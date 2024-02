Carrefour e Iper, La grande i rubano la scena con la “Festa del vino”

Carrefour e Iper, La grande i, con due “Feste del vino”, dominano la scena del vino in promozione al supermercato all’inizio del mese di marzo 2024. Il Gigante e Tigros provano a stare al passo, rispondendo con l’1+1: paghi una bottiglia e ne porti a casa due. Le altre insegne si muovono piuttosto bene, con qualche offerta davvero vantaggiosa dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. Interessanti, come sempre, le dinamiche promozionali del retail, entrato nel 2024 con le ossa rotte da inflazione e crisi globale. Le insegne che hanno investito in linee di vini a marca privata (private label) attingono a piene mani da questa fetta di scaffale per marginare il più possibile. Un dato di fatto che si concretizza soprattutto sui volantini delle “Feste del vino”.

Carrefour e Iper, La grande i: due feste del vino al supermercato

Basta dare un’occhiata all’ampia selezione di vini in promozione a marchio “Terre d’Italia” di Carrefour, nonché alle scelte dei buyer Finiper (Iper, La grande i) con le etichette a marchio “Grandi Vigne”, proprio sui due “inserti” dedicati al vino, validi sino all’inizio del mese di marzo. L’altra strada è quella percorsa dall’insegna brianzola Il Gigante, che continua a sfornare etichette richieste sostanzialmente in esclusiva ai produttori, peraltro con packaging sempre più accattivanti.

Chi continua invece a non voler affondare il colpo, almeno attraverso i volantini, è Esselunga: consueta “paginetta” con il classico schema pensato per accontentare un po’ tutti i palati, con la presenza di un solo spumante e di poche altre referenze di vino fermo, bianco e rosso. Di seguito tutti i vini da non perdere presenti sui volantini attivi delle maggiori insegne di supermercati operanti in Italia.

Aldi, volantino fino al 3 marzo

Falanghina Benevento Igp Coppiere: 2,24 euro

Moscato Spumante dolce: 2,19 euro

Prosecco Bio Doc: 5,49 euro

Bennet

Volantino in aggiornamento

Carrefour Iper, volantino "Festa del vino" fino al 13 marzo

Chianti Governo DOCG Collezione Oro Piccini: 5,98 euro

Valtellina DOCG Superiore Nino Negri: 7,99 euro

Franciacorta DOCG Millesimato Brut Filari Del Lago Terre d’Italia: 14,90 euro

Pinot Nero Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG Tenuta San Zeno: 7,99 euro

