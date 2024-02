 Sorseggiando Sanremo: tre cocktail (con ricette) da bere durante il Festival

Ci siamo. Il conto alla rovescia è finito: parte la 74esima edizione del Festival di Sanremo, in diretta dal teatro Ariston. Al timone della kermesse, uno dei pochi eventi che riesce ancora a unire generazioni diverse davanti al piccolo schermo, sarà per la quinta volta Amadeus, affiancato ogni volta da un partner diverso, a partire da Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione. E preparati: la serata inaugurale sarà lunghissima. Sul palco si esibiranno tutti e trenta gli artisti in gara, ovvero i 27 big e i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2023.

Tre ricette di cocktail da preparare per Sanremo

Insomma, non finirà prima delle 2 del mattino. Una bella maratona. Perché - quindi - non accompagnare la gara con dei cocktail ispirati all'evento? In questo modo trasformerai la visione del Festival di Sanremo in un'esperienza indimenticabile per te e i tuoi compagni di serata. E non temere, non occorrono abilità particolari né attrezzi speciali per replicare le tre ricette che ti suggeriamo. Tutte italiane, tutte beverine, tutte veloci da preparare. E tutte personalizzabili nel segno della Riviera Ligure. Che dire di più? Salute e buon Festival di Sanremo!

Tre cocktail (con ricette) da bere durante il Festival di Sanremo

1. Spritz

Lo Spritz è fresco, leggero, frizzante e beverino. Chi lo ha inventato non si sa, ma di certo nasce come stile di bevuta tra fine '700 e inizio '800, ovvero ai tempi dell'occupazione austriaca del Regno Lombardo Veneto. I soldati austriaci, non abituati all'importante gradazione alcolica dei vini bianchi locali, cominciarono a chiedere di “spruzzarlo” (in tedesco, “Spritzen”) con un goccio d'acqua. Solo un secolo dopo si diffuse il costume di tagliare il vino con un bitter, come Campari, Select e (più di recente) Aperol.

Lo spritz (foto di Questo è il Massimo per Flores Cocteles Milano)

Ingredienti:

Tre parti di Prosecco

Due parti di bitter a scelta (le referenze più diffuse sono Aperol, Campari, Select)

Una spruzzata di soda o acqua gasata

Ghiaccio

Decorazione:

Timo o rosmarino

Preparazione:

In un calice di vino inserire il ghiaccio, il Prosecco, il bitter e un goccio di acqua frizzante. Miscelare delicatamente. Guarnire con un rametto di rosmarino o di timo per omaggiare la Riviera.

2. Hugo

Parente stretto dello Spritz, l'Hugo è un aperitivo dolce creato nel 2005 dal barman Roland Gruber, alias AK, nel suo cocktail bar San Zeno a Naturno (Bolzano). Semplice, facile da bere e low alcool si prepara direttamente nel bicchiere pieno di ghiaccio. Le quantità cambiano a seconda dei gusti, noi vi suggeriamo queste dosi.

L‘Hugo (foto di Questo è il Massimo per Flores Cocteles Milano)

Ingredienti:

Due parti di Prosecco

Una di sciroppo di sambuco o liquore St. Germain

Due parti di soda o acqua gasata

Ghiaccio

8/10 foglie di menta

Preparazione:

In un calice di vino inserire il ghiaccio, il Prosecco, lo sciroppo ai fiori di sambuco e un goccio di acqua frizzante. Miscelare delicatamente. Guarnire con un ciuffo di menta, erba aromatica diffusa anche in Liguria.

3. Negroni

Ideato a Firenze, non è stato inventato da un barman, ma da un cliente: il conte Camillo Negroni. Uomo elegante ed eclettico, accanito fumatore e appassionato bevitore. E, tra i drink, amava in particolare l'Americano. Fu lui a chiedere al barista Fosco Scarselli - in un giorno imprecisato tra il 1919 e il 1920 - di irrobustire il cocktail sostituendo la parte analcolica con il gin. Risultato? Da allora, il Conte ordinò sempre “il solito” e in breve tempo, incuriositi, anche gli avventori cominciarono a chiedere “un Negroni”. Che in pochi mesi divenne popolare in tutta Firenze. E poi nel mondo.

Il Negroni

Ingredienti:

Ghiaccio

Una parte di gin

Una parte di vermouth rosso

Una parte di Campari

Preparazione:

Costruire direttamente in un bicchiere colmo di ghiaccio precedentemente raffreddato. Versare un ingrediente alla volta e mescolare con il bar spoon. Decorare con un rametto di rosmarino per omaggiare la Riviera.

Vecchio Amaro del Capo presente al Festival di Sanremo

Un appuntamento, quello del Festival di Sanremo, che si rinnova anche per un colosso degli spirits, Vecchio Amaro del Capo, che sarà presente alla kermesse, precisamente nella Villa Nobel, la residenza di Alfred Nobel nella Riviera ligure ora sede museale, dove gli artisti in gara, gli ospiti, gli influencer si incontreranno per parlare di musica in compagnia dell'amaro più amato dagli italiani. «Non potevamo mancare all'evento musicale più importante in Italia. Il pubblico di Sanremo è il nostro pubblico perché la musica è espressione autentica dello spirito di Vecchio Amaro del Capo capace di creare momenti in cui la socialità e il piacere di stare insieme sono protagonisti. Una modalità che riflette perfettamente l'atmosfera della settimana sanremese quando gli italiani si ritrovano per seguire la gara dei cantanti» racconta Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.