2024

Il 2024 si prospetta come un anno ricco di iniziative che riflettono l'impegno del Consorzio Garda Doc nel consolidare la sua presenza a livello nazionale e internazionale, tessendo alleanze con associazioni del territorio e promuovendo la bellezza e l'eccellenza dei vini del Garda Doc. Il Consorzio inaugura il nuovo anno con una serie di eventi che puntano a consolidare e promuovere l'eccellenza dei suoi vini, coinvolgendo appassionati ed esperti del settore a livello nazionale e internazionale.

I vigneti del Garda Doc

Wine in Venice: una vetrina di prestigio

Il primo appuntamento di rilievo è la partecipazione al Wine in Venice, giunto alla sua seconda edizione nelle prestigiose sale della Scuola Grande della Misericordia dal 20 al 23 gennaio. Il 23 gennaio, dalle 10.30 alle 17, il Consorzio sarà protagonista di un esclusivo "Walk Around Tasting" a cura di Ascovilo (associazione che raggruppa i Consorzi di Tutela dei vini lombardi Docg, Doc e Igt), un'occasione imperdibile per immergersi nelle eccellenze enoiche delle Doc Lombarde.

Giovanna Prandini, Presidente di Ascovilo e vicepresidente Doc Garda, sottolinea il ruolo fondamentale delle iniziative che coniugano la bellezza artistico-culturale con la qualità del vino, evidenziando l'importanza delle azioni corali per difendere le denominazioni di origine protetta.

Masterclass a Brescia: storie di persone e terroir

Il 24 gennaio presso il Novotel Brescia, in collaborazione con la delegazione Onav Brescia, il Consorzio Garda Doc presenta una Masterclass dal titolo "Garda Doc : un territorio unico, dove le storie di persone si intrecciano a storie di terroir".

Paolo Fiorini, Presidente del Consorzio

Paolo Fiorini, presidente del Consorzio, sottolinea l'impegno nella promozione dei vini Garda DOC, narrando le storie del lago e dell'eccellenza territoriale per diffondere consapevolezza tra consumatori e appassionati.

A Monaco un focus su Germania e Svizzera

Il 26 febbraio, a Monaco, il Consorzio Garda Doc si proietta a livello internazionale con tre speciali masterclass in collaborazione con la rivista svizzera Vinum. Claudia Stern, giornalista e wine expert, modera le sessioni dedicate ai Rossi, ai Bianchi e a Riesling, Passito, e Spumanti. La Germania, primo mercato di riferimento per l'export, viene celebrata per il suo ruolo strategico nel premiare il lago di Garda come meta turistica estiva. Il Presidente Paolo Fiorini sottolinea l'importanza di fornire occasioni di divulgazione continue, riconoscendo il legame tra la qualità dei vini e l'attrattiva turistica del territorio.