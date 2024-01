Cena con abbinamenti insoliti? Un menu con il sidro dall'antipasto al dessert

Vino, birra, thè, saké, acqua minerale, bevande analcoliche, acqua e, perché no, il sidro. Sono molti gli abbinamenti che a tavola accompagnano i nostri piatti. Un successo al di là di ogni più ottimistica previsione, ad esempio, la serata organizzata da Fiorenzo Varesco, chef patron dell'Antica Osteria Morelli di Canezza (Tn), dedicata al sidro e al matrimonio con alcuni piatti tipici della cucina trentina. Una scoperta sorprendente per alcuni, una conferma per altri. Il sidro può tranquillamente accompagnare a tavola qualsiasi piatto: dall'antipasto al dessert. E il menu preparato per l'occasione lo ha ribadito in maniera esplicita e con grande soddisfazione degli intervenuti all'evento.

Le mele polpa rossa RedMoon utilizzate per la preparazione del sidro Cà dei Baghi

L'aperitivo con il sidro polpa rossa della Cà dei Baghi

Ha aperto le danze - ed era un'anteprima assoluta, un vero e proprio battesimo ufficiale - l'aperitivo proposto da Tullio Valcanover, mitico patron dell'Azienda agricola Ca' dei Baghi di Bosentino (Altopiano della Vigolana): il sidro a polpa rossa. Un sidro piacevolissimo che ha entusiasmato gli amanti della buona tavola accorsi in gran numero a Canezza.

Tullio Valcanover, titolare dell'Azienda agricola Cà dei Baghi a Bosentino

La famiglia Valcanover, in particolare il figlio Michele, utilizza per la preparazione di questa specialità, le mele RedMoon presenti in Trentino-Alto Adige assieme ad altre mele della stessa tipologia (a polpa rossa): RedLover e Kissabel.

Il sidro metodo classico dell'azienda Paladeus di Ora

Marco Manfrini, il primo pommelier d'Italia, figura professionale riservata agli esperti del pianeta sidro, ha guidato gli ospiti alla scoperta dei profumi e dei sapori di questa antica bevanda. Una bevanda che, come accade per il vino, è proposta in diverse tipologie: nella versione secca oppure con il metodo ancestrale o, ancora, con il metodo classico come i grandi spumanti e le grandi riserve.

Il sidro metodo ancestrale sur lie dell'azienda Maso del Gusto

Quest'ultima tipologia, ad esempio, il sidro Apfelsecco metodo classico dell'azienda "Paladeus" di Ora è stato abbinato allo sfizioso antipasto proposto da Fiorenzo Varesco: il flan di carciofi di Menfi con fondutina di pecorino e radicchio in saor. Un sidro da standing ovation.

I titolari della Sidreria Paladeus di Ora Hannes Spomberger e Michael Bonell

Affinato per tre anni sui lieviti, dal perlage raffinatissimo e dall'aroma intrigante, ricorda fin dal primo sorso la tradizionale fermentazione in bottiglia, senza peraltro alterare la freschezza della mela.

I casonziei abbinati al sidro ancestrale dell'azienda bio Maso del Gusto

Da applausi anche il primo piatto, i "casonziei" della Val di Fiemme con burro di malga e ricotta di capra affumicata, uno dei cavalli di battaglia di Fiorenzo Varesco, che in questa occasione si è unito in matrimonio, un matrimonio d'amorosi sensi, con il Sidro "sur lie" dell'azienda agricola biologica «Maso del Gusto» di Nave San Rocco (numi tutelari Roberto e Maria Luisa Loner con i figli Giovanni, Lucia e Giulia de Gramatica).

Il sidro metodo ancestrale dell'azienda Maso del Gusto

Un sidro di grande personalità, ottenuto con un antico processo di fermentazione, il metodo ancestrale tipico anche di molti Prosecco, Lambrusco e frizzanti naturali (sto pensando, per rimanere in Trentino, allo "Zero Infinito" di Pojer & Sandri).

La squadra dell'azienda agricola biologica Maso del Gusto di Nave San Rocco

Simpatica la nota torbida di questo sidro dovuta alla presenza naturale dei lieviti nella bottiglia.

Il brasato con il sidro Selezione della Apple Blood di Nave San Rocco

Breve pausa con acceso dibattito tra gli ospiti in attesa del piatto forte della serata: il saporitissimo brasato taglio "Reale" di manzo con purea di patate, carciofo gratinato e pera al vino rosso.

I titolari dell'azienda Apple Blood Maso Quadrifoglio di Nave San Rocco

All'altezza di cotanto piatto l'abbinamento: il sidro di mele selezionate della Apple Blood Cider, l'azienda agricola Maso Quadrifoglio di Nave San Rocco Terre dell'Adige, prima sidreria della Piana Rotaliana, cider maker Federico Pedrolli che in azienda si avvale della collaborazione di Francesco e Davide. Un sidro che mi ha ricordato alcune tipologie di sidri d'Oltralpe.

Il dessert con il sidro al miele Bioland Floribunda

Chiusura in dolcezza con il sidro al miele dell'azienda altoatesina Bioland Floribunda di Franz Egger che ha accompagnato il dessert: cremoso alle castagne e nocciole. L'azienda, con sede a Salorno, coltiva molte varietà di mele antiche e resistenti come le Gravenstein, le Topaz, le GoldRush, oltre a pere, albicocche, prugne, ciliegie e ribes.

Franz Egger, patron dell'azienda Floribunda di Salorno, con la figlia Magdalena

È famosa anche all'estero per le numerose partecipazioni ai concorsi internazionali. Molti i riconoscimenti ricevuti alle manifestazioni organizzate dai "Sidreros" spagnoli: al "Festival de la Sidra natural" di Gijón, capoluogo delle Asturie, alla "Feria de la Sidra" di Liencres in Cantabria e al "Sagardo Forum" internazionale di Donostia-San Sebastián nei Paesi Bashi. In alto i calici. Ed evviva il sidro. Prosit!