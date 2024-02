Ager Patris, quando il vino è territorio

Etimologicamente "patrimonio" è il "dono del padre", fatto di beni tangibili e trasmissione di saperi. A Santa Maria in Colle (Treviso) l’imprenditore Patrizio Bof ha ereditato una terra da coltivare a vite e onora i desideri genitoriali imbottigliando memorie. «Per questo - racconta il manager trevigiano - abbiamo chiamato il nostro vino Ager Patris, dal latino la terra del padre: perché i filari da dove sono esattamente quelli del podere di famiglia dove siamo nati e cresciuti. Quell’antica tenuta rientra oggi in una prestigiosa denominazione di origine: l’Asolo Prosecco Docg, cosicché abbiamo deciso di produrre bollicine biologiche e vinificare Raboso rosè per investire in un futuro etico e spumeggiante. E fare del perlage la filigrana che rivela in controluce anche la nostra filosofia, che adottiamo non solamente in questo campo, per definizione, ma in molti altri campi, per aspirazione».

La linea Ager Patris

Ager Patris è dunque un vino e al contempo un tributo al territorio, un omaggio al ricordo del padre e un brindisi a chi si riconosce in questi valori. «I saperi e i sapori tramandati sono la forma di amore e talento che conosciamo di più e meglio - osserva ancora Bof - portano in nuce una generosa condivisione. E chi, meglio del vino, assolve pienamente a questo ideale?». I vini Ager Patris sono, per come sono stati concepiti, assaggi di infinito, in quanto sull’etichetta è riprodotto graficamente anche un 8 in orizzontale. «È un infinito declinato al femminile plurale Infinite - precisa l’imprenditore e produttore - dal momento che sono tante e diversificate le attività nelle quali siamo professionalmente impegnati in questa porzione di Veneto, non soltanto il vino.

«Tuttavia, come per questo vino, abbiamo portato a maturazione progetti e prodotto ispirazioni che prima non esistevano. Siamo guidati da una visione fortemente global, eppure legata al territorio. E il Prosecco esprime perfettamente questo concetto. La nostra mission è sviluppare benessere per il futuro, dedicando la nostra opera a chi ha rispetto del mondo in cui viviamo e vuole consegnarlo migliore di come gli è stato donato». La vite e i vini Ager Patris di Santa Maria in Colle (Treviso) sono coltivati e prodotti nel pieno rispetto degli equilibri naturali. «La terra del padre è per noi il luogo rasserenatore per antonomasia - conclude Bof - dove l’armonia della natura dissolve e sublima ogni pensiero tra vigneti, alberi da frutto e vestigia romane. Si può dire che in un acino è condensata l’unicità del territorio, in un sorso di vino il suo spirito».

Ager Patris

Via San Gaetano, 113/A - 31044 Montebelluna (Tv)

Tel 0423 191 6503