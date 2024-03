L'eleganza del “Giustino B.” e dei vini di Ruggeri in una degustazione in cantina

Nel mese di marzo, inserendo almeno una bottiglia di Giustino B. nell'acquisto online nel Wine Club Ruggeri è infatti possibile avere uno sconto del 10% sulla Wine & Food Giustino B. Experience, la nuova degustazione in cantina che comprende tre tra le migliori etichette di Ruggeri - disponibile da aprile.

Il “Giustino B.” di Ruggeri

Come è il Giustino B. di Ruggeri

"Giustino B. Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg" è un omaggio a Giustino Bisol, il fondatore della storica cantina Ruggeri. Un vino complesso e di grande finezza, elegante e gioviale; compagno ideale per accompagnare lo spirito conviviale del pranzo di Pasqua. Giustino B. affonda le proprie radici nel territorio della Valdobbiadene a partire da un'accurata selezione delle uve migliori e forgia il suo carattere deciso grazie al “Metodo Ruggeri”, una filosofia che abbraccia l'intera filiera di produzione e che include anche nell'affinamento dei vini sui propri lieviti per oltre cinque mesi. Il risultato? Un Prosecco Superiore decisamente fuori dagli schemi che si distingue per maggiore complessità e profondità.

Giustino B. di Ruggeri, la degustazione in cantina

L'esperienza wine & food Giustino B. Experience consiste in un'esclusiva degustazione in cantina a partire da aprile che comprende tre tra le migliori etichette di Ruggeri: Cartizze Brut - Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg, Giustino B. 2022 e una annata storica di Giustino B. selezionata accuratamente dalla riserva della cantina. Grazie al cosiddetto “Metodo Ruggeri”, l'azienda è stata la prima in grado di proporre vere e proprie verticali di Prosecco.

Un'esperienza unica per conoscere dal vivo la storia della cantina e di come nascono i Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg di Ruggeri, ma anche di un territorio rinomato in tutto il mondo per vini di prima qualità che è anche stato riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. La degustazione è accompagnata da assaggi di tipici "cicchetti" locali.

Ruggeri

Via Pra Fontana 4 - 31049 Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 909230