Bonarda Oltrepò Pavese DOC Giorgi: 4,59 euro

Sangue di Giuda Oltrepò Pavese DOC Quaquarini: 2,99 euro

Cuvée Imperiale Franciacorta DOCG Brut Berlucchi: 11,90 euro

Franciacorta Brut DOCG Castel Faglia: 13,90

Pinot Nero Oltrepo’ Pavese DOC Travaglino: 8,90 euro

Lugana DOC Ca’ del Leon Terre d’Italia: 5,99 euro

Barolo DOCG Fontanafredda: 19,90 euro

Barbaresco DOCG Arpatin Terre d’Italia: 13,50 euro

Nebbiolo Langhe DOC Adriano: 8,90 euro

Valle d’Aosta DOC Mon Rouge Les Cretes: 8,49 euro

Roero Arneis DOCG Fontanafredda: 5,99 euro

Pinot Nero Alto Adige Doc Kössler Terre d’Italia: 8,79 euro

Sauvignon Alto Adige DOC Erste+Neue: 9,49 euro

Gewürztraminer Trentino DOC Terre di Gioia Albino Armani: 6,79 euro

Pinot Grigio Valdadige DOC Santa Margherita: 5,99 euro

Delisa Pinot Grigio Rosé Dolomiti IGT Mezzacorona: 4,79 euro

Teroldego Rotaliano DOC Mezzacorona: 3,99 euro

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Santa Margherita: 6,99 euro

Prosecco DOC Zonin Extra Dry: 4,49 euro

Amarone della Valpolicella DOCG Villa Mondi Terre d’Italia: 19,50 euro

Soave Classico DOC, Custoza DOC o Bardolino DOC Sartori: 3,49 euro

Pinot Grigio Ramato Friuli DOC o Ribolla Gialla IGT Attems: 7,90 euro

Sauvignon o Cabernet Friuli Aquileia DOC Tenuta Ca’ Vescovo: 4,29 euro

Gran Cru Lambrusco Emilia IGT Marcello Ariola: 5,89 euro

Brunello di Montalcino Campone DOCG Frescobaldi: 19,90 euro

Brunello di Montalcino DOCG Tenuta Friggiali Terre d’Italia: 19,50 euro

Rosso di Montalcino DOC Tenuta Friggiali Terre d’Italia: 9,49 euro

Nobile di Montepulciano DOCG Vecchia Cantina di Montepulciano: 4,99 euro

Toscana IGT Rigogolo Domini di Castellare: 4,99 euro

Cala Forte Morellino di Scansano DOCG Frescobaldi: 4,79 euro

Sigillo Rosso Morellino Scansano DOCG Piccini: 4,29 euro

Toscana IGT Rosso o Bianco Remole Frescobaldi: 3,69 euro

Chianti Rúfina Riserva DOCG Nipozzano Frescobaldi: 10,90 euro

Chianti Classico DOCG Contessa di Radda Geografico: 6,49 euro

Chianti Governo DOCG o Chianti DOCG Riserva Collezione Oro o Vermentino IGT Piccini: 3,99 euro

Acinaia Vernaccia San Gimignano Docg Teruzzi: 3,49 euro

Brut Santa Cristina: 8,90 euro

Vermentino Toscana IGT San Felo: 3,99 euro

Montefalco Rosso DOC Arnaldo Caprai: 12,79 euro

Grechetto o Sangiovese o Rosso Todi DOC Cantina Tudernum: 3,99 euro

Montepulciano d’Abruzzo DOC Riparosso Illuminati: 6,29 euro

Montepulciano d’Abruzzo DOC, Pecorino o Cerasuolo Terra di Chieti IGT Spinelli: 2,69 euro

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC o Lacrima di Morro d’Alba DOC Terre d’Italia: 5,99 euro

Campania IGT Rosso o Bianco Feudi San Gregorio: 6,90 euro

Vini Notte Rossa - Terre di Sava: 5,49 - 5,99 euro

Primitivo di Manduria DOC Tenute Rubino: 6,99 euro

Menfi DOC Alastro Planeta: 9,90 euro

Bianco o Nero d’Avola DOC Regaleali Tasca d’Almerita: 6,99 euro

Bianco o Rosso Sicilia DOC La Segreta Planeta: 6,99 euro

Perricone o Grillo Sicilia DOC Emporio Tasca d’Almerita: 5,99 euro

Nero d’Avola o Grillo Sicilia DOC Dinari Cantine Pellegrino: 3,49 euro

Nero d’Avola o Syrah o Grillo Sicilia DOC Settesoli: 3,49 euro

Vermentino di Gallura DOCG Spera o Cannonau di Sardegna DOC Erema Siddura: 11,90 euro

Raim Rosato DOC Sella&Mosca: 3,99 euro

Raim Cannonau DOC Sella&Mosca: 4,99 euro

Sancerre Appellation Sancerre Controlée La Cave d’Augustin Florent: 14,50 euro

Sauvignon Touraine AOP Domaine Paul Buisse Reflets de France: 5,99 euro

Riesling Appellation Alsace Controlée La Cave d’Augustin Florent: 4,90 euro

Conad superstore, volantino fino al 5 marzo

Riunite - Lambrusco Emilia: 1,99 euro

Cantina Valtidone - Barbera Piacentino Doc: 18,00 euro (6 bottiglie)

I consigli sugli acquisti di vino nelle maggiori insegne di supermercati italiani

Coop

Volantino in aggiornamento

Eurospin, volantino fino al 10 marzo

Prosecco Asolo Docg frizzante: 3,99 euro

Esselunga, volantino fino al 6 marzo

Prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene Docg Le Fade: 4,95 euro

Passerina o Montepulciano d'Abruzzo Citra: 3,49 euro

Alcamo o Nero d'Avola, Rapitalà: 4,49 euro

Lambrusco Righi: 2,74 euro

Cannonau di Sardegna Antichi Poderi Jerzu: 3,39 euro

Famila, volantino fino al 6 marzo

Nessun vino in promozione da segnalare

Gulliver

Volantino in aggiornamento

Il Gigante, volantino fino al 3 marzo

Cabernet Franc o Sauvignon Blanc Isonzo Doc, Borgo dei Vassalli: 10,98 euro (2 bottiglie)

Montepulciano, Cerasuolo, Pecorino, Trebbiano, Casalbordino: 5,38 (2 bottiglie)

Nebbiolo d'Alba Doc, Giacosa: 6,98 euro

Teroldego Igt, Marzemino Doc Trentino Concilio: 4,79 euro

Lambrusco Chiarli: 3, 29 euro

Vini Settesoli: 3,89 euro

Chianti Docg, Vecchia Cantina di Montepulciano: 7,98 euro (2 bottiglie)

Asolo Prosecco Superiore Docg, De Angeli: 9,78 euro (2 bottiglie)

