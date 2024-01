Dal Prosecco al Nero d'Avola: i vini italiani di Leo Messi

Leo Messi sbarca in Italia. Non si tratta dell'ultima bomba di calciomercato, ma di una veste insolita per l'otto volte pallone d'oro: quella, si fa per dire, di vignaiolo. Il capitano dell’Argentina ha scelto Veneto, Campania, Puglia e Sicilia per la nuova linea di vini italiani denominata Lionel GOAT 10 Collection.

Nuova gamma di vini italiani per Lionel Messi

Il viso del calciatore Lionel Messi campeggia sulle etichette di Prosecco, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Taurasi, Aglianico del Sannio, Negroamaro, Primitivo, Syrah, Grillo e Nero d’Avola. Tra le novità anche due vini rossi della linea Lionel GOAT 10 Titanium, un Primitivo e un Syrah. Infine, due vini di punta della linea Lionel Diamond Collection, un Taurasi Docg e un Aglianico del Sannio Doc. Il prezzo dei vini di Lionel Messi varia da 32 a 495 euro a bottiglia.

I vini italiani di Messi con MM winemaker

La gamma del Goat (acronimo di Greatest of All Time) nasce dalla collaborazione di Lionel Messi con MM Winemaker SA, società con sede a Rue du Fort-Barreau, 15 a Ginevra, in Svizzera. Dietro alle lettere “MM” si cela l’enologo Marco Maci - classe 1967 originario di Cellino San Marco (Brindisi), figlio di Angelo Maci, fondatore di Cantine Due Palme.

«La notorietà acquisita “sul campo”, unita a solidi valori nella vita e nel lavoro - scrive di sé Marco Maci sul sito web che porta il suo nome - lo portano a creare importanti relazioni, a conoscere celebrità di ogni tipo e a frequentare amici ed estimatori speciali tra i quali ama ricordare: Papa Giovanni Paolo II, Diego Armando Maradona, Tom Hanks, il presidente Cinese Xi Jinping… e molti altri».

Sempre sul proprio portale, Marco Maci winemaker parla del suo «innovativo ed unico sistema enologico, il Metodo Marco Maci®, che contraddistingue ogni sua bottiglia e che gli ha fatto vincere la doppia Medaglia d’oro, impresa mai riuscita a nessun enologo al mondo». Nel curriculum del winemaker brindisino che ha realizzato i vini italiani di Messi anche «una condanna a cinque anni e due mesi per la bancarotta della sua azienda vinicola».