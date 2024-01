Drinks International premia Cocchi. Bava: «Vermouth di Torino è rinato»

I Vermouth di Cocchi confermano di essere tra i più amati dai migliori barman al mondo, ottenendo il primo posto tra i Best Selling Brands e il primo posto tra i Top Trending Brands della categoria. Il 2024 non potrebbe iniziare meglio per l’azienda astigiana che, per l’ottava volta consecutiva, conquista i gradini più alti del podio dell’Annual Brands Report della rivista britannica Drinks International, autorevole punto di riferimento per gli addetti ai lavori del settore beverage. Il ceo di Cocchi, Roberto Bava, allarga il campo e considera i premi come un «segnale del rinascimento del Vermouth di Torino».

Il rinascimento del Vermouth di Torino passa anche dai premi a Cocchi

Roberto Bava (Cocchi): «Successo di tutti i produttori e del Consorzio»

«Ci siamo guadagnati questo riconoscimento negli anni - dichiara il Ceo di Cocchi, Roberto Bava - grazie alla costante attenzione alla qualità e a un infaticabile lavoro di diffusione. Cocchi conquista il primo posto, ma lo fa anche per la denominazione “Vermouth di Torino”, dopo aver innescato un vero e proprio rinascimento della categoria e aver ricostruito una identità geografica in questi anni, con il lavoro d’insieme dei colleghi produttori piemontesi e del Consorzio di Tutela del Vermouth di Torino».

Il report annuale stila classifiche "Top 10" per categorie di prodotto (non solo Vermouth ma anche Gin, Amari, Whisky e molte altre), secondo una doppia graduatoria: quella Best Selling, che tiene come indicatori i volumi di vendita nel canale specifico dei bar di alto livello, e quella dei Top Trending, che premia i brand di maggior tendenza.

Le classifiche sono compilate in base ai riscontri di un panel di esperti del settore (proprietari di locali, bar manager e bartender) sulle tre migliori etichette dei loro locali per ognuna delle due graduatorie. L’indagine è svolta tra i locali selezionati in base alle rispettive performance nelle principali competizioni internazionali (The World’s 50 Best Bars, Tales of the Cocktail’s Spirited Awards, Top 500 Bars) nei cinque continenti.