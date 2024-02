Crurated, il vino nel metaverso: collezionismo virtuale e autenticità

Crurated, una innovativa piattaforma che seleziona i migliori produttori di vini e liquori a livello internazionale e che sta reinventando l'accesso a prodotti pregiati e rari, ha lanciato il primo metaverso per il vino, supportato dalla tecnologia Nft e Blockchain di asset del mondo reale, per garantire ai collezionisti autenticità e provenienza, tracciando tutti i passaggi, dalle cantine al consumatore finale. Il nuovo progetto della startup con base a Londra fondata nel 2021 dall'ex manager Google Alfonso De Gaetano è stato presentato a clienti di tutto il mondo nella villa Zanchi di Stezzano, in provincia di Bergamo. «L’obiettivo - spiega Leonardo Vallone, chief business development office e direttore del canale Professional di Crurated - è valorizzare i brand di eccellenza sul mercato dei fine wines. Stiamo combattendo con grande successo la speculazione e le numerose attività di mediazione tra produttore e cliente finale, che fanno aumentare i prezzi e discriminano l’acquisto. Compriamo solo ed esclusivamente dalle cantine, senza alcun intermediario. In questo modo accorciamo la filiera e passiamo direttamente dal produttore al consumatore o ad un numero limitato di selezionatissimi ristoranti e hotel».

Il metaverso Crurated utilizza la più recente tecnologia spaziale, creando una nuova esperienza di navigazione per gli appassionati di buon vino di tutte le età arricchendo al contempo il viaggio dei collezionisti. L’idea è quella di individuare il futuro del collezionismo del vino nella tecnologia virtuale. Una vera e propria rivoluzione del mondo del vino che vede al centro la possibilità di creare, per ogni socio che lo desidera, cantine virtuali. Utilizzando un PC (sistema operativo Windows) e un visore Oculus Quest 2 (o 3 con tecnologia Oculus Link), i proprietari possono visitare il loro portale sul sito Web Crurated e ottenere l'accesso alla loro cantina privata nel metaverso. E, utilizzando la modalità multiplayer, i collezionisti potranno invitare ospiti, parlare con i sommelier e scoprire ogni dettaglio sulla storia delle bottiglie acquistate interagendo con l’intelligenza artificiale.

«Entro il 2024 - aggiunge Alfonso De Gaetano - potranno avere accesso anche gli utenti Apple utilizzando Vision Pro. L'obiettivo del metaverso è di dare a tutti i nostri clienti l'opportunità di poter visualizzare tutte le bottiglie acquistate ed averne maggiori informazioni senza doverle spostare dal nostro magazzino in Borgogna dove sono conservate in condizioni perfette ed hanno certificazione di autenticità e provenienza grazie alla nostra infrastruttura blockchain. Quando necessario i clienti potranno poi spedire le bottiglie nel posto desiderato per poterle consumare nel modo migliore possibile in quanto la bottiglia dalla cantina del produttore viene spostata nel nostro magazzino e poi direttamente sulla tavola dei clienti».

Crurated: un format per avvicinare collezionisti e produttori abbattendo i costi

Prima azienda al mondo nella transazione dei vini di altissimo livello. Come nasce questo modello?

Il modello - spiega Da Gaetano - nasce dalla mia passione per i vini. Sono un grande collezionista ed essendo frustrato rispetto a come funziona il sistema attuale di distribuzione dei fine wine, con troppi passaggi e mancanza di trasparenza sulla provenienza, mi è venuta quest'idea, durante il Covid, di offrire ai produttori l'opportunità di vendere direttamente ai clienti che erano a casa e quindi potevano usufruire di un servizio completamente digitale. Creare una connessione diretta tra il produttore e il cliente finale ci ha permesso di offrire dei prezzi migliori per i clienti, che quindi preferivano non solo acquistare per la questione del prezzo, ma anche per il fatto che riuscivano ad avere accesso a bottiglie che sono difficilissime da trovare. La novità è stata quella di andare ad autenticare ogni bottiglia utilizzando etichette Nfc e aggiungendo transazioni in blockchain per dimostrare non solo l'autenticità di ogni bottiglia, ma anche la tracciabilità nel passaggio dal produttore al nostro magazzino fino al cliente finale».

C'è un guadagno anche per i produttori, che incasseranno di più rispetto a prima?

Certo, noi lavoriamo con un modello di revenue share e naturalmente i produttori riescono ad aumentare i loro ricavi rispetto ai canali tradizionali.

Dove è iniziata la selezione dei vini?

Siamo partiti con i vini in Borgogna e poi a Bordeaux. Poi ci siamo allargati non solo alla Champagne, ma siamo partiti con l'Italia, soprattutto il Piemonte, quindi Barolo e poi Toscana.

Nel catalogo Crurated 100 selezionatissime cantine per 4500 collezionisti vip in tutto il mondo

Quante cantine avete nel vostro catalogo?

Oggi abbiamo circa 100 cantine. La maggior parte dei ricavi ancora arrivano dall'area di Francia, soprattutto di Borgogna. Il piano è di lavorare con i 150-200 migliori produttori al mondo.

Quanti iscritti conta il vostro club di acquirenti d'elite?

Ad oggi abbiamo circa 4.500 membri registrati. Il numero di membri sta crescendo in modo molto importante. Eravamo a circa 1.200 lo scorso anno e ora siamo circa 4.500 e abbiamo clienti da tutto il mondo. I ricavi sono intorno al 50% in Europa, il 35% in Asia e circa il 15% negli Stati Uniti. La piattaforma globale permette ai clienti di tutto il mondo di avere accesso a questi vini pregiati super rari.

Volumi e fatturato di Crurated?

In due anni e mezzo abbiamo superato i 30 milioni di euro.

Adesso entra in gioco anche la realtà virtuale

L'idea è di permettere ai nostri clienti che hanno 200, 400 o mille bottiglie, di poter entrare nel loro spazio virtuale e quindi di poter avere accesso e guardare ogni singola bottiglia che hanno acquistato da noi. Ma con l'esclusività ad oggi, di poter toccare la bottiglia e poter leggere quello che è l'Nft di di ogni bottiglia, quindi tocco una bottiglia e riesco a vedere che è partita dal produttore e si trova nel magazzino in Francia piuttosto che nella mia casa di Zurigo e così via. Si tratta di un mondo virtuale, ma il potenziale successo del metaverso è legato al senso di realtà che riesce a offrire: si riesce a vedere che effettivamente questi oggetti sono reali e si sa esattamente dove si trovano in quel preciso momento.

Il metaverso come esperienza unica per i vostri clienti?

Esatto. Un modo per consentire loro di poter avere accesso a queste bottiglie anche se si trovano in Francia, come se fossero a casa. Allo stesso tempo le bottiglie sono conservate in modo perfetto all'interno del nostro magazzino. Ed è possibile portare i propri amici all'interno di questa cantina virtuale e far vedere che questi prodotti effettivamente sono reali, perché ci sono tutte le informazioni di autenticità e tracciabilità che sono registrate in blockchain.

