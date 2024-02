Velier Live 2024 non delude e regala un’experience immersiva a tutto tondo

Premessa: le scienze di marketing e branding (vicine, ma non uguali come ricorda Paolo Dalla Mora, fondatore di Engine Gin) oggi passano sempre più spesso da eventi immersivi che mirano a coinvolgere i partecipanti in esperienze uniche e memorabili, trasportandoli in mondi alternativi attraverso l'uso innovativo di scenografie, tecnologie e storytelling. Ed è questo che fa anche Velier Live 2024.

Le miscele sono protagoniste di Velier Live 2024 tanto quanto gli spirits

Il ruolo dei cocktail in Velier Live 2024

Le miscele sono protagoniste di Velier Live 2024 tanto quanto gli spirits. Raccontano storie (in primis, il proprio territorio, ma non solo), evocano emozioni e persone (un esempio su tutti, il drink dedicato a Dom Costa, deceduto poco meno di un anno fa, al Velier bar da La Austazione di Cittadella) e stupiscono per colore, presentazione e ingredienti.

News from Gin World

Fedele al proprio storytelling, da sempre ispirato al mondo dei motori sempre nel rispetto della filosofia del bere responsabile, Engine lancia in anteprima a Velier Live 2024 il Drink and Drive, un'esperienza di gioco che il patron del brand Paolo Dalla Mora spiega così: «Si può definire la sola attività che permette di bere e guidare, perché di fatto si tratta di un gioco». Ecco, quindi, nello stand un doppio simulatore di guida in pista prodotto da Sparco che consente di sfidarsi in un testa a testa al Mugello al volante di due BMW M3 in assetto corsa. Il tutto, dopo aver gustato un drink a base di Engine. Un'iniziativa replicabile, che dopo l'anteprima nazionale al Velier Live 2024 quest'estate verrà riproposta in un tour nazionale. E non è la sola novità in casa Engine. Che, al Velier Live 2024, presenta anche la Limited Edition Caroni Gin. Nato circa un anno fa, è il classico gin Engine invecchiato però in ex botti di rum Trinidad Caroni (distilleria chiusa nel 2003), con colore e sapore del tutto inediti.

La nuova referenza di Gin Portofino

Detto questo La Penisola, la nuova referenza Portofino, marchio di gin prodotto con botaniche raccolte a mano sulle colline del Tigullio. La nuova referenza – protagonista dello stand che riproduce nel formato di ricostruzione storica la celebre piazzetta di Portofino e il giardino botanico dell'azienda – si chiama La Penisola: «Nove botaniche, di cui la principale è il pino marittimo che dona al gin una nota balsamica e secca», puntualizza Paolo Gastaldo, brand ambassador di Portofino Gin.

La Penisola è la nuova referenza Portofino, marchio di gin prodotto con botaniche raccolte a mano sulle colline del Tigullio

Un London dry gin presentato in particolare in un Martini, «con un mix di vermouth extra dry bianco e terminato con un twist di pompelmo». Con tanto di pairing con la focaccia genovese. Sarà sul mercato dai primi di maggio.

La ricetta rivistata di Fever Tree Pink Grapefruit

Fever-Tree, tra le aziende leader nel settore di toniche e soft drink premium per la miscelazione, al Velier Live 2024 in propone in particolare (ma non esclusivamente, sia chiaro) la sua nuova Pink Grapefruit (soda al pompelmo rosa che ha cambiato ricetta da 2 mesi), ancora più richiesta dopo la diffusione del cocktail come Paloma: «Da un paio di mesi abbiamo rivisto la ricetta rendendola leggermente più dolce, in base alle indicazioni che giungono».

Non solo drink, al Velier 2024 c'è anche la senape di vino di Langa

Si chiama Mosto Ardente ed è una piccola azienda dell'Alta Langa che produce senape e salse piccanti nel segno della sostenibilità. Dalla trasformazione dei campi abbandonati alla rivisitazione delle antiche ricette in chiave contemporanea, tutto è pensato in linea con la filosofia green. Così la senape, come quella di Digione, è realizzata con vino (in questo caso, vini di Langa, Riesling, e Barbera) e macerata a pietra.

Le miscele stupiscono per colore, presentazione e ingredienti

I prodotti sono attualmente presenti in alcune botteghe e ristorati del nord-ovest e possono anche essere acquistati online, ma Mosto Ardente guarda anche alle possibilità offerte al mondo della mixology in termini di pairing e di utilizzo di salse e senape come ingredienti di cocktail.