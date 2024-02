Moscato di Scanzo, una serie di eventi per celebrare i 30 anni del consorzio

Il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo celebrerà quest'anno i 30 anni di attività, dopo aver raggiunto l'importante traguardo nel dicembre 2023. «Nel corso di questi tre decenni - ricorda l'ente di Scanzorosciate - il Consorzio ha svolto un ruolo fondamentale nella tutela, promozione, valorizzazione e comunicazione del pregiato passito, l'unico a vantare la denominazione Docg nella provincia di Bergamo, quinta della Lombardia e la seconda più piccola in Italia. Per celebrare i 30 anni dalla fondazione del Consorzio, il 2024 sarà un anno ricco di eventi e manifestazioni che contribuiranno a diffondere sempre di più la conoscenza del Moscato di Scanzo».

Per festeggiare l’importante traguardo dei 30 anni di attività, il 2024 sarà per il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo, un anno ricco di eventi e manifestazioni che contribuiranno a diffondere sempre di più la conoscenza e a valorizzare questa perla enoica anche grazie a collaborazioni d’eccellenza sul territorio. Nel fine settimana in arrivo, imperdibile la presenza ad Agritravel e Slow Travel Expo, l’evento del turismo slow, outdoor e attivo.

La Fiera di Bergamo sarà il palcoscenico ideale per trattare diversi temi, dall’enoturismo esperienziale che Scanzorosciate offre fino al futuro del vino a Bergamo, senza tralasciare la degustazione in abbinamento con eccellenze casearie locali, in un’ottica di promozione turistica del territorio. Sarà questa l’occasione per presentare al pubblico le collaborazioni di quest’anno con il Progetto Forme e con il Seminario Permanente Luigi Veronelli, personaggio che ha dato tanto al nostro Consorzio e i cui anni di storia costruita insieme andranno approfonditi nel prossimo futuro.

Si parlerà anche di enoturismo insieme ad altri territori e protagonisti della viticoltura bergamasca, in particolare Alessandro Sala, Presidente Piwi Lombardia, e Luciano Chenet, Presidente Associazione produttori Valpontida. Nello specifico, gli appuntamenti da non perdere, proposti in collaborazione con Terre del Vescovado, sono:

Experiencing Scanzorosciate: vino, sapori e saperi da vivere

17/02 ore 14:30-15:30

La rete di enti e associazioni in gioco per migliorare l'esperienza enoturistica, accompagna la discussione una degustazione di Moscato di Scanzo

Partecipano:

Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo

Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi

Terre del Vescovado e Seminario Permanente Luigi Veronelli

Le eccellenze bergamasche si incontrano: Moscato di Scanzo e formaggi locali

18/02 ore 13-14

Degustazione di Moscato di Scanzo abbinato alle eccellenze casearie della capitale europea dei formaggi

Partecipano:

Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo e Progetto FORME

Il futuro del vino e dell'enoturismo a Bergamo

18/02 ore 14:30-15:30

Un talk tra innovazione, tecnologia, sostenibilità ambientale, cultura del vino e personalizzazione delle esperienze enoturistiche.

Partecipano:

Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo

Alessandro Sala - Presidente Piwi Lombardia Associazione, Az. Nove Lune

Luciano Chenet - presidente Associazione Viticoltori Valpontida, Az. Le Driadi

Patrizia Marazzi - esperta di enoturismo Slow

Carlo Loffreda - Direttore di Coldiretti Bergamo

Alberto Gottardi - Vice-presidente Progetto Forme

Dal 14 al 17 aprile, il Consorzio sarà presente a Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati che ogni anno si rivela il più importante evento di settore. Importante la presenza anche alla Milano Wine Week, che dal 5 al 13 ottobre, farà vivere ai più iconici quartieri di Milano una vera magia enologica. Oltre alla partecipazione alle fiere di settore, il Moscato di Scanzo sarà protagonista degli eventi sul territorio bergamasco.

Nel corso dell’anno la sede consortile sarà teatro dell’azzeccato connubio Moscato di Scanzo e formaggi, grazie alla collaborazione tra consorzi locali e Progetto Forme. Proprio la nona edizione della manifestazione dedicata alle eccellenze casearie, organizzata nella fascinosa cornice di Città Alta, vedrà in scena speciali degustazioni in abbinamento al Moscato di Scanzo e un Matrimonio d’Amore in collaborazione con Seminario Permanente Luigi Veronelli.

Moscato di Scanzo e Strachitunt

Non possono mancare appuntamenti organizzati con la partecipazione dei Soci del Consorzio. Dopo la prima edizione dello scorso anno, verrà riproposta la Walk Around Tasting dedicata ai prodotti vinicoli locali. Nella suggestiva chiesa sconsacrata di Rosciate, circondati da affreschi unici, i produttori scanzesi offriranno un viaggio itinerante tra Moscato di Scanzo, passiti, vini rossi, bianchi, spumanti e distillati.

Il viaggio continuerà direttamente nelle cantine che, eccezionalmente, apriranno contemporaneamente per farvi vivere un’esperienza immersiva nella viticoltura d’eccellenza.Impossibile dimenticare tra questi appuntamenti la 16a edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi che tornerà tra le vie del borgo storico di Rosciate dal 5 all’8 settembre 2024. Una rassegna di eventi sfaccettata, proprio come il Moscato di Scanzo, che vi permetterà di scoprire e amare sempre di più il pregiato passito bergamasco.

Vigneti di Scanzorosciate

«Grazie alla partecipazione e alla collaborazione di cantine, organizzazioni locali e altre eccellenze gastronomiche - annuncia l'ente - il Consorzio mira a creare una rete valorizzante per tutta l'enogastronomia locale di qualità. Il calendario degli eventi, che sarà presto diffuso, prevede principalmente rassegne mirate e che possano essere ospitate presso la sede del Consorzio o in ambito comunale, creando nuove occasioni per far conoscere e valorizzare sia l'eccellenza enoica bergamasca sia il territorio unico delle colline di Scanzorosciate».