Bevande analcoliche sempre più amate: previsto business da 1,2 miliardi nel 2025

Il consumo di bevande analcoliche è in pieno boom, con prospettive per il mercato italiano di toccare 1,2 miliardi di euro nel 2025. È solo uno dei dati presentati nel convegno “Un mondo in mutamento: il fenomeno del bere free e low alcol” organizzato da Italgrob all'Horeca Arena di Beer & Food Attraction alla fiera di Rimini.

Il consumo di bevande alcol-free è in pieno boom

Al tavolo dei relatori erano presenti Paola Giacchero (presidente Adhor), Francesca Benini (direttore marketing Cantine Riunite&Civ) e Serena Savoca (marketing & corporate affairs director Carlsberg Italia Spa). È stata evidenziata una chiara tendenza a ridurre i consumi di alcolici, soprattutto per motivi salutistici o funzionali (per esempio evitare la guida in stato di ebrezza).

Bevande analcoliche sempre più in voga: il consumo di birra alcol-free in Italia su dell'8,3%

Secondo l'International Wine&Spirits Reaserach, le bevande alcol-free rappresentando un mercato da oltre 12 miliardi di dollari in questo momento.

Il convegno di Italgrob al Beer & Food Attraction

Nel convegno, analizzando i dati di Circana per quanto riguarda l'Italia, la sola birra analcolica è cresciuta, in termini di volumi, dell'8,3% nell'ultimo anno, con una previsione di un valore da 1,2 miliardi nel 2025, fattispecie che secondo i relatori supporterà l'intero mercato del fuori casa.

Birra analcolica, mercato da 29 miliardi di dollari entro il 2026

Inoltre, come riferito da un'indagine di Global Market Insights, il mercato della birra alcol-free supererà i 29 miliardi di dollari entro il 2026. Con il report economico viene spiegato che "il crescente impatto della cultura occidentale, insieme al crescente reddito disponibile, principalmente nelle aree geografiche in via di sviluppo, guiderà l'espansione del mercato".

In particolare, segnalano gli analisti, "la crescente domanda di birre leggere, contenenti poche calorie, favorirà la penetrazione del prodotto e la crescita di diverse varietà, tra cui birra aromatizzata e birra senza glutine". L'analisi rileva inoltre che la "la domanda del mercato della birra analcolica è guidata principalmente dal crescente numero di birrifici artigianali, dalla crescente popolarità di questi prodotti tra i consumatori e dall'aumento del reddito disponibile, in particolare nei paesi dell'Europa occidentale". Viene, infine, sottolineato che "la crescita del mercato è ulteriormente supportata dall'espansione dei centri lifestyle nei Paesi in via di sviluppo tra cui India, Cina, Brasile e Messico".