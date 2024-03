Amaro OF, lo spirits di Bonollo che nasce da una doppia distillazione

Le Distillerie Bonollo Umberto di Padova, da tempo, lasciano delle impronte di valore nel mondo della distillazione. Con oltre un secolo di esperienza e quattro generazioni di dedizione alla produzione di grappe pregevoli e di eccellente qualità, l'azienda si è sempre distinta per il proprio rigore e per l'attenzione particolare riservata alla freschezza della materia prima, mantenendo salda l'eredità della tradizione tramandata di generazione in generazione. Nell'ampio panorama delle loro creazioni, spicca anche l'Amaro OF, un distillato moderno e innovativo che si distingue per la sua delicatezza olfattiva e per la ricchezza e l'equilibrio che dona al palato.

L'Amaro OF di Distillerie Bonollo Umberto

Le caratteristiche dell'Amaro OF di Distillerie Bonollo Umberto

L'Amaro OF nasce da un'infusione unica di erbe aromatiche e balsamiche nella "Grappa Of Amarone Barrique" delle Distillerie Bonollo. Questa combinazione conferisce all'Amaro OF un profilo inimitabile, che si evolve dalla freschezza agrumata iniziale alle più tradizionali note erboristiche, per poi lasciare spazio ai sentori caldi e intensi tipici della "Grappa Bonollo OF Amarone Barrique".

La qualità di Amaro OF sta anche nel processo di doppia distillazione

Il segreto di questo straordinario distillato risiede non solo nella scelta accurata delle materie prime, ma anche nel sistema unico di produzione Bonollo, che prevede, tra le varie fasi, l'esclusiva doppia distillazione: un approccio artigianale e innovativo che è il cuore pulsante di un'azienda che ha fatto la storia della grappa, scrivendo pagine indelebili nel panorama delle bevande alcoliche italiane.

"Grappa OF Amarone Barrique", la prima grappa italiana con invecchiamento in barrique

La famiglia Bonollo di Padova ha saputo coniugare alla perfezione tradizione e innovazione, anticipando le tendenze del settore con mosse audaci e innovative. È il caso del 1999, anno in cui lanciarono sul mercato la "Grappa OF Amarone Barrique", un vero e proprio capolavoro che inaugurò il segmento dell'invecchiamento in barrique nel mondo della grappa italiana.

Questo prodotto, ancora oggi considerato il fiore all'occhiello dell'azienda, ha ridefinito gli standard del comparto degli spirits e conquistato il palato degli intenditori.

Grappa, che cos'è l'invecchiamento in barrique?

Con invecchiamento della grappa in barrique ci si riferisce al processo di maturazione della grappa, un distillato di vinaccia (i residui solidi dell'uva dopo la vinificazione) che viene lasciato riposare e invecchiare in botti di legno chiamate barrique. Durante questo periodo di invecchiamento, che può durare diversi anni, la grappa assorbe lentamente le caratteristiche del legno della botte. Si tratta di un processo che aggiunge complessità e sfumature di gusto al distillato, conferendogli aromi e sapori derivati dalle essenze del legno, come vaniglia, tostato, spezie e talvolta anche note fruttate o floreali, a seconda del tipo di legno utilizzato e delle condizioni di invecchiamento. Le barrique utilizzate per l'invecchiamento della grappa sono spesso di quercia, ma possono anche essere di altri tipi di legno, come ciliegio, castagno o acacia.

Distillerie Bonollo Umberto

Via G. Galilei 6 - 35035 Mestrino (Pd)

Tel 049 9000023