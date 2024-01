Gabriele Rondani nuovo direttore marketing di Spirits & Colori

Che ami soprattutto whisky e rum è noto. Che sia un professionista caparbio, lo confermano anche le classifiche: nel 2023 Gabriele Rondani è stato decretato per la seconda volta tra i 100 migliori direttori marketing italiani da Forbes. Diventato da pochi giorni direttore marketing e commerciale della società di importazione e distribuzione di distillati Spirits & Colori, dopo sei anni nel ruolo di direttore marketing e comunicazione di Rinaldi 1957, Rondani ha le idee chiare per il futuro.

«La mia mission? Consolidare le relazioni con i fornitori già acquisiti, introdurre nuove referenze di tequila e mezcal, partecipare alle principali fiere di settore e investire in comunicazione su stampa e social media», chiarisce tra una portata e l'altra della Burns Night, una cena a base di whisky liscio abbinato a fusion food organizzata mercoledì 25 gennaio da Rumore, a Milano. Un evento-esperienza ispirato a una tradizione scozzese.

Whisky e fusion food: l'abbinamento funziona

«Forse non tutti sanno che il 25 gennaio in Scozia si celebra l'anniversario di nascita del poeta Robert Burns (1759-1796) con una serata a base di haggis, ovvero interiora di pecora, whisky e poesie. Parliamo di un piatto dai sapori decisi cui non siamo abituati, troppo spinto per il nostro palato. Così ho pensato di rivisitare il concetto di Burns Night in chiave italiana e di proporre una degustazione di whisky Duncan Taylor Octave servito liscio in accompagnamento a piatti di cucine diverse, dalle quesadillas abbinate al Glen Moray 15 anni fino al gyoza con un Bunnahabhain 20 anni», specifica Rondani.

Gabriele Rondani, nuovo direttore marketing e commerciale di Spirits

Che poi osserva: «Oggi, in generale, la comunicazione passa sempre più spesso da eventi esperienziali capaci di restare impressi negli ospiti. Per quanto riguarda nello specifico il mondo della miscelazione, sicuramente l'esperienza spesso è legata al cocktail food pairing e coinvolge sempre più di frequente anche vista e olfatto». Nel nostro Reel, alcuni degli abbinamenti whisky-food proposti.

La curiosità: l'origine della Burns night

Corre il luglio 1801 quando nove amici intimi di Burns si incontrano per commemorare il quinto anniversario della sua morte al Burns Cottage ad Alloway. Gli ingredienti della festa? Haggis, la lettura di opere di Burns e un discorso in suo onore.

Il risultato? Un successo così clamoroso che decidono di organizzare la festa di nuovo, però in occasione dell'anniversario di nascita di Robert Burns.

Spirits & Colori: l'azienda in pillole

A Reggio Emilia, dal 2016, Spirits & Colori si occupa di selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati al mondo HoReCa. In catalogo vanta un assortimento ricercato, contraddistinto da referenze di piccoli produttori noti a livello mondiale per la qualità.