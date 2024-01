Valtellina, Franciacorta, Sicilia e Alto Adige: il vino in promo al supermercato si compra qui

Valtellina e Franciacorta da Il Gigante. Sicilia e Alto Adige da Interspar. Tanta (buona) Toscana qua e là. E la conferma (attesa) che il "Sistema Prosecco" stia tentando di recuperare il territorio perduto nel posizionamento prezzo che favorisce le vendite. Un trend iniziato lo scorso dicembre, che non smette di manifestarsi palesemente. Continua, insomma, a soddisfare la qualità media delle offerte dei vini presenti sui volantini delle maggiori insegne della Grande distribuzione operanti in Italia. Dopo la battuta d'arresto del 2023, la Gdo sembra essere ripartita col piede giusto nel 2024. Ecco le etichette da non perdere in promozione fino all'inizio di febbraio 2024.

Le offerte sul vino al supermercato non mancano fino all'inizio di febbraio: i vini da non perdere

Aldi, volantino fino al 28 gennaio

Malvasia Nera del Salento Igt Tor del Colle: 2,99 euro

Bennet, volantino fino al 31 gennaio

Roero Arneis Doc Teo Costa: 6,59 euro

Spumante Prosecco Doc Zonin: 3,89 euro

Lambusco Sorbara Doc La Modenese: 2,99 euro

Morellino di Scansano Docg Poggio ai Massi: 4,85 euro

Carrefour Iper, volantino fino al 2 febbraio

Morellino di Scansano Docg / Vermentino di Toscana Igt Il Cretto, San Felo: 4,79 euro

Etna Rosso Doc Sciarescure, Terre d'Italia: 8,49 euro

Raim Cannonau Doc, Sella&Mosca: 4,99 euro

Conad, volantino fino all'1 febbraio

Nessun vino in promozione da segnalare

Coop, volantino fino al 31 gennaio

Trentino Doc Marzemino, Mezzacorona: 3,99 euro

Eurospin, volantino fino al 28 gennaio

Nessun vino in promozione da segnalare

Esselunga, volantino fino al 31 gennaio

Vermentino di Sardegna La cala, Sella e Mosca: 4,95 euro

Syrah o Viognier Nadarìa, Cusumano: 2,19 euro

Valpolicella Ripasso, Cantina di Negrar: 5,75 euro

Chianti Docg Colli Senesi, Piccini: 2,99 euro

Cannonau di Sardegna, Cantina Dorgali: 3,99 euro

Barbera d'Asti Superiore Docg, Produttori di Govone: 3,19 euro

Famila, volantino fino al 7 febbraio

Cantina Valtidone Viti&Vini Gutturnio Doc frizzante: 2,49 euro

Villa Folini Prosecco Doc Rosé Brut millesimato: 3,99 euro

Cavicchioli Lambrusco Emilia Igt: 2,99 euro

I consigli sugli acquisti di vino nelle maggiori insegne di supermercati italiani

Galassia, volantino fino al 31 gennaio

Bonarda secco Vicobarone: 3 euro

Gulliver, volantino fino al 29 gennaio

Gutturnio/ Ortrugo frizzante Doc Cantagallo: 3,99 euro

Riesling Oltrepò pavese Doc, Torrevilla: 2,99 euro

Chardonnay Doc, Santa Margherita: 4,99 euro

Il Gigante, volantino fino al 7 febbraio

Bardolino o Chiaretto Doc Cantine Pasqua: 3,19 euro

Lugana Doc Villa Borghetti Pasqua: 3,29 euro

Asolo Prosecco Superiore Docg Coste Petrai: 4,99 euro

Cirò Rosso Classico, Rosato Bianco Doc Caparra e Siciliani: 3,49 euro

Gutturnio, Ortrugo o Barbera Colli Piacentini Doc Ca De’Signori: 2,59 euro

Montepulciano d’Abruzzo Doc o Pecorino Igt Colline Pescaresi Tenuta del Priore: 3,59 euro

Salento Rosso, Rosato o Chardonnay IGP Pilù Taurosso: 4,99 euro

Lambrusco Classico o Nero Vecchia Modena Doc Chiarli: 3,49 euro

Primitivo, Negroamaro Negroamaro Rosato o Fiano Salemto Igp Trullo di Pezza: 5,99 euro

Sangue di Giuda Oltrepò Pavese Doc o Moscato Dolce Igt C’era Una Volta Guarini: 3,89 euro

