Lallier presenta R.020, decima edizione del programma Réflexions

Una serata speciale all’insegna di Champagne Lallier (Gruppo Campari) si è svolta in un luogo altrettanto unico, la Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano. L’occasione è stata davvero di rilievo: il debutto di Réflexion R.020 Brut. Champagne Lallier è stata fondata nel 1906 e ha sede ad Aÿ, paesino adagiato sulla sponda de La Marne e circondato da colline di vigneti Grand Cru.

Champagne Lallier R.020 Brut

Champagne Lallier, freschezza, purezza, intensità, profondità

La collezione Réflexions cattura la personalità del terroir dello Champagne e la racconta ogni anno attraverso una nuova espressione. «R.020 Brut – ha spiegato Dominique Demarville, direttore generale e chef de caves della Maison – è una cuvée che proviene in prevalenza dalla vendemmia 2020 che costituisce l'81% dell'assemblaggio, mentre il 19% è rappresentato da vini di riserva 2018-2019. Réflexion R.020 Brut risulta particolare anche perché è la prima volta che lo Chardonnay, al 51%, prevale sul Pinot Noir. Ogni anno creiamo un nuovo assemblaggio e siamo giunti alla decima edizione di Réflexion, che esprime i nostri quattro pilastri, le nostre atmosfere o emozioni, che sono rappresentate da freschezza, purezza, intensità e profondità».

Dominique Demarville

Champagne Lallier, R.020 elegante, persistente, maturo

Emozioni dalla terra di Champagne e dallo stile di vinificazione. La freschezza e la purezza esprimono il terroir sotto forma di clima e suolo, che regalano mineralità e salinità. L’intensità e la profondità richiamano il lavoro in cantina, sui lieviti e nelle barrique da 228 litri per microssigenare il vino che riposa in bottiglia 3 anni prima della sboccatura, che dona note tostate e di brioches. Il Multi-Vintage Brut R.020, primo assemblaggio di Dermaville per Lallier, si distingue per gli intensi aromi di fiori bianchi e per i pronunciati sentori di agrumi freschi, pesca e albicocca che sprigionano al palato note minerali di salinità. Il vino base che ne risulta è forte, elegante e persistente, con un'elevata maturità.

La freschezza e la purezza di Champagne Lallier esprimono il territorio

La presentazione di Réflexion R.020 Brut, in distribuzione in Italia tra alcune settimane, è stata impreziosita da un evento gastronomico firmato da Riccardo Gaspari, anima del ristorante SanBrite di Cortina d’Ampezzo, Belluno, (una stella Michelin e una Verde). «Siamo nati nel 2002 come fattoria – ha sottolineato – e nel 2004 ci siamo aperti alla ristorazione. Viviamo in montagna e ci adattiamo a quanto offrono le stagioni».

Champagne Lallier è stata fondata nel 1906 e ha sede ad Aÿ

Champagne Lallier, un menu dedicato firmato Riccardo Gaspari

Per Champagne Lallier ha studiato un menu che ha previsto Brodo fungo, abbinato a Lallier Rosé, Trota, Risotto mantecato alle erbe di montagna con Lallier Blanc de Blancs e Cervo e il suo contorno che ha incontrato l’intensità e la freschezza di Lallier Ouvrage Extra Brut (60% Pinot Noir, 40% Chardonnay). In chiusura, Gelato al mais e brodo di liquirizia.

Champagne Lallier, la collaborazione con sette chef ambassador italiani

La gamma Réflexions è anche al centro dello Chef Advocacy Program di Lallier, il progetto, lanciato nel 2023, che vede la collaborazione di 7 chef ambassador italiani per esaltare la filosofia di Lallier all’interno della loro personale idea di cucina. Oltre a Riccardo Gaspari, gli ambasssdor sono Sara Nicolosi e Cinzia de Lauri (Altatto, Milan), Peter Brunel (socio Euro-Toques, Peter Brunel Ristorante Gourmet, Trento), Giancarlo Morelli (socio Euro-Toques, Morelli, Milano), Davide Puleio (Pulejo, Roma), Paolo Barrale (Aria Restaurant, Napoli), Enrico Croatti (socio Euro-Toques, Moebius, Milano).