Vino a volantino al supermercato: ecco come procedono le offerte nel 2024

Iperal

Volantino in aggiornamento

Ipercoop, volantino fino al 6 marzo

Terre Del Parroco Ferraris - Ruchè Di Castagnole Monferrato Docg: 4,79 euro

Iper La grande i, volantino "Festa del vino" fino al 10 marzo

Barolo Docg San Silvestro: 13,69 euro

Barbera Oltrepò pavese Doc senza solfiti aggiunti, Grandi Vigne: 5,59 euro

Sangue di Giuda / Bonarda dell'Oltrepò pavese Doc "C'era una volta", Losito e Guarini: 3,99 euro

Pinot Nero Trentino Doc, Concilio: 6,49 euro

Teroldego Vigneti delle Dolomiti Igt, Concilio: 4,49 euro

Recantina Doc "Augusto", Giusti Wine: 11,99 euro

Amarone della Valpolicella Docg Casa al Pruno: 13,99 euro

Valpolicella Ripasso Doc Superiore, Santa Sofia: 16,90 euro

Corvina Verona Igt, Cantina di Negrar: 3,99 euro

Lambrusco Emilia Igt Otello Etichetta Nera, Ceci: 4,99 euro

Gutturnio frizzante Doc "Cantagallo", Cantina Valtidone: 3,99 euro

Rosso Toscana Igt Sassalloro, Jacopo Biondi Santi: 16,90 euro

Rosso di Montalcino Doc, Piccini: 8,99 euro

Brunello di Montalcino Docg, Poggio Castagno: 16,90 euro

Rosso "Pinocchio", Piccini: 4,79 euro

Chianti Classico Riserva Docg, Carpineto: 17,99 euro

Montepulciano d'Abruzzo Doc Riserva, Spinelli: 8,90 euro

Roma Rosso Doc Triangulus: 3,99 euro

Cirò Rosso Classico Doc, Grandi Vigne: 4,49 euro

Rosso Conero Doc "Enoan", Belisario: 4,99 euro

Tintilia del Molise Doc San Zenone: 9,90 euro

Nero di Troia / Castel del Monte Doc biologico, Vignuolo - La Cantina di Andria: 3,99 euro

Primitivo di Manduria Doc, Masseria Sorani: 5,99 euro

Etna Rosso / Bianco Doc Lenza di Munti, Cantine Nicosia: 9,59 euro

Carignano del Sulcis Rocca Rubia, Cantina Santadi: 14,99 euro

Bordeaux Aoc Rouge Reserve: 5,90 euro

Rosato Toscana Igt Collezione Oro, Piccini: 4,49 euro

Roero Arneis Docg, Paolo Guidi: 4,99 euro

Muller Thurgau Doc Trentino, Concilio: 4,49 euro

Lugana Doc, Casa al Pruno: 6,99 euro

Ortrugo Colli Piacentini Doc, Castelli del Duca: 2,99 euro

Toscana Bianco Igt, Poggio delle Faine: 7,49 euro

Verdicchio di Matelica Doc Enoan, Belisario: 4,99 euro

Trebbiano d'Abruzzo Doc "Brecciaro", Grandi Vigne: 3,29 euro

Cococciola Terre di Chieti Igt, Altavilla: 2,99 euro

Falanghina del Beneventano Igt "Indomito": 3,99 euro

Grillo Sicilia Doc "Kalura", Cantine Birgi: 2,99 euro

Vermentino di Sardegna Doc Bingias, Cantina Trexenta: 4,49 euro

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Ca'Val: 7,49 euro

Asolo Prosecco Superiore Docg Brut / Extra Dry, Tenuta Amadio: 6,99 euro

Prosecco Doc Treviso millesimato Brut, Rive della Chiesa: 4,49 euro

Spumante Extra Dry rosé millesimato "20 righe": 2,99 euro

Franciacorta Docg Brut Cuvée Bianca, Remouage: 15,90 euro

Trento Doc Brut / Rosé, Cesarini Sforza: 9,90 - 10,90 euro

Spumante Metodo classico Brut Perlage, Cantina Valtidone: 8,99 euro

Champagne Renard Barnier: 24,90 euro

Moscato d'Asti Docg Frati e Mottura, Grandi Vigne: 4,89 euro

Interspar

Volantino in aggiornamento

Lidl, volantino fino al 3 marzo

Albaruta - Rosso Montefalco DOC: 5,99 euro

Giulio Pasotti - Bardolino DOC: 1,79 euro

MD, volantino fino al 10 marzo

Galadino - Asolo Prosecco DOCG : 3,99 euro

Pam Panorama, volantino fino al

Volantino in aggiornamento

Penny, volantino fino al 10 marzo

Morellino Di Scansano DOCG: 3,99 euro

Tigros, volantino fino al 5 marzo