Ricci Curbastro torna presidente Efow: «Faremo sentire la nostra voce»

Riccardo Ricci Curbastro è stato rieletto all'unanimità presidente di Efow. La rielezione del produttore della Franciacorta, già presidente di Equalitas e past president di Federdoc, è avvenuta nel corso dell'Assemblea generale dell'European Federation of Origin Wines, in seguito alle dimissioni di Bernard Farges, produttore Bordeaux e presidente del Cniv. Maxime Toubart, produttore di Champagne, copresidente del Civc e vicepresidente del Cnaoc, diventa vicepresidente e tesoriere dell'Efow. Gilberto Igrejas, presidente dell'Ivdp, e David Palacios Algarra, viticoltore della Navarra e presidente del Cecrv, sono rieletti vicepresidenti dell'Efow. Ricci Curbastro, che ha ricoperto la carica di presidente dal momento della fondazione di Efow nel 2003 ed è rimasto in carica fino al 2016, torna ora sulla scena europea dopo il mandato di 7 anni di Bernard Farges.

Riccardo Ricci Curbastro torna presidente di EFOW - European Federation of Origin Wines

Ricci Curbastro, nuovo mandato all'Efow

«Le denominazioni vinicole si trovano oggi ad affrontare molte sfide - sono le prime parole di Riccardo Ricci Curbastro - come il calo dei consumi, lo status dei nostri prodotti nella società e la sostenibilità. In qualità di presidente dell'Efow, la mia ambizione è quella di portare avanti e rafforzare il lavoro svolto in questi ambiti, e in particolare di esaminare gli strumenti di cui il nostro settore ha bisogno per continuare a offrire prodotti di qualità ai consumatori. Faremo sentire la nostra voce durante le principali tappe dell'Ue del 2024 e ricorderemo a tutti il ruolo essenziale che i nostri vini a denominazione e i nostri viticoltori svolgono nel preservare il dinamismo economico, sociale, ambientale e culturale di molte regioni europee».