Maltagliati all'uovo e Castel Firmian Teroldego Riserva

Portare a tavola una Riserva è l’occasione perfetta per valorizzare un piatto abbinandolo al frutto di quella che è un’accurata selezione di vitigni e uve associata ad una minuziosa preservazione in cantina.

L’abbinamento di oggi vede i maltagliati all’uovo conditi con ragù bianco di vitello in abbinamento al Castel Firmian Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva della cantina Mezzacorona, la Cooperativa trentina che dal 1904 produce vino in altissimo regime di qualità e sostenibilità.

Il Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva della linea Castel Firmian è un vino che va a valorizzare il vitigno a bacca rossa principe del Trentino, il Teroldego, situato in una piana, quella Rotaliana, già definita da Cesare Battisti come “il più bel giardino vitato d’Europa”.

Il Teroldego, dopo un’attenta e accurata selezione manuale in vigna, beneficia di un periodo di maturazione in barrique di rovere francese accuratamente selezionate dal team di enologi della Cantina Mezzacorona, che varia dai 12 ai 18, fino anche ai 24 mesi in relazione al millesimo, per valorizzare al massimo l’espressione del vitigno.

Il Castel Firmian Teroldego Rotaliano Doc Superiore Riserva è un vino dal carattere unico, caratterizzato da una grande struttura e armonia gustativa, sostenuta da un’acidità ben integrata e un tannino setoso e levigato. I sentori di mora e mirtillo si sposano con richiami balsamici di eucalipto e con un carattere terziario che ricorda il pepe nero e le fave di cacao, derivanti dalla lunga maturazione.

Un abbinamento quello di oggi che andrà a valorizzare la struttura, il sapore e la complessità dei maltagliati all’uovo con ragù di vitello dell’executive chef Stefano Goller.

Maltagliati all'uovo conditi con ragù di vitello

Ricetta Executive Chef Stefano Goller, presidente Associazione Cuochi Trentini

Ingredienti per 4 persone:

Maltagliati all’uovo g 320

Polpa di vitello g 300

Cipolle g 60

Vino Teroldego g 50

Carote g 40

Sedano g 40

Prezzemolo g 25

Noce moscata g 5 (facoltativa)

Aromi (rosmarino, alloro, ecc) q.b.

Brodo di carne q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Sale e pepe di macinino q.b.

Procedimento:

Per prima cosa preparate il ragù. Versate la cipolla tritata, i cubetti di carote e sedano precedentemente tagliati in una pentola, aggiungere dell’olio evo, un mazzetto aromatico e fate appassire a fuoco basso. Nel frattempo, tagliate la polpa di vitello a coltello. Preriscaldare un saltiere, aggiungere un filo di olio extravergine d’oliva e i cubetti di vitello che, appena saranno rosolati, dovrete sfumare con il vino Teroldego. Insaporite con del sale e pepe di macinino e della noce moscata grattugiata; versate quindi il tutto nel fondo di verdure. Continuate la cottura e, se necessario, aggiungere del brodo di carne. Mettete in cottura i maltagliati in abbondante acqua salata. A cottura ultimata scolateli e versateli nel saltiere contenente il ragù di vitello, aggiungete del prezzemolo tritato e un filo di olio a crudo. Impiattate nel piatto prescelto.

Nosio - Mezzacorona

via del Teroldego 1/E - 38016 Mezzocorona (Tn)

Tel 0461 616399