Sassella Valtellina Superiore Docg Bettini: 9,49 euro

Bonarda,Barbera o Pinot Nero Vinificato Bianco Oltrepò Pavese Doc,

Azienda Agricola Quaquarini: 3,29 euro

Grumello Valtellina Superiore Docg Bettini: 8,50 euro

Inferno Valtellina Superiore Docg Bettini: 9,49 euro

Sforzato di Valtellina Docg Fruttaio Di Spina Bettini: 20,90 euro

Valcalepio Bianco o Rosso Doc Il Calepino: 5,89 euro

Spumante Franciacorta Docg Qsatén o Qrosé Quadra: 18,90 euro

Spumante Brut Metodo Classico Tenuta Cassinello Giorgi: 7,99 euro

Spumante Franciacorta Docg Qblack Quadra: 16,90 euro

Spumante Rosé Metodo Classico Piero Catturich: 9,90 euro

Interspar, volantino fino fino al 31 gennaio

Sauvignon Tre Venezie IgT / Cabernet Friuli Doc, Tenimenti Civa: 3 pezzi, 9,96 euro

Lugana Doc Ottella: 12,49 euro

Scaia Corvina Veneto, Garganega Chardonnay Trevenezie Igt, Sant’Antonio: 8,59 euro

Tai Rosso Colli Berici Doc, Dal Maso: 7,59 euro

Pinot Nero Alto Adige Doc, J. Hofstätter: 14,90 euro

Pinot Bianco Alto Adige Doc, J. Hofstätter: 11,90 euro

Chardonnay, Friulano Collio Doc, Marco Felluga: 13,99 euro

Cabernet Franc, Sauvignon Collio Doc, Russiz Superiore: 20,99 euro

Verdicchio di Matelica Doc, La Monacesca: 11,90 euro

Rosso Montefalco Doc, Caprai: 11,90 euro

Barolo Docg Vignaia Bauducco: 14,90 euro

Five Roses Rosato Salento Igt Leone de Castris: 10,99 euro

Damarino Sicilia Doc Donnafugata: 9,49 euro

Schiava Doc Cortaccia: 6,39 euro

Marzemino Isera Doc: 5,69 euro

Teroldego Rotaliano Doc: 5,99 euro

Vino a volantino al supermercato: avvio promettente per il 2024

Iperal, volantino fino al 30 gennaio

Galassi - Sangiovese Doc: 2,49 euro

Rue di Piane Spinelli - Montepulciano d'Abruzzo Doc: 2,19 euro

San Zeno - Bonarda Doc dell'Oltrepo Pavese: 3,59 euro

Torrequerce - Chianti Colli Fiorentini Docg: 3,35 euro

Belisario - Lacrima di Morro: 4,99 euro

Pianerosse - Susumaniello Igp: 4,29 euro

Piccini - Morellino di Scansano Docg: 4,19 euro

Perla del Garda - Lugana Dop: 8,39 euro

Cavit - Spumante Brut Müller Thurgau: 3,45 euro

Tenuta Ca' Vescovo – Sauvignon blanc: 3,99 euro

Ipercoop, volantino fino al 30 gennaio

Gutturnio Rosso o Bonarda Frizzante Doc Viti e Vini Cantina Valtidone: 2,15 euro

Ribolla, Traminer Igt o Sauvignon Doc Villa Folini: 5,49 euro

Iper La grande i, volantino fino al 31 gennaio

Asolo Prosecco Superiore Docg Brut o Extra Dry Rive della Chiesa: 5,79 euro

Valpolicella Superiore Ripasso Doc Casa Al Pruno: 5,99 euro

Cantina Valtidone - Bonarda o Malvasia Frizzante Doc: 2,49 euro

Bardolino, Custoza o Soave Sartori: 3,19 euro

Piccini - Vino Nobile di Montepulciano Docg Sigillo Rosso: 5,99 euro

Trida - Lambrusco Secco o Amabile Igp Provincia di Mantova: 2,99 euro

Millenovecentodieci - Primitivo, Nero di Troia o Negroamaro Igt: 2,79 euro

Birgi - Nero d'Avola Doc Sicilia o Grecanico Igp Terre Siciliane Kalura: 2,99 euro

MD, volantino fino al 4 febbraio

Malvasia Doc: 2 euro

Pam Panorama, volantino fino al 31 gennaio

Montepulciano d’Abruzzo Doc Terramare Citra: 2,49 euro

Morellino di Scansano Docg Cantina Vignaioli: 5,99 euro

Spumante Brut Ribolla Gialla Cilium: 3,99 euro

Gewürztraminer Trentino Doc Mastri Vernacoli: 5,99 euro

Tigros, volantino fino al 6 febbraio