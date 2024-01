Il Consorzio tutela Moscato di Scanzo celebra i 30 anni nel 2024

Il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo celebrerà quest'anno i 30 anni di attività, dopo aver raggiunto l'importante traguardo nel dicembre 2023. «Nel corso di questi tre decenni - ricorda l'ente di Scanzorosciate - il Consorzio ha svolto un ruolo fondamentale nella tutela, promozione, valorizzazione e comunicazione del pregiato passito, l'unico a vantare la denominazione Docg nella provincia di Bergamo, quinta della Lombardia e la seconda più piccola in Italia. Per celebrare i 30 anni dalla fondazione del Consorzio, il 2024 sarà un anno ricco di eventi e manifestazioni che contribuiranno a diffondere sempre di più la conoscenza del Moscato di Scanzo».

I festeggiamenti prenderanno il via con la partecipazione alla seconda edizione di Wine in Venice, rassegna che si svolge tra le calli e i canali della Laguna. Il primo appuntamento è per martedì 23 gennaio, presso le sale della Scuola Grande della Misericordia di Venezia, teatro di un "Walk Around Tasting" organizzato da Ascovilo, l'associazione che riunisce 13 consorzi vitivinicoli lombardi. Durante tutta la giornata, i visitatori avranno l'opportunità di degustare il rinomato Moscato di Scanzo, ma non solo. Saranno infatti presenti anche i consorzi di Garda, Lugana, Oltrepò Pavese, San Colombano, Valtenesi e Vini Mantovani.

Dopo Wine in Venice, per tutto il 2024, il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo si promuoverà a più livelli. Parteciperà agli appuntamenti nazionali più importanti del settore, come Vinitaly 2024, e organizzerà una serie di eventi e manifestazioni sul territorio di Bergamo e provincia, come l'attesa Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi. «Grazie alla partecipazione e alla collaborazione di cantine, organizzazioni locali e altre eccellenze gastronomiche - annuncia l'ente - il Consorzio mira a creare una rete valorizzante per tutta l'enogastronomia locale di qualità. Il calendario degli eventi, che sarà presto diffuso, prevede principalmente rassegne mirate e che possano essere ospitate presso la sede del Consorzio o in ambito comunale, creando nuove occasioni per far conoscere e valorizzare sia l'eccellenza enoica bergamasca sia il territorio unico delle colline di Scanzorosciate».