Best Italian Beer 2023: le migliori birre italiane secondo Federbirra

Sono stati pubblicati i risultati del Best Italian Beer 2023. La Spiga d’Oro - Best Beer of the Year 2023 è andata al Birrificio Ibeer di Fabriano (Ancona) con la birra "White farmbio". La Spiga d’Argento è andata al Birrificio La Curtense di Passirano (Brescia) con la birra "Riserva", mentre quella di bronzo al Birrificio Il Maglio di Galliera Veneta (Padova) con la birra "Saison". Il 2023 ha visto anche la seconda edizione del Best Italian Breweries, premio speciale ai Migliori Birrifici Italiani. Il Tino d’Oro è finito al Birrificio La Curtense, il Tino d’Argento al Birrificio Ibeer e il Tino di Bronzo a Birra Riversa (Cascina Torrazza, Brescia).

Birra, la qualità è anche nel packaging

Dopo il successo delle prime edizioni, anche per l’anno 2023 è stato confermato il premio "Packaging Beer Awards", per valorizzare e premiare l’impegno di quelle aziende italiane che investono nel miglioramento dell’immagine del proprio prodotto. Per la categoria "0,33 vetro", Etichetta d’Oro, Etichetta d’Argento ed Etichetta di Bronzo sono andate rispettivamente a Leone Beer Company (Ascoli Satriano, Foggia) per "Nando - Honey Ale", Soralama' (Vaie, Torino) per "Bosio Caratsch Marzen" e Tenute Ducali (Atri, Teramo) per "De Litio Anniversario". Nella categoria "0,50 vetro" l'hanno spuntata Monangi Brew Pub (Dalmine, Bergamo) con "Defumado" e "Papo Black" (rispettivamente Etichetta d'oro e d'argento) e Birra Riversa con "Lager Hell - Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023".

La giuria ha inoltre stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria, assegnando "Luppolo d’Oro", "Luppolo d’Argento", "Luppolo di Bronzo" e Gran Menzione, con ben 57 categorie in concorso (scarica qui il Pdf con tutti i risultati). «Best Italian Beer 2023 - commenta Federbirra - conferma questo premio come uno dei più importanti e ambiti a livello nazionale e ci spinge sempre più alla ricerca di nuovi strumenti per valorizzare le migliori produzioni nazionali in tema brassicolo. L'edizione 2024, che si terrà a fine anno e le cui iscrizioni saranno aperte a maggio, è già in fase di elaborazione con un piccolo restyling e con tantissime novità»