Bas-Armagnac: la Guascogna raccontata attraverso un distillato

La ricerca della territorialità attraverso un distillato. È in questa caratteristica che risiede la chiave di lettura dei Bas-Armagnac di Domain Tariquet. Armagnac da monovitigno, cosa alquanto rara nel mondo del distillato guascone. Scelta controcorrente ma fortemente sostenuta da Domain Tariquet proprio per sottolineare le peculiarità di uno spirit troppo spesso uniformizzato a se stesso. Occasione per assaggiare in parallelo quattro Bas-Armagnac monovitigno di Domani Tariquet è stato l’evento promosso da Sarzi Amadè, storico distributore italiano di Domain Tariquet, presso il The Doping Bar di Milano lo scorso 30 gennaio.

La Guascogna raccontata attraverso un distillato con Bas-Armagnac

Evento celebrativo dei 40 anni di collaborazione fra le due realtà, in cui la degustazione è stata accompagnata dalle esecuzioni musicali del maestro jazzista Alessandro Cerino. Quattro brani appositamente “abbinati” ai quattro Armagnac di Domaine Tariquet, fondato nel 1683 e di proprietà della famiglia Grassa dal 1912. In qualità di proprietario-coltivatore, tutti i Bas-Armagnac di Tariquet sono prodotti con uve provenienti dai vigneti di proprietà, controllando ogni fase della produzione, dalla vite alla bottiglia. Con l’intento di conservare la freschezza e il potenziale aromatico delle uve.

Domaine Tariquet: quattro Armagnac in degustazione

Quattro Bas-Armagnac, alcuni a grado pieno, con utilizzo di barrique a grana fine e poco tostate e con diversi invecchiamenti. Una degustazione al contempo orizzontale e verticale per sottolineare le caratteristiche dei vitigni.

Bas-Armagnac “Ugni Blanc” 10 anni, 49,5%

Un Armagnac fresco, fine, immediato. Armonico e leggermente pungente cattura subito per il naso vivace. Floreale, frutta esotica, tocco di vaniglia. In bocca è caldo e morbido, solo leggermente pungente in finale di sorso. Retro olfattivo pulito in cui a fianco delle note percepite al naso emergono note di pasticceria ed una leggera spezia.

Bas-Armagnac “Plant de Graisse” 18 anni, 49,3%

Ottenuto da sole uve Plant de Graisse, raro vitigno recuperato da Domain Tariquet nel 2001, sorprende per la grande sfaccettatura aromatica. Il naso apre su note leggermente ossidative che ricordano lontanamente il Marsala Vergine e lo Sherry. Frutta secca a guscio cui seguono sentori di frutta surmatura ed uvetta passa. Spezie calde, in prevalenza cacao amaro e liquirizia, e la freschezza della scorza d’agrume completano un quadro olfattivo estremamente variegato. In bocca è caldo, morbido, avvolgente e quasi grasso. Lunga la persistenza.

Florence Boucheron, direttrice export di Domaine Tariquet, insieme al musicista Alessandro Cerino e ad Alessandro Sarzi Amadè. "Ugni Blanc" 10 anni, "Plant de Graisse" 18 anni, "Baco" 20 anni e "Pure Folle Blanc" 25 anni di Domaine Tariquet. Al The Doping Bar di Milano le celebrazioni dei 40 anni di collaborazione fra Tariquet e Sarzi Amadè.

Bas-Armagnac “Baco” 20 anni, 42%

Maturo, profondo ed elegante. Un vitigno che in epoca passata ho rischiato di essere bandito perché responsabile di generare troppo alcool ma che qui, opportunamente lavorato, dà vita all’assaggio più elegante della serata. Frutta rossa, soprattutto prugna, note balsamiche mentolate e leggera pungenza speziata di pepe nero e zenzero. Sorso equilibrato, armonico.

Bas-Armagnac “Pure Folle Blanche” 25 anni, 48,6%

Un Armagnac che fa della maturità la sua chiave di lettura. Caldo fin dal naso si esprime con note di crema pasticcera, caramello, nocciola, rabarbaro e spezie calde come pepe e cannella. Sorso profondo e persistente.