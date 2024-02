Il Marsala “ereditario” di Francesco Intorcia

La storia di Francesco Intorcia e del suo progetto Heritage è una di quelle che ci piace raccontare. Perché è la storia di un riuscito passaggio di testimone (generazionale), capace di raccogliere il patrimonio di conoscenze familiari e, al contempo, attualizzarlo.

Francesco e Antonio Intorcia

Per di più in un contesto enologico di una storia ingombrante, caratterizzata da un passato glorioso e diversi decenni di oblio, come quella del Marsala. Ma veniamo al punto: la famiglia Intorcia fa parte del gotha delle cantine storiche marsalesi e nel 2010 Francesco, degustando annate vintage insieme al padre Antonio, decide che è arrivato il momento di lanciare una propria idea, per cercare di contribuire a restituire al Marsala la sua offuscata dignità.

Marsala Vintage 1980 Riserva Vergine, 40 anni di eccellenza gustativa con Heritage

Con uno stile gustativo più moderno ma sempre all’insegna della qualità, dai singoli tini scaturiscono perle preziose, spalmate in tutto lo spettro delle tipologie produttive del famoso vino fortificato marsalese. In questo caso ci soffermiamo sull’iconico Tino 1 del Marsala Vintage 1980 Riserva Vergine.

Marsala Vintage 1980 Riserva Vergine di Francesco Intorcia

Quaranta anni di affinamento che nel calice si traducono in un’intensa tonalità di oro antico che al naso propone una variegata palette olfattiva. Si parte dalle evidenti note fruttate e la decisa dominante agrumata a cui si uniscono frutta secca (mandorle tostate e noci), fichi, datteri, note vanigliate e un erbaceo di fieno secco. In bocca è opulento, caldo e morbido ma con freschezza adolescenziale (a dispetto dei quaranta suonati). Finale minerale e salmastro che marchia le proprie origini.

Si può servire come aperitivo o abbinare a pesce affumicato e bottarga di tonno. Ma anche a formaggi stagionati, pasta di mandorle, cioccolato fondente o pura meditazione. Costo sugli 80€.

Al fianco dei suoi straordinari Marsala, Heritage propone anche un intrigante Vino Perpetuo (una cuvée frutto della ricolmatura costante delle migliori annate) con metodo tradizionale pre-british, alcuni Grillo secchi, vini liquorosi e un Nero d’Avola, tutti di ottima fattura.

Heritage Francesco Intorcia

Via Mazara 10 - 91025 Marsala (Tp)

Tel 0923 999133