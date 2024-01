Shake Your Future, record in Italia: 140 allievi ai corsi di mixology

Si sapeva già che le città italiane coinvolte nella quarta edizione del progetto Shake Your Future di Bacardi Martini sarebbero passate da quattro (ovvero Milano, Roma, Torino, Napoli) a cinque, con l’ingresso di Genova. Ma non che in questa quarta edizione del corso gratuito di mixology ci sarebbe stato anche un laboratorio creativo gestito da Alex Frezza, co-fondatore dell’Antiquario di Napoli (44° miglior cocktail bar al mondo secondo la classifica dei 50 Best Bars).

Shake Your Future, il corso gratuito di mixology per i giovani pensato da Bacardi Martini

E attenzione: non si tratterà di un puro esercizio di stile. Al contrario, il seminario di Frezza per i corsisti di tutte le città sarà finalizzato alla creazione di una special drink di rivisitazioni dell’Americano firmata dai partecipanti del progetto Shake Your Future, che affiancherà la carta cocktail dell’Antiquario. Ben 140 gli allievi coinvolti: un record assoluto, in Europa.

L'obiettivo di Shake Your Future

Shake Your Future è nato in Francia nel 2018 per combattere la disoccupazione giovanile e formare bartender qualificati. Il corso è rivolto a donne e uomini dai 18 ai 30 anni con situazioni critiche, inclusi senzatetto e persone con problemi di dipendenze. Lo scopo principale di Shake Your Future è infatti regalare un’occasione di rivalsa a chi vive ai margini della società. «In questa logica - chiarisce Massimo Barboni, general manager di Martini Rossi, azienda che nel 2024 spegne 160 candeline - il corso di formazione ha un ruolo secondario, è sostanzialmente un mezzo che offriamo ai giovani in difficoltà per emergere. Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi dei risultati e la quinta edizione italiana vedrà protagonista anche Firenze».