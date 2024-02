La Genisia chiama gli enoturisti e i winelover in Oltrepò pavese

La storica cantina cooperativistica Torrevilla guarda avanti. E lo fa puntando tutto sull'accoglienza dei winelovers. Nasce così il progetto “La Genisia” che ha portato alla realizzazione di un punto di riferimento per gli amanti del buon bere che vuole essere una sorta aggregatore dei sapori del territorio. Sorge a Codevilla, in via Villa 4, il nuovo spazio “La Genisia” promosso dalla Cantina Torrevilla, con l'obiettivo di creare un ambiente totalmente dedicato alla scoperta dei vini di eccellenza dell'omonima cantina. L'inaugurazione è in programma domenica 3 marzo, dalle ore 10 alle ore 18 (ingresso libero), per visitare gli spazi e degustare un calice dei vini La Genisia. Il taglio del nastro è previsto alle ore 12.30, mentre solo su prenotazione sarà possibile partecipare alle ore 10 a due momenti dedicati alla visita dell'azienda e alle degustazioni guidate: alle 10 “Metodo Classico Experience” e alle 16 "Pinot Nero Experience" (prenotazioni alla mail hospitality@lagenisia.com e al numero 3339916752.

I nuovi spazi per la degustazione dei vini La Genisia

L'obiettivo dei vertici della cantina cooperativa, la seconda per numero di associati in Oltrepò, è quello di creare un punto di riferimento per clienti, wine lover e turisti. Un luogo in cui si possano degustare i vini La Genisia in abbinamento ai sapori autentici dell'Oltrepò Pavese e ad attività dedicate alla conoscenza del territorio. La Genisia è una giovane e determinata realtà sociale, in seno a Torrevilla, che oggi coinvolge ben venti vignaioli di esperienza, per un totale di 70 ettari vitati nei comuni di Codevilla e dintorni. Sono le colline oltrepadana a fare da sfondo a questo progetto, unito da una filosofia ben precisa votata alla creazione di un dialogo costante tra cantina e viticoltori per raggiungere standard qualitativi d'eccellenza. Un percorso in crescita che passa attraverso una piena consapevolezza del territorio e del lavoro di interpretazione del terroir.

La Genisia, una cantina a misura di enoturista

«L'apertura di Cantina La Genisia - sottolinea Mattia Ghiara, presidente La Genisia - e della sala degustazioni è la realizzazione di un desiderio che, da realtà simbolo del territorio, avevamo da molto tempo e un grande motivo di orgoglio. Questo è solo l'inizio di un percorso a lungo termine legato a La Genisia, un progetto che guarda al futuro e che offre una autentica wine experience adatta all'enoturista, agli appassionati di vino e alle famiglie». Degustazioni guidate, visite in cantina, esperienze nella natura: sono queste alcune delle attività di cui lo spazio sarà luogo propulsore.

I vini della cantina La Genisia di Codevilla 1/3 Domenica 3 marzo l‘inaugurazione delle nuove sale della cantina La Genisia 2/3 La barricaia La Genisia, visitabile su appuntamento 3/3 Previous Next

Uno spazio versatile che fungerà da sala degustazione, ma anche da meeting room, attrezzato con wi-fi ed impianto audio, un ampio schermo con proiettore e tutti gli strumenti ideali per l'organizzazione di eventi. All'esterno si troverà un ampio spazio in cui ammirare i suggestivi tramonti oltrepadani, con vista a tutto tondo sulla pianura Padana, sulle colline coperte da vigneti e sull'arco alpino fino al Monte Rosa. La Genisia propone una wine experience completa che, grazie alle partnership con professionisti e realtà del territorio, propone percorsi in e-bike e a piedi in mezzo ai vigneti, passeggiate a cavallo, guidati da accompagnatori pronti a mostrare le bellezze naturalistiche e culturali della zona.

«Ho cercato di cogliere le sensazioni e la voluttà che mi trasmetteva quel calice di Pinot sorseggiato con gli amici - racconta Gian Franco Dazzan, l'architetto che ha curato il progetto - e di trasferirle in un ambiente che potesse riflettere quella leggerezza di tante bollicine che si rincorrono in una trasparenza di luce che si condensa fra oro e argento. E voler pensare che il tempo di quel calice profumato e generoso fra quelle pareti non dovesse passare mai».

La Genisia

Via Villa 2 - 27050 Codevilla (Pv)

Tel 333 9916752