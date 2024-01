Masciarelli inaugura il nuovo showroom milanese in Corso Magenta

Di recente è stato inaugurato lo spazio multifunzionale della cantina abruzzese Masciarelli. Il nuovo showroom di Masciarelli Tenute Agricole si trova al primo piano di un elegante palazzo di Corso Magenta Trenta a Milano.

Gli spazi interni del nuovo showroom di Masciarelli

L’azienda vitivinicola abruzzese ha aperto uno spazio multifunzionale, progettato dall’architetto d’interni Alberto Nespoli di Eligo Studio. Lo showroom vuole essere un luogo ideale per riunioni, degustazioni ed eventi stampa, ma anche condivisione per tutti gli amici di Masciarelli. D’altra parte il vino e l’olio evo esigono un ambiente rilassante, per gustarli a pieno.

Masciarelli, nel nuovo showroom fusione di gusto, design e atmosfera accogliente

Lo spazio si compone di una sala da pranzo, una zona living e un’ampia cucina con un’isola, dove avvengono incontri, degustazioni e showcooking. È ideale anche per foto e video shooting, grazie alla possibilità di girare attorno al piano. Sono stati prediletti materiali e tonalità calde ed intense come Burgundy, Cioccolato e Crema: il grassello di calce alle pareti - morbido e tattile - si sposa con il cuoio degli arredi e il legno naturale delle travi. La elegante boiserie con porte e ante “a scomparsa” nasconde nicchie e ripiani, dove sono messe in bella mostra le preziose etichette Masciarelli. La scelta sapiente di luci tenui, sui toni del bianco, crea un’atmosfera calda e accogliente.

«Per quanto la nostra azienda abbia sede in Abruzzo, - racconta Miriam Lee Masciarelli, Brand Manager di Masciarelli Tenute Agricole - è sorta spontanea la necessità di avere un appoggio dove accogliere i nostri clienti e amici anche qui. Quando dovevamo pensare a chi coinvolgere per questo progetto, il mio pensiero è ricaduto subito su Alberto Nespoli, che avevo avuto modo di conoscere nel corso di un viaggio e che da subito mi ha colpito per la condivisione di valori, come l’estetica e la ricerca del bello in tutte le sue forme artistiche.»

Masciarelli Tenute Agricole

Via Gamberale 2 - 66010 San Martino sulla Marrucina (Ch)

Tel 0871 85241