Vendemmia 2023 da record in Inghilterra: English sparkling favoriti dal meteo

Con un totale che si aggira tra i 20 e i 22 milioni di bottiglie potenziali, la vendemmia 2023 in Inghilterra è stata la più generosa di sempre. Il millesimo dei record segna un +60% rispetto al 2018, nel quale gli inglesi gioivano per appena 13,1 milioni di bottiglie complessive. La vendemmia 2023 in Uk consacra il fenomeno English sparkling, gli spumanti Metodo classico prodotti attorno a Londra, ed è ricca grazie a una resa per ettaro mai così abbondante: 10 tonnellate per ettaro. Per comprendere questo dato, basti paragonarlo alle 30 tonnellate per ettaro definite da Governo e Parlamento italiano nel Decreto Legge Rilancio quale resa massima di uva per ettaro prevista per i vini generici in Italia, ridotte nel 2022 dalle iniziali 50 tonnellate. La produzione inglese, insomma, è ancora da considerarsi di nicchia. Anche se in rapidissima ascesa.

Stoccaggio di English sparkling da Ridgeview Wine Estate, tra i pionieri nel Sussex

Il meteo 2023 è stato clemente con i viticoltori, sul fronte delle gelate. Secondo l'annuale rapporto stilato dall'associazione interprofessionale Wine GB, le gelate gelate sono calate del 6% rispetto al 2022, quando le temperature troppo basse hanno danneggiato il 29% delle uve. A marzo la quantità di pioggia è stata superiore del doppio rispetto alla precedente annata. Una tendenza esplosa a giugno 2023, sesto mese più piovoso di sempre. Fondamentali per la buona riuscita della vendemmia 2023 in Inghilterra sono state le condizioni meteo del mese di settembre, il più assolato e caldo dal lontano 2006. In questo contesto, la raccolta meccanica è cresciuta sino al 13%, facendo calare lievemente la raccolta manuale delle uve, dal 90% del 2022 all'87%.

English sparkling 2023 favoriti dal meteo in vendemmia

«La 2023, in Inghilterra - commenta Wine Gb - verrà ricordata come un'annata quasi perfetta. Sebbene le quantità di uve raccolte siano state ingenti, i livelli di maturazione sono stati inferiori alla media. Ottimi, dunque, per i vini spumanti, ma non altrettanto per i vini fermi. Ma le acidità registrate sono state più basse della media: il che va bene per i vini fermi, ma non per i vini spumanti! Il clima britannico riserva sempre delle sorprese ai viticoltori». Il rapporto 2023 di Wine GB si basa su un'indagine volontaria condotta tra i membri dell'associazione, alla quale hanno risposto 132 cantine di varie dimensioni e regioni. I dati rappresentano le stime di circa 2 mila ettari di vigneto, di cui 1.700 in piena produzione.

Lo splendido vigneto di Hundred Hills Winery, nell'Oxfordshire 1/3 Uno dei vigneti di Black Chalk, tra le cantine più dinamiche dell‘Hampshire 2/3 Uno dei più vecchi vigneti di Baccus dell‘Inghilterra, di proprietà della cantina Chapel Down 3/3 Previous Next

Che uve si raccolgono in Inghilterra? Pinot Meunier, Pinot Gris, Regent, in testa, seguiti in ordine da Bacchus, Chardonnay, Pinot Noir, Rondo, Seyval Blanc, Reichensteiner, Ortega, Pinot Blanc, Madeleine x Angevine 7672, Pinot Noir Précoce, Solaris e Dornfelder. Si tratta dunque di varietà resistenti Piwi - utilizzate principalmente per i vini fermi inglesi - e di varietà di vitis vinifera atte alla produzione degli English Sparkling. Una tipologia che, anno dopo anno, riesce sempre più a convincere qualitativamente (provare per credere, a dieci anni di distanza, il millesimo 2014 di cantine come All Angels). Non è un caso, insomma, se l'Inghilterra è tra le 5 regioni estere da scoprire nel 2024, suggerite da Winemag.

Novità anche sugli scaffali: arriva il formato da 568 ml

Del resto, anche il governo inglese sembra deciso a spingere sull'acceleratore dell'industria vinicola britannica. Il ministro delle Piccole imprese e dei Mercati, Kevin Hollinrake, ha annunciato nei giorni scorsi l'introduzione del nuovo formato da 568 ml per il vino fermo e spumante, valido tanto nei supermercati quanto nell'Horeca. «Gli inglesi - ha dichiarato - potranno presto acquistare bottiglie da "pinta" di vino fermo e spumante. Il nuovo formato da 568 ml si affiancherà alle misure da 200 ml e 500 ml già disponibili, offrendo maggiore flessibilità e scelta ai clienti. Molte aziende - ha aggiunto il ministro - beneficeranno delle nuove libertà, aumentando la produzione. I cambiamenti contribuiranno a stimolare l’innovazione, aumentare le libertà commerciali e migliorare la scelta per i consumatori».

Soddisfatta anche Nicola Bates, Ceo di Wine GB: «Accogliamo con favore la possibilità di armonizzare i formati delle bottiglie di vino fermo e spumante - ha dichiarato - e siamo felici di brindare alla maggiore possibilità di scelta che offre ai produttori britannici per le vendite nazionali». Si tratta, in sostanza, di un formato già noto in Inghilterra come Imperial Pint, ovvero "pinta imperiale": 568 ml (0,568 litri) corrispondono infatti esattamente a una "pinta", pari a un ottavo di gallone. Una via di mezzo tra la classica Demie ("mezza bottiglia") da 0,375 litri e la Bouteille ("Bottiglia"), da 0,75 litri.