Due cuori e...un Caveau: San Valentino alla scoperta del Vino Santo Trentino

Due cuori e... una capanna. E perché no, un romantico... caveau? L'idea è dell'Associazione Vignaioli della Valle dei Laghi, che in occasione di San Valentino propone agli innamorati la visita di un luogo particolare che celebra una storia d'amore tutta da scoprire: la Casa Caveau del Vino Santo di Padergnone, in cui protagonista è “Sua Maestà” il Vino Santo Trentino. I responsabili della Casa Museo invitano gli innamorati a scoprire durante una visita "a lume di candela" i segreti di questo nettare degli dei, ribattezzato “il vino dell'amore” e della seduzione. A partire dalle ore 18 i vignaioli della Casa Caveau del Vino Santo racconteranno la storia d'amore di una delle eccellenze del patrimonio enologico della Valle dei Laghi che vanta il più lungo appassimento delle uve al mondo.

Le uve Nosiola sui graticci chiamati “àrele”, indispensabili per il Vino Santo del Trentino

La storia d'amore è proprio quella tra i viticoltori che curano con passione la maturazione di questo straordinario prodotto e il territorio dove sorgono le vigne di uva Nosiola, varietà pregiata e iconica di queste terre. I soli acini grossi, ben distanziati tra loro e maturi al punto giusto, vengono fatti appassire su graticci chiamati “àrele” e lasciati accarezzare, nei mesi successivi alla vendemmia, dalla mitica brezza ribattezzata l'"Ora del Garda", per poi essere torchiati - sei mesi dopo - durante la Settimana Santa. Li attende poi un riposo di almeno quattro anni, ma spesso molto più lungo, in botti di rovere esauste, prima dell'imbottigliamento. Ecco perché la resa è molto bassa, ma il prodotto finale, dal colore giallo ambrato, serba doti eccezionali: profumo intenso di datteri, fichi, uva sultanina e gusto suadente in armonia con la giusta acidità.

Il restauro e la riconversione dell'antico appassitoio di Padergnone

Nel 2020, per celebrare degnamente questo vinio raro e prezioso, proprio in occasione di San Valentino, è stata inaugurata la Casa Museo Caveau del Vino Santo. L'obiettivo era quello di valorizzare e dare una nuova vita all'appassitoio di Padergnone, da anni in disuso. Il restauro conservativo, la riconversione e il conseguente allestimento del museo hanno consentito di dare lustro ad un vino assolutamente unico, che racconta una storia tra le più suggestive dell'enologia trentina. La ricorrenza di San Valentino 2024 coincide dunque con il quarto anniversario e con il rilancio della struttura, che nei prossimi mesi sarà animata da una serie di iniziative.

La struttura è aperta al pubblico nelle consuete giornate di mercoledì, sabato e domenica. L'appuntamento per gli innamorati è dunque per mercoledì 14 febbraio, dalle ore 18 alle 20, nei locali di Casa Caveau, per scoprire un percorso fatto di storia, profumi, sensazioni, immagini e racconti. A conclusione di questa suggestiva esperienza, della durata di circa 30 minuti, un brindisi a base di Vino Santo accompagnato dai dolcetti di Carnevale. L'ingresso con visita e successiva degustazione è proposto al costo di 10 euro a coppia. Non è necessaria la prenotazione.