"Anteprima Ruchè", la novità 2024 della Docg piemontese

Si chiama “Anteprima Ruchè” l’evento itinerante che porterà le aziende della piccola denominazione del Monferrato nelle principali città italiane. La novità del 2024, esordio assoluto per la piccola denominazione di 150 ettari distribuiti in sette comuni dell'Astigiano, andrà ad affiancare l’ormai consolidata “Festa del Ruchè di Castagnole Monferrato”, in programma a maggio. Ad annunciarlo è Franco Cavallero, presidente dell’Associazione Produttori Ruchè di Castagnole Monferrato.

In arrivo Anteprima Ruchè, la novità 2024 dell'Associazione produttori di Castagnole Monferrato

Cresce il valore del Ruchè: +30% nel 2023

«Il nuovo evento - spiega - avrà l’obiettivo di fare conoscere il Ruchè Docg a un pubblico nuovo, ma anche e soprattutto di presentare i volti dei produttori che, ogni giorno, lavorano e investono seriamente su un vino straordinario e contemporaneo come il Ruchè». Le aziende dell’Associazione Produttori Ruchè di Castagnole Monferrato proseguono dunque unite in un percorso che ha visto, lo scorso anno, un leggero rallentamento della denominazione piemontese, ma solo in termini di volumi.

In attesa dei dati ufficiali, i soci esprimono soddisfazione per una crescita in valore stimata attorno al 30%. La produzione totale della denominazione si è attestata su circa un milione di bottiglie, in leggero calo rispetto al 2022 «a causa della congiuntura economica che ha portato l’intero comparto del vino a un rallentamento».

Circa 700 mila, ben oltre la metà, quelle prodotte dalle cantine aderenti all’Associazione Produttori Ruchè di Castagnole Monferrato. D’altro canto, il 2023 ha visto molti investimenti privati in questo spicchio del Monferrato, su diversi fronti. In particolare, le aziende hanno effettuato numerose ristrutturazioni per incrementare la capacità di accoglienza, in ottica enoturistica. Buoni passi anche sul fronte della sostenibilità della denominazione, attraverso la riduzione dell’impatto della produzione sull’ambiente. Tutti progetti che saranno approfonditi, calice alla mano, in occasione di “Anteprima Ruchè”, le cui date sono ancora da stabilire nel fitto calendario degli eventi vinicoli 2024.